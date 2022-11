SPECIAL: Black Friday Deals bei beyerdynamic mit neuen Bestpreis-Schnäppchen und GRATIS-Kopfhörer

Am 25.11. ist Black Friday, zu dem beyerdynamic mit ganz besonders attraktiven und hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukten zu extrem günstigen Preisen aufwartet. Echte Schnäppchen mit einem Preisvorteil von bis zu 60% warten im beyerdynamic Online-Shop — aber nur solange der Vorrat reicht, denn teilweise sind die Deals nur in limitierter Stückzahl verfügbar. Dafür kommen bis zum 04.12. täglich neue Deal-Highlights für Producer, Gamer und Musikliebhaber hinzu. Teil der Aktion sind außerdem exklusive Angebote auf bereits stark reduzierte Artikel im Outlet, sowie aktuelle Bestpreise, die man ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic findet. In der hauseigenen Manufaktur gibt es neben den 20% auf zwei personalisierbare Manufaktur-Kopfhörer erstmals sogar eine „All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für den überaus beliebten MMX 300 Manufaktur!

TAGESDEAL: Nur am 25. November gibt es beim Kauf eines Amiron wireless copper den beyerdynamic Thermobecher in Kupferoptik gratis dazu

Über den ganzen Zeitraum der Aktion hingegen übernimmt beyerdynamic die Versandkosten schon ab einem Warenkorbwert von 15 Euro und für jede Bestellung ab 229 Euro gibt es den Beat BYRD als GRATIS-Kopfhörer kostenlos dazu!

Black Friday bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 18.11. - 04.12.2022

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Gratis-Kopfhörer für jede Bestellung mit einem Warenkorbwert von 229 Euro

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware (bis zu 260 Euro sparen)

Limitierte/Begrenzte Stückzahl

Außergewöhnlich hohe Rabatte auf zahlreiche Produkte — aktuelle Bestpreise

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

20% Rabatt auf weitere Manufaktur-Kopfhörer

Versandkostenfrei ab 15 Euro Bestellwert

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 04.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

Best Deal Angebote

Heiße Deals gibt es im gesamten Sortiment des Online-Shops von beyerdynamic zu finden. Einige Produkte sollten bei der jährlichen Schnäppchenjagd rund um den Black Friday aber ganz besonders intensiv berücksichtigt werden, denn eine Vielzahl seiner Audio-Produkte bietet beyerdynamic zum absolut besten Preis an. Egal für welche Anwendung, in dieser Best Price-Kategorie profitieren alle von attraktiven Preisen.

Ein Highlight stellt unter anderem das CREATOR PRO Bundle, bestehend aus dem DT 770 PRO (32 Ohm) & FOX USB-Mikrofon, mit 39 Prozent Rabatt für 205 Euro statt 338 Euro dar – natürlich nur solange der Vorrat reicht. Auch das Team TYGR Bundle, bestehend aus dem TYGR 300 R Kopfhörer und dem FOX USB-Mikrofon, sticht mit einem starken Preisnachlass (215 Euro statt 349 Euro) heraus.

Preisliche Glanzlichter sind außerdem der neue True Wireless Kopfhörer Free BYRD (199 Euro statt 229 €), das Gaming Headset MMX 100 in grau (79 Euro statt 99 Euro) sowie die Hi-Fi Kopfhörer DT 880 Edition und DT 990 Edition (144 Euro statt 199 Euro). Beim Kauf des Speakerphones beyerdynamic SPACE gibt es den USB Wireless Adapter gratis dazu – somit ergibt sich für das Bundle eine Ersparnis von 49 Euro (179 Euro statt 228 Euro).

Alle Best Price-Highlights in der Übersicht:

Free BYRD

beyerdynamic Free BYRD

Der beyerdynamic Free BYRD ist erst seit Sommer 2022 erhältlich und der erste True Wireless In-Ear-Kopfhörer von beyerdynamic. Als erstes komplett kabelloses In-Ear-Headphone des Herstellers hat er den Markt kräftig aufgemischt. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden, zusätzlichen 19 Stunden im schicken Lade-Etui und der exzellent funktionierenden aktiven Geräuschunterdrückung mit Transparency Mode bleiben beim Free BYRD keine Wünsche offen. Kriegt man den Akku doch einmal leer, erfreut man sich an der Schnellladefunktion, die binnen zehn Minuten für eine ganze Stunde Wiedergabezeit sorgt. Geladen wird per USB-C oder alternativ ist auch Wireless Charging mittels kabellosem Qi-Ladepad möglich. AAC und aptX Adaptive werden für qualitativ hochwertige, drahtlose Signalübertragung unterstützt und dank der Qualcomm cVc-Technologie ist erstklassige Sprachqualität garantiert. Sprachassistenz via Amazon Alexa und Siri kann ebenfalls verwendet werden.

Der IPX4-zertifizierte TWS-Kopfhörer kommt mit fünf unterschiedlichen Ohrpassstücken aus Silikon sowie drei weiteren aus Schaumstoff daher und bietet exzellenten Tragekomfort. Das Design ist gleichzeitig unaufdringlich und elegant; eine Status-LED informiert über den aktuellen Betriebszustand. Google FastPair ist an Bord und der Free BYRD verfügt über Touch-Bedienelemente an den Außenseiten der In-Ears. Sowohl die Wiedergabe als auch die aktive Geräuschunterdrückung und Telefonie-Optionen können darüber direkt gesteuert werden. Die Einrichtung gelingt komfortabel per App und hier erhält man auch Zugriff auf die MOSAYC-Klangtechnologie, die zahlreiche individuelle Eigenschaften des Gehörs berücksichtigt und die Akustik des Free BYRD perfekt auf die persönlichen Anforderungen des Nutzers abstimmt. Verschiedene EQ-Modi sind ebenfalls dabei und auch, wie die Bedienelemente bei verschiedenen Eingabebefehlen reagieren sollen, kann man mit der App individuell festlegen.

Mit dem Free BYRD ist beyerdynamic der Einstieg in die Welt der True Wireless In-Ear-Kopfhörer perfekt gelungen. Akustisch begeistert er mit überragender Stimmwiedergabe, Räumlichkeit und Staffelung. Ein kraftvoller, präziser Tieftonbereich und detaillierte Höhen komplettieren den ausgezeichneten Eindruck, den wir im Rahmen unseres Testberichtes gewinnen konnten.

Hier geht es direkt zum Free BYRD für nur 199 Euro statt 229 Euro bei beyerdynamic!

CREATOR PRO

beyerdynamic CREATOR PRO

Mit satten 39% Preisvorteil gibt es mit dem CREATOR PRO ein überdurchschnittlich leistungsfähiges Bundle, bestehend aus dem FOX USB-Mikrofon und dem DT 770 PRO Kopfhörer in 32 Ohm. Außerdem packt beyerdynamic eine Cubase LE Lizenz bei. Damit steht dem Producing zuhause oder im eigenen Studio nichts mehr im Weg. Während das USB-Mic FOX mit einer einfachen Installation, Handhabung und überdurchschnittlich guter Aufnahme-Qualität dank der Großmembran-Kondensator-Mikrofonkapsel überzeugt, begeistert der legendäre Referenz-Kopfhörer mit professioneller Klangabstimmung DT 770 PRO in jeder Situation und bei allen erdenklichen Genres mit maximal authentischer Klangcharakteristik und eignet sich perfekt zum Abhören. Nicht umsonst zählt er zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt. Weil es beim Mixing und Mastering auch mal etwas länger dauert, ist der Kopfhörer mit weichen, ohrumschließenden Ohrpolstern ausgestattet und garantiert hohen Tragekomfort. Vor intensiver Nutzung muss aber niemand zurückschrecken, denn im Bedarfsfall kann man die Ohrpolster einfach austauschen.

Hier geht es direkt zum CREATOR PRO Bundle für nur 205 Euro statt 338 Euro bei beyerdynamic!

MMX 100 (grau)

beyerdynamic MMX 100 (grau)

Der kleinste Bruder des beliebten Topsellers MMX 300 ist mit 40 mm großen Treibern ausgestattet, die von den beyerdynamic Akustikexperten speziell für Gaming optimiert wurden. Dabei profitiert man von der präzisen Soundlokalisierung ebenso wie vom ausgeprägten, räumlichen und immersiven Klangbild in jedem Spielegenre. Neben Transparenz und Klarheit punktet das Gaming-Headset insbesondere mit einem äußerst nachdrücklichen Tieftonbereich. Für hervorragende Stimmenübertragung ohne störende Nebengeräusche sorgt das Meta Voice Mikrofon mit 9,9 mm Kapsel. Wird das Mikro gerade nicht benötigt, kann man es einfach abnehmen. Praktisch ist das an der Hörerschale integrierte Lautstärkedrehrad und der Mute-Taster für das Mikrofon. Langwieriges Gefummel am Kabel entfällt und man erreicht auch während hektischer Spielsituationen blitzschnell die Bedienelemente. Lange Spiele-Sessions sind mit dem MMX 100 zudem kein Problem: Der hochwertige Aluminiumbügel ist mit einem Kunstlederkopfband mit Memory-Foam ausgestattet. Der innovative Werkstoff, der sich perfekt an die individuelle Kopfform des Trägers anpasst, kommt auch in den Ohrpolstern zum Einsatz. Dank Bajonett-Verschluss kann man diese nach ausgiebiger Nutzung problemlos austauschen. Das Gaming-Headset ist kompatibel zu PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch.

Hier geht es direkt zum MMX 100 (grau) für nur 79 Euro statt 99 Euro bei beyerdynamic!

Team TYGR

beyerdynamic Team TYGR

Wer beim Gaming und Streaming lieber auf ein separates Standalone-Mikrofon als auf ein im Headset integriertes Mic setzen möchte, ist mit dem TEAM TYGR von beyerdynamic perfekt bedient. Das unschlagbare Team aus dem offenen Gaming-Kopfhörer TYGR 300 R und dem flexiblen USB-Mikrofon FOX bietet Gaming-Sound und Aufnahme-Qualität in Perfektion. Mit seinem authentischen und detailreichen Studio-Sound sorgt der TYGR 300 R für ein einzigartiges Gaming-Erlebnis mit kristallklarer Präzision und einer sehr räumlichen Kulisse bei jeder Lautstärke. Dank seines geringen Gewichts in Kombination mit den komfortablen Materialien an Kopfband und Ohrpolster bietet er zudem auch bei längeren Gaming-Sessions optimalen Sitz und hohen Tragekomfort. Das FOX liefert dank seiner Großmembran-Kondensatorkapsel exzellente Sprachübertragung in allen VoiceChat-Applikationen und liefert dazu praktische Zusatzfunktionen, von denen auch Streamer und Podcaster profitieren, gleich mit.

Hier geht es direkt zum Team TYGR für nur 215 Euro statt 349 Euro bei beyerdynamic!

DT 880 Edition & DT 990 Edition

beyerdynamic DT 880 Edition

Mit den beiden DT 880 Edition und DT 990 Edition bietet beyerdynamic zwei echte Kopfhörer-Klassiker zum Bestpreis an. Der halboffene DT 880 ist ein idealer Partner für ein authentisches und mitreißendes HiFi-Musikerlebnis zuhause. Er bietet eine recht neutrale Auslegung mit nicht übertriebenem Bassbereich, schlägt aber bei entsprechender Forderung sehr trocken und impulstreu zu. Auch die ausgeprägte räumliche Abbildung mit klarer Struktur und ausgezeichneter Instrumentaldifferenzierung sprechen für den hochwertig verarbeiteten HiFi-Kopfhörer. Die halboffene Konstruktion ermöglicht eine grundsolide Dämpfung von Außengeräuschen.

beyerdynamic DT 990 Edition

Der DT 990 Edition weist im Gegenzug eine offene Bauweise auf. Dies führt zu einer besonders harmonischen und ausgewogenen Tonalität mit überdurchschnittlicher räumlicher Wirkung. In Kombination mit der Struktur und Impulstreue, die beide Kopfhörer aufweisen, ist jedes Musikgenre ein Genuss. Ausgeprägte Höhen, intensive Bässe und eine authentische Bühnenabbildung sprechen ebenfalls für den DT 990, der wie sein halboffenes Pendant bereits lange Jahre im beyerdynamic-Portfolio überzeugt. Ein geschmeidiges Kopfband und die Ohrpolster aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Velours sind Garant für exzellenten Tragekomfort. Metallelemente, wie z.B. die Hörergabeln aus Aluminium, wirken ebenso wertig wie robust. Selbst zur UVP sind die beiden beyerdynamic-Klassiker echte Preis-/Leistungschampions und zum aktuellen Dealpreis von 144 Euro heißt es hier schlicht nur: Zuschlagen!

Hier geht es direkt zu den beiden Kopfhörern bei beyerdynamic:

SPACE + Wireless USB Adapter

beyerdynamic SPACE + Wireless Adapter Bundle

Das neue Personal Speakerphone von beyerdynamic ist für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert und eignet sich ideal als mobile Freisprechlösung im Alltag. Dank der exzellenten Sprachverständlichkeit ist es perfekter Begleiter bei jeglichen Calls und Meetings und bietet dabei nicht nur klare Dialoge mit mehreren Gesprächspartnern, sondern überzeugt gleichzeitig auch mit innovativen Features und Funktionen, die den Bedienkomfort maximieren und das Handling der Bluetooth-Komponente extrem vereinfachen. Darüber hinaus ist es auch ein kompakter, überraschend gut klingender BT-Lautsprecher und bringt dafür ein eigenes EQ-Preset mit.

Je nach Anwendungsfall wechselt das Gerät automatisch in den Voice Mode oder den Music Mode. Selbst als Stereo-Setup kann man SPACE verwenden und koppelt dafür zwei Speakerphones mit der "True Wireless"-Funktion. Für die überdurchschnittlich reine und klare Sprachübertragung sorgt die 360° SMART MIC TECHNOLOGY. Dabei erkennen vier MEMS-Mikrofone automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt und blenden unerwünschten Hall, Echos und Rückkopplungen aus. Auch die Lautstärke der Stimme wird automatisch angepasst. Dank Full-Duplex-Audio können Anwender auch gleichzeitig sprechen und gehört werden. Ein Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbinden mit umliegenden Bluetooth-Geräten. Eine Akkulaufzeit von 20 Stunden garantiert auch bei langen Meetings keine Erschöpfung — gilt natürlich nur für das Speakerphone! Nicht nur technisch ist das Gerät exzellent bestückt, auch die gediegene und unaufdringliche Optik des flachen und kompakten SPACE begeistert. Ein beleuchtetes Bedienpanel rundet den eleganten Gesamteindruck ab. Nachhaltig und praktisch ist beim SPACE obendrein: Im Bedarfsfall können Kabel, Bedienkomponenten und Akku getauscht werden.

Die Verbindung mit Laptops, Smartphones oder Tablets kann via Bluetooth oder auch via USB erfolgen. Für erweiterte Remote-Kompatibilität sorgt der beyerdynamic USB Wireless Adapter, den es während der Black Friday Deals als GRATIS-Zugabe beim Kauf des Personal Speakerphones gibt.

Hier geht es direkt zum SPACE + Wireless USB Adapter Bundle für nur 179 Euro statt 228 Euro bei beyerdynamic!

Letzte Chance

„Letzte Runde!“ - Eine kleine Auswahl an Abverkaufs-Artikeln, die es nur noch in sehr begrenzter Stückzahl gibt, bietet beyerdynamic zu absoluten Sonderpreisen an. Wenn man schnell ist, erhält man hier einen Sparvorteil von bis zu 60%.

Unter anderem das begehrte USB-Mikrofon FOX (77 Euro statt 179 Euro), der Studio-Kopfhörer DT 240 PRO (55 Euro statt 99 Euro) sowie das Speakerphone Phonum (77 Euro statt 299 Euro) zählen zu den absoluten Highlights der diesjährigen Black Friday Deals. Ein weiterer preislicher Hingucker ist der Bluetooth In-Ear-Kopfhörer Blue BYRD (55 Euro statt 129 Euro) mit einer Ersparnis von satten 74 Euro.

Manufaktur

Auch die Exklusivität und die hauseigene Manufaktur spielen in diesem Jahr wieder eine bedeutende Rolle. Nur bei beyerdynamic im Online-Shop findest du die beiden Topseller DT 770 PRO Black und DT 990 PRO Black als komplett schwarze Farbvariante. Diese haben während der Black Friday Deals ausnahmsweise sogar denselben Preis (139 Euro) wie die Standard-Modelle.

In der Manufaktur ist man bei der individuellen Gestaltung sehr frei und stellt sich DT 880 Manufaktur oder DT 990 Manufaktur komplett nach eigenen Wünschen zusammen. Im Konfigurator stehen unter anderem bei dem Kopfband, den Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale mehrere Farbvarianten zur Auswahl. Wer sein eigenes Unikat haben möchte, wählt noch eine persönliche Gravur auf den Bügeln aus. Auf die individuelle Konfiguration des DT 880 Manufaktur und des DT 990 Manufaktur gibt es jeweils 20% Rabatt.

Beim Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur lassen sich darüber hinaus noch die Hörerschalen mit verschiedenen Motiven bedrucken, die man ganz einfach sogar selbst hochladen kann. Ob Team-Name oder Lieblings-Foto, der Kreativität sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Das unter Gamern und Gamerinnen sehr beliebte Headset gibt es unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen man vornimmt, für einen „All-Inclusive-Preis“ von gerade einmal 249 Euro. Der UVP mit maximaler Konfiguration liegt normalerweise bei 373 Euro — allein das individuelle Bedrucken kostet außerhalb der Black Friday Deals 39 Euro. Somit sparst du bis zu 124 Euro bei maximaler Individualisierung. Das gab es noch nie!

Gratis-Zugabe

Und dann auch noch das: Als weiteres Highlight der Black Friday Deals und quasi ein echtes Geschenk von beyerdynamic ist die Gratis-Zugabe eines In-Ear-Kopfhörers (beyerdynamic Beat BYRD mit orangefarbenem Kabel im Wert von 24,90 €) für jede Bestellung ab einem Warenkorbwert von 229 Euro.

Zudem wird es während des Aktionszeitraums (18.11. – 04.12.2022) vereinzelt weitere Gratis-Zugaben im Online-Shop geben – also Augen auf!

Outlet inbegriffen

Definitiv nicht zu vergessen ist das eigene Outlet. Dort bietet beyerdynamic generalüberholte und ohnehin bereits stark reduzierte B-Ware Produkte als echte Schnäppchen mit zusätzlichen Sonderrabatten an. Außerdem werden einige Produkte mitunter zum ersten Mal zu niedrigsten Preisen als B-Ware angeboten.

Echte Hingucker während der Black Friday Deals 2022 sind: MMX 150 (99 Euro statt 129 Euro), Amiron wireless (449 Euro statt 699 Euro), MMX 300 (185 Euro statt 299 Euro) und DT 990 PRO 250 Ohm (109 Euro statt 159 Euro).

Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 04.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Special: Philipp Kind

Datum: 25.11.2022

Tags: Beyerdynamic