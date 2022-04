SPECIAL: #bunnyBEATS - Osterangebote bei Saxx mit bis zu 29% Rabatt

Beim niedersächsischen Lautsprecherhersteller Saxx läuft unter dem Motto #bunnyBEATS der aktuelle Oster-Sale mit zahlreichen rabattierten Angeboten. Vom bärenstarken Subwoofer deepSOUND DS 150 DSP und ausgewachsenen Stereo-Schallwandlern über kompakte Aktivlautsprecher bis hin zum Heimkino-Surround-Setup ist alles dabei. Da wir viele der reduzierten Komponenten bereits im Test hatten, haben wir eine kleine Übersicht erstellt, wo sich ein Zuschlagen besonders lohnt. Die Liste ist nach Rabatt-Höhe sortiert, weiter unten stehende Komponenten sind mit höheren Rabatten zu haben. Wer lieber auf der Saxx-Website direkt die Angebote durchgehen möchte, findet die Aktionsseite des Herstellers hier: https://saxx-audio.de/produkt-kategorie/bunnybeats/

curvedSOUND CR 5.1 EVO (Test)

Wir starten mit dem Saxx curvedSOUND CR 5.1 EVO Surround Set, dass bei Saxx aktuell für 599 Euro statt 728 Euro erhältlich und damit um 18 Prozentpunkte rabattiert ist. Das kompakte Satellitensystem gibt es in den Farben schwarz und bronze und umfasst vier kompakte Front- und Rears, einen breiteren Center-Lautsprecher und einen vergleichsweise kompakten Aktiv-Sub. Der Einstieg in Saxx' Mehrkanal-Portfolio hat uns im Test mit solider MDF-Materialqualität und erstaunlich sattem Klang überzeugt. In kleinen bis mittelgroßen Hörräumen kann man das System bedenkenlos einsetzen und erhält einen absolut natürlichen, klaren Sound mit imposanter Räumlichkeit und einem sehr homogenen Gesamtauftritt. Zum aufgerufenen Preis ist das System eine tolle Alternative zur Soundbar. Über eine Abdeckung verfügt nur der Subwofer, der technische Look der Satelliten darf den Interessenten nicht stören. Da die Treiber aber sehr schick ohne sichtbare Schrauben integriert wurden, weisen die Komponenten einen attraktiven und cleanen technischen Look auf.

Saxx curvedSOUND CR 5.1 EVO für 599 Euro!

airSOUND AS 30 DSP (Test)

Weiter geht es mit den airSOUND AS 30 DSP Aktivlautsprechern für 299 Euro statt 379 Euro. Das in schwarz und weiß verfügbare Master-/Slave-Set gefällt mit sauberer Optik dank schraubenlos eingefasster Chassis und einer edlen Oberflächenqualität. Die Bassreflex-Boxen werden von einer kräftigen Verstärkereinheit mit einer Dauerleistung von 2 x 50 Watt gespeist. Cinch-Stereo, 1 x 3,5 mm Miniklinke, ein optischer Digitaleingang und 1 x USB-B inkl. USB-DAC sowie die Möglichkeit, direkt noch einen Subwoofer zu verbinden, stehen an Schnittstellen zur Verfügung. Akustisch überzeugen sie mit erstaunlicher Pegelfestigkeit, überraschend kräftigem Bass und tadelloser Auflösung.

Saxx airSOUND AS 30 DSP für 299 Euro!

Saxx airSOUND AS 30 (Test)

Wer auf den DSP verzichten kann, findet mit den airSOUND AS 30 zum noch günstigeren Preis von 219 Euro statt 279 Euro den idealen Partner. Als "Aktivlautsprecher-Geheimtipp" haben wir die kompakten Lautsprecher damals betitelt und auch in 2022 begeistern sie noch mit einer für den Preis ausgezeichneten Verarbeitungsqualität und einem sehr angenehmen, dynamischen Sound. USB und Bluetooth sind komfortable Zuspielmöglichkeiten, die während des Testbetriebes stets mit Zuverlässigkeit und intuitiver Nutzung gefielen.

Saxx airSOUND AS 30 für 219 Euro!

Saxx deepSOUND DS 150 DSP (Test)

Für 1.299 Euro statt 1.699 Euro erhält man aktuell ein mächtiges Bollwerk im Bereich aktiver Subwoofer. Mit 1.000 Watt RMS, einer unteren Grenzfrequenz von 14 Hz und einer umfangreichen DSP-Steuerung stehen einem kraftvollen und gleichzeitig sehr präzisen Tieftonbereich im Heimkino-Setup nichts im Wege. Trotz der nicht allzu geringen Abmessungen, dem 38 cm groß bemessenen Tieftöner und der Verfügbarkeit sowohl in schwarz als auch in weiß kann der Saxx Woofer dank der ausgezeichneten Oberflächenqualität auch im Wohnzimmer integriert werden. Wir waren von der enormen Kraft sowie dem Volumen und der überragenden Präzision besonders beeindruckt, die der geschlossene Sub bis in die tiefsten Regionen bereitstellt. Dank DSP eignet sich die Komponente auch bei schwieriger gestalteten Räumen, in denen kein Multisub-Aufbau gewünscht ist. Der deepSOUND DS 150 DSP ist zum Aktionspreis ein Brett und kann sich zweifellos mit Modellen messen, die in höheren Preisregionen anzutreffen sind.

Saxx deepSOUND DS 150 DSP für 1.299 Euro!

Saxx coolSOUND CX 90 (Test)

Satte 25% gewährt Saxx auf die coolSOUND CX 90 Standlautsprecher, die somit auf einen Stückpreis von 599 Euro kommen. Schon damals haben uns die in schwarz und weiß erhältlichen Standlautsprecher mit einem erstaunlich guten Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Das gilt nicht nur für die hohe akustische Kompetenz, die von kraftvollen Bässen, sorgfältig eingearbeiteten Stimmen und dem frei aufspielenden, räumlich weitläufigen Hochtonbereich geprägt ist. Nein, ebenso wie die Klangperformance ist auch die Verarbeitungs- und Finish-Qualität der coolSOUND CX 90 exzellent und übertrifft manch doppelt so teuren Lautsprecher. Die elegante Optik ist das i-Tüpfelchen und garantiert eine schicke Integration in den Wohnraum.

Saxx coolSOUND CX 90 für 599 Euro Stückpreis!

Saxx trueSOUND TS 900, TS 500 face, TS 300 + deepSOUND DS 12 cineSUB (hier in doppelter Ausführung) (Test)

Heimkino ohne Kompromisse verspricht das trueSOUND Set der niedersächsischen Lautsprecherschmiede, dessen Komponenten erstmals in der Firmengeschichte mit einem Horn-Hochtöner bestückt sind. Preis-/Leistung steht auch hier klar im Fokus und für 1.599 Euro (statt 2.174 Euro) Gesamtpreis für 2x TS 900, TS 500 face, 2 x TS 300 und 1x deepSOUND DS 12 cineSUB lässt sich selbst ein größeres Heimkino exzellent beschallen. Die trueSOUND-Lautsprecher können unfassbar laut spielen und bleiben dabei souverän. Das direkt aufspielende Horn nimmt in höchsten Pegel-Sphären kaum an Härte zu und überfordert nicht. Nicht weniger beeindruckend als die schiere Power ist das harmonische Zusammenspiel der trueSOUND-Boxen, die ausgeprägt dynamisch und immersiv aufspielen. Sicher sind es optisch nicht die attraktivsten Lautsprecher, das war aber auch nicht das Ziel bei der Entwicklung. Ein eindrucksvolles Heimkino-Spektakel zum mehr als fairen Kaufpreis wird hier geboten. Die Lautsprecher sind aktuell nur in Bronze verfügbar, schwarz soll im Juni wieder kommen.

Saxx trueSOUND TS 900 & TS 500 face & TS 300 & 1 x deepSOUND DS 12 cineSUB für 1.599 Euro!

Saxx curvedSOUND CR 5.0 EVO

Das curvedSOUND CR 5.0 EVO Set befindet sich weiter unten in der Liste, da hier mit 29% noch ein höherer Rabatt gewährt wird wie auf das System mit inkludiertem Subwoofer. Wer auf den Tieffrequenzemitter verzichten kann, findet also hier das noch attraktivere Angebot zum sensationellen Preis von 249 Euro. Schicke technische Optik, solide Materialqualität und für die Größe der Komponenten ein erstaunlich geschlossenes, dynamisches Klangbild erhält man hier für unter 250 Euro.

Saxx curvedSOUND CR 5.0 EVO in Schwarz und Bronze für 249 Euro!

coolSOUND CX 30 (Test)

Ebenfalls mit 29% Rabatt erhältlich sind die kompakten coolSOUND CX 30 Lautsprecher mit edlen Hochglanz-Finish, eleganten Metall-Standfüßen, schraubenlos integrierten Treibern und magnetisch befestigten Abdeckungen. Das Allroundtalent mit AMT-Hochtöner gibt es in Schwarz und Weiß, dank seiner Flexibilität kann er problemlos als Rear- aber auch als Front-Lautsprecher eingesetzt werden und überzeugt mit einem besonders klarem und harmonischem Sound. Trotz ihrer Kompaktheit erweisen sie sich als äußerst pegelfest, liefern sehr guten Tiefgang und strukturierten Bass. Für exzellente Stimmenabbildung und angenehme Höhen sorgt das Bändchen. Wie auch andere Modelle von Saxx könnten auch die coolSOUND CX 30 locker in einer höheren Preisklasse angesiedelt sein. Für 249 Euro Stückpreis werden die musikalischen Regallautsprecher nach Hause geliefert.

Saxx coolSOUND CX 30 für 249 Euro statt 349 Euro Stückpreis!

Saxx #bunnyBEATS Osteraktion

Special: Philipp Kind

Fotos: areadvd/Saxx

Datum: 06.04.2022

