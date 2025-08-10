SPECIAL: Alles über die neuen QUAD Elektrostaten ESL 2812X und ESL-2912X

Die neue QUAD ESL X Serie besteht aus den beiden Modellen QUAD ESL 2912X (oben rechts im Bild) und der kleineren ESL 2812X (oben links im Bild) - und dabei handelt es sich um Schallwandler mit berühmten Vorfahren: Seit der Vorstellung der weltweit ersten elektrostatischen Lautsprecher ESL-57 im Jahr 1957 hat QUAD diese Technik stetig weiterentwickelt und wirkungsvoll optimiert. Mit wichtigen Innovationen wie der konzentrischen Segmentierung der Statoren, dem Delay-Line-Prinzip zur punktförmigen Abstrahlung und der beständigen Weiterentwicklung der besonders leichten Mylar-Membran gehen die neuen ESL X Modelle den erfolgreichen, zugleich individuellen Weg fort.

ESL X ist die neueste Evolutionsstufe

Wie sämtliche QUAD ESL-Schallwandler folgt auch die aktuelle Generation einer bis ins Detail konsequenten Philosophie: Der perfekte Lautsprecher darf selbst nicht hörbar sein – er soll sozusagen „akustisch unsichtbar“ sein damit die Musik maximalen Entfaltungsspielraum bekommt.

Eine Ikone seit 1957 – immer erfolgreich weiterentwickelt: Als Peter Walker 1957 den ersten elektrostatischen Vollbereichslautsprecher präsentierte, kam dies einer kleine Revolution gleich. Seither werden alle ESL-Modelle von QUAD als klanglich hochklassige, räumlich authentisch und raffiniert darstellende Lautsprecher weltweit gehandelt. Die jetzt präsentierte ESL X Serie markiert den Höhepunkt aus mehr als sechs Jahrzehnten Forschung und Entwicklung. Der langjährige Experte für diese Baureihe, Paul McConville, und das britische Entwicklungsteam haben das gesamte Konzept der ESL-Lautsprecher mit größtmöglicher Sorgfalt optimiert.

Der Klang löst sich stets nachvollziehbar vom Lautsprecher (Bild: ESL 2812X)

Akustische und technische Avantgarde: Was man als charakteristisch für die QUAD ESL X Lautsprecher bezeichnen kann, bezieht sich nicht nur auf die optische Gestaltung mit hohem Wiedererkennungswert, sondern auch auf die gesamte technische Ausrichtung. Während konventionelle Boxen überwiegend mit vergleichsweise schweren Konusmembranen arbeiten, ist das Prinzip der ESL-X-Schallwandler gänzlich anders. Hier erfolgt die Bereitstellung einer realistischen, detailreichen Akusik durch eine extrem dünne, elektrisch geladene Folie, die ihrerseits zwischen zwei Metallplatten im Schwebezustand ist. Folgerichtig reagiert dieses technische Layout nicht mechanisch, sondern elektrostatisch aufs anliegende Musiksignal. Insgesamt agieren die ESL-X-Lautsprecher aufgrund des Arbeitsprinzips extrem impulstreu und sichern einen sich vom Schallwandler praktisch komplett lösenden, den Raum erfüllenden Klang.

Stetige Verbesserungen: QUAD verbessert die Arbeitsweise der elektrostatischen Schallwandlung schon seit 1957 – mit hoch spezialisierten Ansätzen wie der segmentierten Statorstruktur: Hierbei handelt es sich um konzentrisch aufgebaute Elektrodenringe, die über ein exakt arbeitendes Delay-Line-System zeitlich gestaffelt angesteuert werden. Die unmittelbare Folge dieser Technologie ist eine praktisch optimale Punktschallquelle mit Bestleistungen hinsichtlich der Ortungsschärfe und der räumlichen Tiefe – und das alles komplett ohne Frequenzweichen beziehungsweise klangliche Übergänge.

ESL 2912X

ESL 2812X

Wirkungsvolle Überarbeitung unter allen relevanten Aspekten: Für die neue Generation setzt QUAD für die Steuerung der ESLs auf drei spezialisierte Module: Zunächst ein Hochspannungsmodul, das stabil 5,25 kV erzeugt. Dann ein Schutz- und Kontrollmodul, das umgehend und ohne Zeitverzögerung auf Störungen reagiert und das System bei Bedarf umfassendem Schutz unterstellt. Als Drittes folgt ein Audio-Modul, das das Musiksignal galvanisch getrennt weiterleitet – ohne Störungen sowie mit höchstmöglicher Klarheit. Diese durchdachte Aufteilung setzt elektrische Wechselwirkungen herab und bringt mehr Souveränität und Detailreichtum in die akustische Gesamt-Performance. mehr Auflösung.

Britische Handwerkskunst – angesagt wie nie zuvor: Erstmals seit Jahren verbaut QUAD in Großbritannien gefertigte Audio-Transformatoren, die präzise nach den Spezifikationen des Firmengründers gefertigt werden. Sie verleihen der ESL X Serie einen besonders offenen, frei aufspielenden Hochtonbereich, eine fein gestaffelte Dynamik sowie eine Bandbreite bis über 18 kHz.

Ästhetische und schlichte Optik

Reduktion als Ausdruck von Eleganz: Die ESL X Lautsprecher verzichten aus optischer Perspektive gezielt auf sichtbare Technik. Das neue, matte Finish in sattem Schwarz garantiert, dass sich der Lautsprecher hinsichtlich seiner Wirkung im Raum zurücknimmt. Eine ebenfalls neu konzipierte, akustisch transparente Bespannung ist ein weiteres Kennzeichen. Optional steht ein dezenter LED-Halo für visuelle Leichtigkeit.

Klarer und räumlich authentischer Sound

Optimierte Mylar-Folie: Welches technische Highlight ist noch wichtig? Hier zu nennen wäre noch die weiterentwickelte Mylar-Folie, die noch feiner und präziser gespannt ist im Sinne einer gesteigerten Auflösung und maximaler Detailwiedergabe.

Bleiben noch Verfügbarkeit und Preis: Die ESL X Serie ist ab September 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich: Die ESL 2912X kommt auf einen Paarpreis von 16.999 € inklusive Mehrwertsteuer, und die ESL 2812X auf 13.999 € inklusive Mehrwertsteuer.

