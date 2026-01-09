PREVIEW: Onkyo ICON A-50 Streamingverstärker - gelungenes Comeback der legendären Marke?

Der Onkyo ICON A-50 Streaming-Vollverstärker liegt bei 1.299 EUR und ist in schwarzer oder silberner Funktion verfügbar. Umfangreiche Streamingfunktionen, unter anderem Google Cast, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect sowie Roon ready, gehören zum üppigen Ausstattungsumfang des im neuen, sehr gefälligen und eleganten Design auftretenden Geräts. Dirac Live als wirkungsvolle Raumkorrektur liefert Onkyo ebenfalls mit, auch Onykos eigene akustische Raumanpassung Fidelity IQ steht zur Verfügung. An Anschlüssen stehen unter anderem HDMI-ARC und ein Phono MM/MC-Terminal bereit.

Mitgeliefertes Einmessmikrofon

Ein Mikrofon fürs Einmessen befindet sich ebenso im Lieferumfang wie eine Fernbedienung. Schon der neu gestaltete Onkyo-Schriftzug belegt, dass die Japaner mit den ICON Modellen, zu denen unter anderem noch die Vor-/Endstufenkombination ICON P80/ICON M80 gehört, einen Neustart wagen.

Verarbeitung außen

Wie eingangs bereits erwähnt, verdeutlicht Onkyo den Neuanfang auch mit einem gänzlich anderen Desing. Der Schriftzug der Brand wurde ebenfalls neu gestaltet, und das Design wirkt modern, zugleich kann man aber auch durchaus klassische Elemente feststellen wie z.B. die Schriftart für den Schriftzug des A50 in Gold auf der Frontblende. Uns gefällt die optische Gestaltung ausgesprochen gut.

Motorisch betriebener, elegant gestalteter Lautstärkeregler mit Beleuchtung, damit der aktuell Pegel auch in der Dunkelheit erfasst werden kann

Auch der Eingangswahlschalter tritt attraktiv auf

Der linke Teil der Frontblende ist clean gestaltet, hier sind nur Standby-Schalter und Kopfhöreranschluss zu finden

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Der Onkyo ICON A-50 besitzt eine Aluminiumfrontblende und präsentiert sich sauber verarbeitet. Die Gerätefront wirkt aufgeräumt, auffällig ist nur der große, motorisch betriebene Lautstärkedrehregler. Der Eingangswahlschalter fällt kleiner aus. Ein Display bringt der Vollverstärker nicht mit.

Technik und Aufbau innen

Der Onkyo ICON A-50 ist im Inneren preisklassengemäß aufgebaut und weist einen Aluminium-Kühlkörper auf. Das Platinenlayout wirkt sauber, die Verkabelung ist übersichtlich.

Innenleben in der Gesamtübersicht

Transformator

Detail der Netzteil-Sektion

Platinenlayout und Transistoren

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Aluminium-Kühlkörper

Der ICON A-50 ist mit einem dreistufigen invertierten Darlington-Verstärker ausgestattet, der laut Onkyo Hochstromsignale mit äußerst geringer Verzerrung antreibt. Zudem bietet der Onkyo den "Dynamic Intermodulation Reduction Circuitry" (DIDRC). Dank dieser patentierten Schaltung, so verspricht Onkyo, ermöglicht der Vollverstärker einen lebedigen und zugleich angenehmen Klang - das werden wir natürlich später in der Klangwertung nachprüfen. DIDRC agiert als diskret aufgebaute Signalsteuerungsschaltung, die gemäß Onkyos hauseigener Klangphilosophie (lebendig und homogen) ausgelegt ist und im analogen Filter des D/A-Wandlers zum Einsatz kommt. Das Layout mit einer hohen Anstiegsgeschwindigkeit des DIDRC-Systems setzt störendes Rauschen herab, das bei hohen Frequenzen innerhalb digitaler Quellen entsteht, und ermöglicht einen akkuraten und detailreichen Klang. Der A-50 besitzt keinen Lüfter, so kann es nicht zu störenden Geräuschemissionen kommen. Für die D/A-Wandlung ist ein 768 kHz/32-Bit-DAC zuständig. Im Inneren arbeiten zudem speziell für Onkyo angefertigte 10.000 Microfarad-Kondensatoren, um kurzzeitige Stromspitzen im Signal souverän aufzufangen. Der Onkyo ICON A-50 bringt 180 Watt pro Kanal (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirrfaktor, 2 Kanäle angesteuert) an Leistung, an 8 Ohm sind es 110 Watt, allerdings unter anderen Messbedingungen (8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, 0,07 % Klirrfaktor, 2 Kanäle ausgesteuert).

Anschlüsse

Rückansicht komplett

WiFi-Bluetooth-Antennen

HDMI (ARC), USB, Ethernet

Phono-Anschluss mit Phono-EQ für MM- und MC-Tonabnehmersysteme, zugehöriger Erdungsanschluss, Digital Koaxial und Optisch

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RCA/Cinch-Terminals: CD, Analog 1, Analog 2, Pre-Out für den Anschluss einer externen Endstufe

Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Fernbedienung

Fernbedienung gesamt

Die mitgelieferte Fernbedienung ist schlank und recht lang, folglich stabförmig. Oben ist der Standby-Knopf und die Option, die LED-Beleuchtung an- oder auszuschalten. Darunter folgen die dedizierten Buttons für alle vorhandenen Eingänge.

Oberer Bereich der Fernbedienung

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Es schließen sich die (My Input Select" Tasten (1,2, 3, 4), sowie die Tune Control (Skippen rückwärts, Play/Pause, Skippen vorwärts) an.

Unterer Bereich der Fernbedienung

Es folgt eine Passage auf der Oberseite der Fernbedienung ohne Tasten. Dann kommt ein Wippregler für die Lautstärke, darunter die Mute-Taste. Gehen wir weiter nach unten, folgt die Tonkontrolle für Höhen, Bass und Balance.

Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und besteht komplett aus Kunststoff, was man auch am geringen Gewicht merkt. Die Tasten weisen eine angenehme Gummierung auf. Der A-50 reagiert gut aur Befehle, die mit der Fernbedienung gegeben werden. Regelt man die Lautstärke, fällt auf, dass die motorisch betriebene Lautstärkeregelung deutlich wahrnehmbar arbeitet. Von "zu laut" wollen wir mal nichts schreiben, aber das geht leiser.

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