SPECIAL: Cambridge Audio Melomania Touch mit Class AB-Verstärkertechnologie und 50 Stunden Akkulaufzeit

Mit dem Melomania Touch erweitert Cambridge Audio die Melomania Serie und präsentiert neue In-Ear-Kopfhörer mit Touch-Bedienung und bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Besonderen Wert legten die Briten auf hohen Tragekomfort: über 3.000 Ohrabdrücke dienten als Basis für die perfekte Passform der neuen In-Ears. Zudem liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf exzellenter Klangqualität. Rechnung trägt hierfür die Class AB-Verstärkertechnologie, die nun erstmalig in einem True Wireless-Kopfhörer zum Einsatz kommt.

Case in schwarz

Geöffnet

Die neuen Melomania Touch werden erst durch die neue Melomania App zum absolut perfekten Spielpartner. Vielfältige Möglichkeiten zur Klanganpassung sind hier integriert, darunter optimierte "Transpareny"-, "High Performance"- und "Low Power"-Modi. Der "Great British Sound" der Briten, der nach dem Motto "nichts weglassen, nichts hinzufügen" seit über 50 Jahren jedes Produkt des Herstellers auszeichnet, soll mit den Melomania Touch in die In-Ear-Kategorie transportiert werden. Beschichtete 7mm- Treiber sorgen dabei laut Hersteller für eine beeindruckende Klangfülle, das drahtlose Audiosignal ist dank aptX und AAC-Support auf hohem Niveau.

Melomania Touch

Draufsicht

Die In-Ears selbst bieten eine Wiedergabedauer von bis zu neun Studen, das mitgelieferte Lade-Case erweitert diesen Zeitraum um weitere 41 Stunden. Die Ladezeiten sollen kurz sein, genaue Daten wurden hier aber noch nicht bekanntgegeben.

Auf Basis der über 3.000 Ohrabdrücken wurde eine besonders ergonomische Passform entwickelt. Darüber hinaus liegen eine Vielzahl an Ohrpassstücken und Ohrenflügel für die individuelle Anpassung dem Lieferumfang bei. Intuitive Touch-Gesten sollen zudem die Bedienung erleichtern. Die Wiedergabe und Lautstärke kann damit gesteuert werden, auch die Annahme von Sprachanrufen gelingt. Außerdem kann man per Touch-Befehl auch die unterstützten Sprachassistenten Google Assistant und Siri aktivieren.

Weiße Variante

Liegend im Case

Case vorne mit LED-Statusanzeige

Wie bereits erwähnt, kommt die neue Melomania App mit verschiedenenen Klangeinstellungen daher, bietet aber auch einige Komfort-Features. So gibt es eine praktische Ladestandsanzeige für beide Ohrhörer, die Möglichkeit Firmware-Updates aufzuspielen und eine "Find my earphones"-Funktion, um die Melomania Touch schnell wiederzufinden, wenn man sie einmal verlegt hat. Die Signalübertragung erfolgt mit Bluetooth 5.0 und dem aktuellsten Qualcomm-Chipsatz, der eine besonders stabile Übertragung sicherstellen soll. Die EQ-Einstellungen für die persönlichen Hörvorlieben umfassen auch einen "Transparency"-Modus, mit dem man Umgebungsgeräusche ein- oder ausblenden kann.

App

Seitliche Ansicht, liegend im Case

Dass Cambridge Audio für eine starke Leidenschaft zur Musik steht, ist keine Frage. Die Briten haben eine derartige Passion entwickelt, dass im Untergeschoss des Firmengebäudes der Firmenzentrale in London der vollausgestattete Club für Live-Konzerte "Melomania" ("verrückt nach Musik") errichtet wurde. So kommt es nicht von ungefähr, dass auch die True Wireless In-Ear-Serie diesen Namen trägt. Mit dem "High Performance"-Modus der Melomania Touch will man eine besonders klangstarke und höchst authentische Musik-Reproduktion garantieren. Zum ersten Mal kommt die Class AB-Verstärkertechnologie, die aus der Cambridge Audio CX-Serie bekannt ist, in einem In-Ear zum Einsatz. Damit erreichen die Briten, so CEO Johnson Flint, eine "deutlich weitere Klangbühne mit weniger Rauschen und geringeren Verzerrungen, für ein noch intensiveres Klangerlebnis als je zuvor."

Die Melomania Touch True Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind ab Januar 2021 in den Farben Schwarz und Weiß exklusiv im Cambridge Audio Webshop und im Amazon Webshop von Cambridge Audio verfügbar. Der Preis beträgt 139,95 Euro UVP.

Special: Philipp Kind

Datum: 13.12.2020

