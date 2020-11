SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic: Zwei Wochen voller Angebote

Volle zwei Wochen lang gibt es bei beyerdynamic im Rahmen der Black Friday-Aktion exklusive Produkte zu stark rabattierten Preisen. Bis zu 60% lassen sich sparen, außerdem gibt es viele Best-Price Angebote, d.h. vereinzelte Produkte gab es noch nie so günstig. Der Fokus der Aktion liegt zunächst auf einigen Auslauf-Artikeln, darunter CUSTOM-Modelle CUSTOM Game, CUSTOM Studio und der CUSTOM One Pro Plus sowie die hochwertigen Kopfhörerverstärker A2 und A20. Diese Produkte sind nur noch in extrem begrenzter Stückzahl verfügbar und könnten aufgrund der nun möglichen Top-Preise bereits innerhalb der ersten paar Tage der Aktion ausverkauft sein. Aber auch andere Highlights gibt es erstmals zu vergünstigten Preisen und viele Produkte sind zum ersten Mal im Outlet als B-Ware verfügbar. Auf individuell angepasste Manufakturhörer erhält man zudem satte 20% Rabatt und für jede Bestellung, die den Warenkorbwert von 199 Euro überschreitet, gibt es einen Kopfhörer gratis. Nebenbei gibt es auch noch die Kategorie Gratis Case, in der man u.a. den exzellenten Aventho wireless mit kostenlosem Case abgreifen kann.

Last Chance

"Last Chance" heißt es bei einigen Komponenten. In dieser Kategorie handelt es sich um auslaufende Artikel zu attraktiven Spezialpreisen, die nur noch in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich und voraussichtlich bald ausverkauft sind. Bis zu 60% kann man hier einsparen - aber: nicht zu lange warten!

CUSTOM Game

Den Anfang macht der CUSTOM Game, beyerdynamics Gaming-Headset der CUSTOM-Serie. Es handelt sich hier um eine geschlossene Konstruktion, Highlights sind klar die hochwertige Mikrofonkapsel für eine ausgezeichnete Stimmübertragung in allen Gaming-relevanten Situationen und die ausgeprägte Räumlichkeit des Kopfhörers. Mit der praktischen Kabelfernbedienung behält man die Kontrolle, weiche Ohrpolster und das ergonomisch geformte Kopfband mit Verstellmechanismus garantieren hohen Tragekomfort. Mit dem hier integrierten "Sound Slider" kann man vier Klangprofile für unterschiedliche Spielumgebungen auswählen. Dazu gehört auch eine Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, weshalb sich der CUSTOM Game nicht nur rein als Gaming-Headset, sondern auch als flexibler Begleiter im Home Office offenbart.

Mit verschiedenen Design-Covern, die dem CUSTOM Game beiliegen, lässt sich der Over-Ear-Kopfhörer individualisieren. Zudem sind farbige Ringe, stylishe Cover sowie Ohr- und Kopfpolster auch als Zubehör erhältlich.

Der CUSTOM Game ist aktuell für 145 Euro zu haben.

CUSTOM Studio

Bass Slider

"Letzte Runde" heißt es auch beim CUSTOM Studio. Der Name ist, wie auch beim CUSTOM Game, Programm, denn die CUSTOM-Kopfhörer lassen sich sowohl optisch als auch akustisch individualisieren. Ohrschalen, Ohr- und Kopfpolster sowie andere Akzente lassen sich austauschen, auf klanglicher Seite nimmt man z.B. beim CUSTOM Studio mit einem speziellen "Bass-Slider" Einfluss, der den Tieftonbereich justiert.

Mit nur 290 Gramm ist der CUSTOM Studio, den wir ebenfalls im Test hatten, sehr leicht und begeistert ebenfalls durch eine hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Gabelgelenke und Kopfbügel sind aus Federstahl, die Ohrpolster aus Velour. Besonders gefallen hat uns am CUSTOM Studio nicht nur der hohe Tragekomfort, sondern auch seine Wandelbarkeit. Prinzipiell als Studio-Kopfhörer für die Belange bei der Aufnahme und zum Abhören optimiert, ist er dank Bass-Slider auch im Alltag ein ausgezeichneter Spielpartner. Klar und hochauflösend, mit exzellenter Instrumentaldifferenzierung und Räumlichkeit spielt er auf. Auch das abnehmbare, austauschbare Kabel und die Geräuschabschirmung nach außen sprechen für den CUSTOM Studio.

Der CUSTOM Studio ist aktuell für 135 Euro erhältlich. Wir haben exklusiv die Info, dass hier nur noch sehr wenige Exemplare verfügbar sind. Wer hierauf also ein Auge hat, sollte zuschlagen!

CUSTOM One Pro Plus

Den CUSTOM Sound Slider, der das Klangprofil nach Vorlieben und Musikrichtung anpasst, ist auch im CUSTOM One Pro Plus integriert. 16 verschiedene farbige Ringe, Designcover sowie Ohr- und Kopfpolster sind zudem mit dabei. Der geschlossene Over-Ear-Kopfhörer ist ein echter Allrounder und liefert in jeder Situation außergewöhnlich starken und dynamischen Sound.

Der CUSTOM One Pro Plus wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird, wie sehr viele Modelle bei beyerdynamic, komplett in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Metall-Kopfbügel, stabile Gelenke und hochwertige Polsterelemente sorgen für tolle Haptik und lange Haltbarkeit. Zudem können - selbst wenn verschiedene Modelle bei beyerdynamic nun auslaufen - Teile auch noch Jahre nach dem Kauf des Produktes ersetzt werden.

Mit 16 Ohm Impedanz ist der Kopfhörer sehr flexibel und arbeitet auch kompromisslos mit einem Smartphone oder Laptop zusammen. Die geschlossene Konstruktion sorgt für satte, straffe Bässe und eine starke Isolation von Außengeräuschen.

Der CUSTOM One Pro Plus ist aktuell zum Preis von 119 Euro erhältlich.

beyerdynamic A2

Rückseite A2

Dass dem bärenstarken Kopfhörer-Verstärker beyerdynamic A2 die letzte Stunde geschlagen hat, finden wir sogar persönlich ein wenig schade. Gut, er ist mittlerweile seit über sechs Jahren im Portfolio des Herstellers, liefert aber auch heute noch eine überragende akustische Performance mit Stärken in der Feindynamik, Räumlichkeit und einem absolut impulstreuen Bass. Der transparente und brillante Hochtonbereich, der selbst bei hohem Pegel nicht anstrengend wird, ist das i-Tüpfelchen.

Diese Leistungsfähigkeit realisiert der Amp mit selektierten, audiophilen inneren Komponenten. Er arbeitet rein analog und arbeitet so feinste akustische Nuancen perfekt heraus. Die edle Verarbeitung und hohe Materialqualität des Gehäuses sowie der Bedienelemente runden die nahezu tadellose Darbietung ab.

Der beyerdynamic A2 Kopfhörerverstärker kostet im Rahmen der Aktion 999 Euro!

beyerdynamic A20

Rückseite

Noch kompakter, akustisch aber ebenfalls sehr stark, ist der beyerdynamic A20. Sehr dynamisch geht er zu werke und bietet einen präzisen, sehr offenen Sound. Auch arbeitet er problemlos sowohl mit hoch- als auch niederohmigen Kopfhörern exzellent zusammen. Der A20 ist Hi-Res Audio zertifiziert und verarbeitet hochauflösendes Material ohne Probleme.

Trotz des günstigeren Preises ist er erstklassig verarbeitet und verfügt über einen aus dem Vollen gedrehten Aluminiumknopf und ein originales ALPS-Potentiometer für eine stufenlose Lautstärkeregelung. Das Gehäuse ist aus gebürstetem Aluminium und zudem sehr resonanzarm. Die Optik profitiert auch sehr von der unsichtbaren Verschraubung und den sauberen Materialübergängen. Sehr praktisch: Dank zwei Kopfhörer-Buchsen vorne kann man entspannt zusammen Musik genießen.

Der beyerdynamic A20 ist aktuell zum Preis von 330 Euro zu haben.

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

Die exklusiven Produkte von beyerdynamic, darunter der TYGR 300 R, die DT 880 / 990 Special Editions sowie die Manufakturhörer profitieren ebenfalls von den Black Friday-Wochen. 20% kann man bei der individuellen Fertigung sparen, unter anderem auch beim hochwertigen Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur mit eigenem Logo-Druck.

Best Price Offers

Produkte in dieser Kategorie werden von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten - dazu gehören auch Komponenten, die erstmals überhaupt rabattiert werden.

LAGOON ANC Explorer

Bestpreise gibt es beispielsweise bei den beliebten Kopfhörern LAGOON ANC Traveller und LAGOON ANC Explorer, der als Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit extrem starker akustischer Performance, hohem Tragekomfort und einer überragenden zweistufigen aktiven Geräuschunterdrückung überzeugen kann. Mit "Light Guide", 45 Stunden Akkulaufzeit, hochwertiger Verarbeitungs- und Materialqualität und Kompatibilität zur Klangpersonalisierung mit der MIY App präsentiert er sich als überdurchschnittlich performanter Alleskönner.

Der LAGOON ANC ist aktuell zum Preis von sensationellen 198 Euro erhältlich.

Ebenfalls einen Blick sollte man auf diese ohnehin sehr begehrten Komponenten werfen:

beyerdynamic SOUL BYRD

Gratis Case

Wer in dieser Kategorie sein gewünschtes Modell findet, erhält ein Gratis Case zum Kopfhörer. Dies betrifft den Beat Byrd in orange mit dem Byrd Transportcase sowie als ganz besonderes Highlight den Aventho wireless mit Hardcase im Wert von 38 Euro:

beyerdynamic Aventho wireless

Der edle Drahtlos-Kopfhörer ist mit der exklusiven Tesla-Technologie des Herstellers ausgestattet und garantiert exzellente Klangeigenschaften. Bei der kabellosen Signalübertragung setzt man daher auch auf den aptX HD-Codec sowie AAC. Die Bedienung erfolgt über ein Touchpad an der rechten Hörerschale, in der auch das Freisprechmikrofon sitzt. Der integrierte Akku hält trotz der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichtes des Kopfhörers satte 30 Stunden.

Sehr solide Verarbeitungsqualität, ebenfalls im Bild: die USB-C Schnittstelle

Seitenansicht Aventho wireless

Optisch wirkt der Aventho wireless wie ein Technokrat: Kopfband, Gelenke und Größeneinstellung sind aus Metall gefertigt, die Ohrpolster und das Kopfband überzeugen ebenfalls. Schlicht und elegant und mit toller Haptik hat uns der Aventho wireless schon im damaligen Test überzeugt. Mit dem integrierten Tesla-Treiber realisiert das On-Ear-Headphone einen Frequenzbereich von 10 bis 40.000 Hz. Auch der Aventho wireless ist kompatibel zur MIY App, mit der man die akustischen Eigenschaften individualisieren und optimal an das eigene Hörvermögen anpassen kann. Mit toller Spritzigkeit, überragender Stimmwiedergabe und erstklassiger Dynamik und Ausgewogenheit ist er akustisch nahezu ohne Makel.

Der beyerdynamic Aventho wireless inklusive hochwertigem Case ist aktuell zum Preis von 330 Euro erhältlich.

Outlet inbegriffen

Ein Blick ins beyerdynamic Outlet lohnt sich in jedem Fall. Im Rahmen der Black Friday-Aktion noch mehr, da auch hier zahlreiche Modelle zu rabattierten Preisen erhältlich sind. Zudem findet man vereinzelt Komponenten, die zum ersten Mal im Outlet verfügbar sind.

Better together

TEAM TYGR

Den Abschluss macht diese Kategorie, die attraktive Bundles zu sehr günstigen Preisen miteinander vereint. Erwähnen sollte man hier den exklusiven High-End-Kopfhörer T1 mit dem mobilen Hi-Res Wandler Impacto universal im Bundle "Stanley". Mit dem Namen "Ray" schließt sich hier direkt das Bundle aus Impacto universal und dem ebenfalls handgefertigten, offenen Pendant, dem beyerdynamic T1 an. Außerdem natürlich die beliebten Bundles Creator PRO mit dem Studiokopfhörer DT 770 PRO, dem FOX USB-Mikrofon sowie der Software Cubase LE 9.5 Lizenz für 250 Euro und das Team TYGR mit dem Gaming-Kopfhörer TYGR 300R sowie ebenfalls dem hochwertigen USB-Mikrofon FOX für 279 Euro.

