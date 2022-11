SPECIAL: Black Friday Aktionsstart - Gratis-Kopfhörer und bis zu 60% Rabatt bei beyerdynamic

Heute zum 18. November startet beyerdynamic in die Black Friday-Wochen und bietet zahlreiche seiner hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte zu extrem attraktiven Preisen an. Bis zu 60% Rabatt sind hier ab heute bis einschließlich Sonntag, 04.12.2022, möglich. Aber Achtung: Einige der besonders interessanten Deals sind in sehr limitierter Stückzahl verfügbar und voraussichtlich schon innerhalb der ersten Tage der Aktion komplett ausverkauft. Damit diese niemandem entgehen, stellen wir einige dieser Last Chance-Artikel nochmal in einer Übersicht etwas ausführlicher vor. Echte Schnäppchen gibt es aber im gesamten Sortiment des beyerdynamic Online Shops und auch generalüberholte und bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sind mit von der Partie. Bis zum 04.12. warten täglich neue Deal-Highlights für Producer, Gamer oder Musikliebhaber bei beyerdynamic. Teilweise zu aktuellen Bestpreisen, die man ausschließlich im Online Shop findet. Noch individueller wird es mit den konfigurierbaren Manufaktur-Kopfhörern, auch hier gibt es mit 20% einen kräftigen Rabatt. Außerdem wird es das beliebte Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen vorgenommen werden, erstmals für einen „All-Inclusive-Preis“ von gerade einmal 249 € geben. Die Stückzahlen sind allgemein begrenzt. Wer also einen spezielles Modell im Blick hat, sollte nicht zu lange warten!

Das gibts obendrauf: Während der gesamten Aktion übernimmt beyerdynamic die Versandkosten ab einem Bestellwert von nur 15 Euro und für jede Bestellung ab 229 Euro gibt es einen Kopfhörer GRATIS dazu!

Black Friday bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 18.11. - 04.12.2022

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Gratis-Kopfhörer für jede Bestellung mit einem Warenkorbwert von 229 Euro

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware (bis zu 260 Euro sparen)

Limitierte/Begrenzte Stückzahl

Außergewöhnlich hohe Rabatte auf zahlreiche Produkte — aktuelle Bestpreise

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

20% Rabatt auf weitere Manufaktur-Kopfhörer

Versandkostenfrei ab 15 Euro Bestellwert

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 04.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Last Chance

Mehr als bei allen anderen Produkten muss man bei den Abverkaufsartikeln aufpassen. Hier sind die Stückzahlen stark limitiert und voraussichtlich schon während der ersten Tage der Aktion schnell ausverkauft. Phonum, Blue BYRD, FOX und DT 240 PRO sind hier die attraktivsten Kandidaten mit absoluten Spitzenpreisen und Sparvorteilen von bis zu 60%. Details zu den Produkten nochmal hier in der Übersicht:

Phonum

beyerdynamic Phonum

Das Wireless Speakerphone im Kompaktformat ist besonders flexibel und mit einem überdurchschnittlich starken Akku bestückt. Es eignet sich perfekt als praktischer Begleiter im Home Office, dient aber in kleineren Unternehmen auch als zentrale Kommunikationseinheit im Meeting-Raum und ersetzt die aufwändige Installation einer größeren Telefonanlage. Ohne lästige Kabel steckt man das Phonum einfach in die Tasche und nimmt es problemlos zum nächsten Einsatzort mit. Innovativ zeigt sich die integrierte GECKO 360°-Technologie, mit der sich die Aufnahmerichtung der integrierten Mikrofone zielsicher fokussieren lässt. Das Phonum kann so den gesamten Raum aufmerksam verfolgen und berücksichtigt mehrere Sprecher ohne Probleme. Wahlweise wird Gesprochenes aber auch nur aus einer bestimmten Richtung erfasst oder es kann einem einzelnen Sprecher im Raum dynamisch gefolgt werden. Eine tadellose Stimmerfassung, lange Akkulaufzeit und hohe Zuverlässigkeit konnten wir dem Phonum im Testbericht attestieren und auch der Bedienkomfort erntete praktisch nur Lob. Dank LED-beleuchtetem Touchpanel gelingt das Handling völlig problemlos. Für optimalen Stand auf beinahe jedem Untergrund sorgt der solide Metallfuß. Der Lautsprecher strahlt nach unten ab und verteilt das Audiosignal in alle Richtungen. Mehrere Gesprächsteilnehmer, selbst in etwas größeren Konferenzräumen, können dem Call also mühelos folgen. Nach Feierabend verwandelt sich das Wireless Speakerphone dann bei Bedarf in einen kompakten Bluetooth-Speaker und beschallt kleinere Büros erstaunlich souverän.

Anzeige

Hier geht es direkt zum Phonum für nur 77 Euro statt 299 Euro!

Blue BYRD

beyerdynamic Blue BYRD (2. Generation)

Beim beyerdynamic Blue BYRD handelt es sich um einen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Neckband, der mit der, in dieser Qualität einzigartigen, Möglichkeit zur Klangpersonalisierung mittels der MIY-App ausgestattet ist. Somit entfaltet der Blue BYRD, unabhängig des individuellen Anforderungsprofiles des Anwenders, zu jedem Zeitpunkt sein volles akustisches Potential. Die Wiedergabezeit beträgt ausgezeichnete 14 Stunden und gerade einmal 10 Minuten Schnellladung reicht für zwei weitere Stunden Musikgenuss aus. Für qualitativ hochwertige, drahtlose Audiosignalübertragung setzt beyerdynamic auf die Integration von aptX Adaptive und AAC. Mit dabei ist auch ein attraktives Hardcase sowie Ohrpassstücke in fünf unterschiedlichen Größen für den perfekten Sitz im Ohr. Aus klanglicher Sicht kann der Blue BYRD insbesondere bei der authentischen Stimmwiedergabe überzeugen, agiert aber auch im Tieftonbereich mit entsprechender Substanz und spielt jederzeit präzise, dynamisch und lebendig auf.

Hier geht es direkt zum Blue BYRD für nur 55 Euro statt 129 Euro bei beyerdynamic!

FOX

beyerdynamic FOX

Mit dem FOX gibt es vom Mikrofonspezialisten beyerdynamic ein hochwertiges USB-Mic mit tadellosen Aufnahme-Eigenschaften, das auch mit intuitivem Handling und besonders einfacher Inbetriebnahme begeistert. Anstecken und loslegen ist hier die Devise und mit den praktischen Zusatzfunktionen, wie z.B. die manuelle Justierung der Balance zwischen Spiele-Sound und Sprache, ist man ebenfalls schnell vertraut. Für exzellente Qualität beim Recording sorgt die Großmembran-Kondensatorkapsel. Ob Stream, Podcast, Sprach-Chat beim Gaming oder sogar Musikaufnahmen, hohe Qualität ist mit dem FOX garantiert. Das Mikrofon kann auf dem mitgelieferten Standfuß mit rutschfester Gummierung oder an einem beliebigen Stativ montiert werden, auch ein Pop-Schutz ist im Lieferumfang enthalten. Die Material- und Verarbeitungsqualität ist auf exzellentem Niveau und gibt keinen Anlass zu Kritik.

Anzeige



Hier geht es direkt zum FOX USB-Mikrofon für nur 77 Euro statt 179 Euro bei beyerdynamic!

DT 240 PRO

beyerdynamic DT 240 PRO

Den DT 240 PRO kann man getrost auch ohne Rabatt bereits als attraktives Schnäppchen betiteln. Trotz des (nicht rabattierten) Kaufpreises von nur 99 Euro sucht man beim geschlossenen Studio-Kopfhörer mit ausgezeichneter Abschirmung von externen Geräuschen echte Schwächen vergeblich. Ganz gleich, welche Art von Musik und mit welchem Pegel abgehört wird, der kompakte DT 240 PRO liefert dank kraftvollen Treibern einen stets verzerrungsfreien, authentischen und präzisen Sound im Studio und an portablen Endgeräten. Der optisch unauffällige Kopfhörer bietet darüber hinaus hohen Tragekomfort mit einem ergonomischen Kopfband und weichen Ohrpolstern und weist auch eine hohe Verarbeitungsqualität auf.

Hier geht es direkt zum DT 240 Pro für nur 55 Euro statt 99 Euro bei beyerdynamic!

Anzeige



Manufaktur

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Den persönlichen Kopfhörer oder das persönliche Headset mit individuellem Design und genau den technischen Eigenschaften, die man sich wünscht, gibt es in der beyerdynamic Manufaktur. Auch die eigens konfigurierten Komponenten sind Teil der Black Friday-Aktionswochen. So gibt es z.B. beim DT 990 Manufaktur und dem DT 880 Manufaktur einen Preisvorteil von 20%. Beim exklusiven MMX 300 Manufaktur gibt es eine ganz besondere Überraschung. Erstmals gibt es das Gaming-Headset, unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen vorgenommen werden, zum "All-Inclusive-Preis" von gerade einmal 249 Euro. Das schließt auch eigene Druckmotive mit ein. Der UVP für die maximale Konfiguration liegt sonst bei 373 Euro.

Best Deal Angebote

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Die Produkte in dieser Kategorie wird man nirgends günstiger finden als im beyerdynamic Online Shop. Dazu zählen auch Produkte, die erstmal überhaupt zu günstigeren Preisen angeboten werden. Beim Kauf eines beyerdynamic SPACE (Preis: 179 €) erhält man während der Aktion den USB Wireless Adapter gratis dazu - für das Bundle ergibt sich somit eine Ersparnis von 49 €. Klare Highlights sind hier außerdem die folgenden Komponenten:

beyerdynamic Free BYRD für nur 199 Euro statt 229 Euro

beyerdynamic CREATOR PRO für nur 205 statt 338 Euro

beyerdynamic MMX 100 (grau) für nur 79 Euro statt 99 Euro

beyerdynamic Team TYGR für nur 215 Euro statt 349 Euro

beyerdynamic DT 880 Edition für nur 144 Euro statt 199 Euro

beyerdynamic DT 990 Edition für nur 144 Euro statt 199 Euro

beyerdynamic SPACE + Wireless Adapter Bundle für nur 179 Euro statt 228 Euro

Gratis-Zugabe

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Kleine Preise sind noch nicht genug! Bei jeder Bestellung ab einem Warenwert von 229 Euro gibt es während des gesamten Aktionszeitraums vom 18.11. bis 04.12.2022 den Beat BYRD in orange gratis dazu!

Darüber hinaus wird es laut offiziellen Angaben von beyerdynamic vereinzelt weitere Gratis-Zugaben im Rahmen der Black Friday-Aktion im Online-Shop geben. Daher und auch aufgrund der Tatsache, dass während des Aktionszeitraums immer wieder neue, attraktive Deals hinzukommen, lohnt sich ein regelmäßiges Vorbeischauen im beyerdynamic Online Shop!

Outlet inbegriffen

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Ein Blick ins beyerdynamic Outlet lohnt sich immer! Zahlreiche Modelle lassen sich hier als B-Ware in exzellentem Zustand zu stark reduzierten Preisen ergattern. Alle Informationen zum beyerdynamic Outlet-Qualitätsversprechen gibt es hier: Klick! Auch bei besonderen beyerdynamic Sales-Aktionen sollte man stets den Blick ins Outlet wagen, denn dann gibt es das attraktive Sortiment nochmals günstiger. Zudem bietet der Hersteller auch Produkte zum ersten Mal im Outlet an. Die interessantesten Angebote sind hier:

beyerdynamic MMX 150 für nur 99 Euro statt 129 Euro

beyerdynamic Amiron wireless für nur 449 Euro statt 699 Euro

beyerdynamic MMX 300 für nur 185 Euro statt 299 Euro

beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm für nur 112 Euro statt 159 Euro

Hier geht es direkt zur Black Friday-Aktion bei beyerdynamic

Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 04.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Special: Philipp Kind

Datum: 18.11.2021

Tags: Beyerdynamic