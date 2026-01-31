SPECIAL: AVM zeigt Sondermodelle zum 40-jährigen Jubiläum auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2026

AVM wird 40 (1986-2026) - und zelebriert dies direkt zu Beginn des Jahres auf den Norddeutschen HiFi-Tagen mit der 40 Jahre Anniversary Editions 2026. Im Jubiläumsjahr debütiert der Inspriation CS 2.3 All-in One, Inspiration AS 2.3 Streaming-Vollverstärker, der der der kompakte Lautsprecher CB 2.3 sowie der R 2.3 in der Sonderfarbe Bronze.

AVM lässt sich die Spezialedition aber nicht teuer bezahlen: Die Preise der Sondermodelle sind die gleichen wie bei den Standardversionen. Der Inspiration CS 2.3 ist ab 5.990 Euro verfügbar, der Inspiration AS 2.3 ab 5.490 Euro. Die Lautsprecher CB 2.3 gibt es ab 3.490 Euro und der R 2.3 ist ab 4.790 Euro erhältlich. Die bronzefarbigen Sonder-Editionen sind auch einzeln und nur auf Vorbestellung ab sofort erhältlich und werden mit einem speziellen Zertifikat ausgeliefert.

In der besonderen Ausführung Cellini Chrom hatten wir den Inspiration CS 2.3 bereits im Test:

Inspiration AS 2.3

Edles Design

Display

Rückseite

Der Inspiration CS 2.3 und der Inspiration AS 2.3 unterscheiden sich nur durchs zusätzliche CD-Laufwerk beim CS 2.3. Die beiden Modellen kommen mit kräftigen 2 x 140 Watt (an 4 Ohm), was auch für die Beschallung größerer Lokalitäten problemlos ausreichen dürfte. Kernstück ist die hauseigene AVR X-Stream Engine, in der viele stark nachgefragte Optionen enthalten sind. Unter anderem die Kompatibilität zu Tidal Connect, QOBUZ Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, Webradio und UPnP-Funktionalität. Überdies bringen die zwei Geräte das "Roon ready" Zertifikat mit und isind natürlich auch zu Direct Stream Digital (DSD) Dateien kompatibel. Komplett gesteuert werden Inspiration-Modelle mittels der von AVM entwickelten RC X-App.

Audition CB 2.3

Hier mit eleganter Abdeckung

Der AVM Audition CB 2.3 in der Sonderfarbe präsentiert sich als kompakt bauender, zugleich sehr leistungsfähiger Lautsprecher. Dank der besonders kompakten Maße lässt sich der Audition CB 2.3 problemlos aufstellen. Zugleich beeindruckt er mit einer überraschend kraftvollen und kultivierten Akustik, wie wir wisseb, Auch das Auflösungsvermögen ist hervorragend.

Tiefmitteltöner

Rückwärtig steht der Audition CB 2.3 kippbar auf einem massiv gearbeiteten und höhenverstellbaren dritten Fuß. Das Gehäuse wird aus ultra-hochverdichteten Fasermaterial gefetigt und reduziert störende Vibrationen sowie Resonanzen effektiv, was wiederum zum klaren, sauberen Klang beiträgt.

Exzellente Verarbeitung

Die Frontplatte des Lautsprechers lässt ihn sofort als AVM Familienmitglied erkennen und ist nicht nur aus technischer Perspektive wichtiges Detail, sondern darüber hinaus ästhetisch und praktisch. Die Schallwände weisen eine Fläche von 220mm x 330 mm auf und überragen den Lautsprecher umlaufend und bilden so gleichzeitig die vordere Aufstellkante sowie ein markantes Designmerkmal.

Anschlussterminals

AVM entschied sich für eine extrem kompakte Bauweise, damit sich der Lautsprecher nahtlos ins ästhetische Konzept von Wohnräumen mittlerer Größe einbinden lässt. Die kleinen Abmessungen verlangten nach einen großen technischen Aufwand, um aus dieser Gehäuseform einen lebendigen, nachdrücklichen und harmonischen Klang inklusive einer beachtlichen Pegelfestigkeit zu realisieren. Speziell nur für diesen Lautsprecher entwickelte und hergestellte Hoch- und Tieftöner, eine passende überaus präzise arbeitende Frequenzweiche, sowie dazu passende, langzeitstabile Anschlüsse, die die Verwendung hochwertiger Lautsprecherkabel und Bananenstecker sicherstellen. AVM kann mit Stolz einen Lautsprecher päsentieren, mit dem sich alle Musikrichtungen auch in höheren Lautstärken genießen lassen.

Rotation R 2.3

Fehlt noch das letzte Jubiläumsgerät. Der Rotation R 2.3 aus dem Hause AVM ist ein edler Plattenspieler mit Single Motor Belt Drive Laufwerk, 9” AVM Tonarm (kardanisch gelagert) und mit massiver 37 mm HDF Composite-Zarge mit Aluminium Cover. Er verfügt über ein federnd gelagertes Masselaufwerk auf vier höhenjustierbaren Dämpferfüßen. Mitgeliefert wird eine resonanzfreie Abdeckhaube, und ein optisches Highlight im wahrsten Wortsinn ist die RGB Plattentellerunterleuchtung (alle Farben, dimm- & abschaltbar).

Rotation R 2.3

Bedienelemente

Der Rotation R 2.3 ist mit einem präzisen Riemenantrieb ausgestattet, der eine stabile Drehgeschwindigkeit von 33/45 rpm garantiern und durch die mikroprozessorgesteuerte Geschwindigkeitsänderung einfach in der Handhabung ist. Der aus dickem Aluminium bestehende Plattenteller mit einem Gewicht von 3,5 kg steht für minimale Vibrationen sowie eine enorm präzise Wiedergabe. Mit einem Rauschabstand von -70 dB offeriert der R 2.3 ein überdurchschnittlich souveränes Klangbild, das auch feine Facetten jeder Schallplatte mit viel Liebe zum Detail wiedergibt.

Ovation S

Auch erwähnenswert ist natürlich die letzten Herbst erstmals präsentierte Ovation Line S: Alle Modelle der neuen S-Serie sind hier in Hamburg am Start und betrieben zusammen mit den Mono-Endstufen MA 8.3 (40.000 Euro/Paar) die PMC Fenestria (89.900 Euro).

AVM Ovation 8.3 S in Aluminiumsilber

Enorme Anschlussvielfalt auf der Rückseite

Edle Oberseite

Auf den NDHT steht ein Modell des Ovation 8.3 S mit gläsernem Gehäusedeckel

Gegen Aufpreis gibt es den Ovation CS 8.3 S auch in Cellini Chrom

Der CS 8.3 S (21.000 Euro) steht an der Spitze der AVM All-in-One Familie und verfolgt die Mission, nicht weniger als der derzeit beste All-in-One der Welt zu sein. Ausgestattet mit dem S-DAC (2.690 Euro als Nachrüstlösung für sämtliche Streamingfähigen Geräte aus der AVM 8.3 Linie), Phono, HDMI und praktisch allen technisch machbaren Formaten und Möglichkeiten - natürlich inklusive der AVM-eigenen X-Stream-Plattform (unter anderem mit AirPlay 2, Roon ready, TIDAL Connect, Spotify Connect und Qobuz Connect) ist der CS das Paradebeispiel der Ovation S-Geräte.

Aus diesem werden dann der Vollverstärker AS 8.3 S (19.500€) und der Pro-Amp 8.3 S abgeleitet. Ergänzend kommt der Mediaplayer MP 8.3 S hinzu (beide 18.000 Euro). Besonderheit: Die Standardmodelle CS 8.3 (16.000 Euro) und CS 6.3 (14.000 Euro) bleiben nach wie vor im Programm und können, wie erwähnt, mit dem oben genannten S-DAC hochgerüstet werden.

Noch etwas in eigener Sache:

Im Jubiläumsjahr verzichtet AVM auf die Teilnahme an der High End und konzentriert sich auf die lokalen Messen sowie Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen der Fachhandelspartner. Viele Termine stehen nun bereits fest und können im AVM Event Kalender eingesehen werden.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 31. Januar 2026