PREVIEW: Denon PMA-3000NE - in Japan gefertigter Vollverstärker der Oberklasse

Denon ist nach wie vor nicht zu unterschätzen beim Bau äußerst hochwertiger Stereovollverstärker. Das beweist der für 3.499 EUR erhältliche PMA-3000NE besonders gut. An vier Ohm liefert der PMA-3000NE 160 Watt pro Kanal, bei acht Ohm sind es 80 Watt, die für jeden Lautsprecher im Stereosetup bereitstehen. Denon verspricht, dass der PMA-3000NE auch anspruchsvolle Boxen souverän antreiben kann. Zum Gesamtpaket des in Shirakawa, Japan, gefertigten Zweikanal-Boliden gehören auch eine sehr hochwertige Phono MM/MC-Vorstufe, ein USB-B-Terminals mit asynchronem USB-DAC für den direkten Anschluss eines Notebooks oder PCs sowie das Denon-exklusive Ultra AL32-Processing, das auch dann einen detailreichen Klang erzielen soll, wenn die Auflösung des Quellmaterials dies eigentlich nicht hergibt.

Verarbeitung außen und innen sowie Bedienung am Gerät

Linker Teil der Gerätefront

Wir schauen uns den PMA-3000NE im nächsten Schritt genau an. Das klassische Design einer hochwertigen HiFi-Komponente gefällt uns ausgesprochen gut. Der große Denon-Vollverstärker wirkt massiv und nobel, das beweist zum Beispiel die dicke Aluminium-Frontblende. Unserer persönlichen Meinung nach sieht der PMA-3000NE in Premiumsilber mit leichtem goldenen Einschlag besonders vorteilhaft aus. Wer es dezenter mag, kann zu klassischem Schwarz greifen. Im linken Teil der Front, oben zu erkennen, befinden sich der Standby-Knopf sowie weitere Bedienelemente für Bass, Höhen sowie Balance. Unterhalb des Standby-Knopfes ist zudem der vergoldete Kopfhöreranschluss untergebracht (6,25 mm).

Lautstärkedrehregler

Das Bedienelement, das die Gerätefront beherrscht, ist der große, motorgetriebene, sehr sauber laufende Lautstärkedrehregler, der auch haptisch ein tolles Gefühl vermittelt.

Display und Eingangswahlregler

Im Gegensatz zu zahlreichen Kontrahenten wagt es Denon, die im klassischen HiFi-Stil gehaltene Optik einmal kurz zu unterbrechen, und dem PMA-3000NE ein relativ kleines, tadellos auflösendes Display zu spendieren. Es leuchtet in Hellblau und zeigt im normalen Betrieb Informationen zum aktuellen Eingang, zum Tonformat und der Samplingfrequenz an. Rechts neben dem Display untergebracht wurde der ebenfalls sehr hochwertig gestaltete Drehregler für die Eingangswahl.

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Nun öffnen wir den PMA-3000NE und schauen uns das Innenleben an.

Das Innenleben des PMA-3000NE

Im Inneren herrscht Hochwertigkeit vor. Der PMA-3000NE überzeugt durch seinen komplett symmetrischen Aufbau, die beiden schwarz eloxierten Aluminum-Kühlelemente, die doppelte Transformatorenbestückung und die großen Elektrolyt-Kondensatoren als Kurzzeit-Stromspeicher bei plötzlich auftauchenden Spitzen im Signal.

Blick auf die beiden Transformatoren

Die beiden exklusiv gefertigten Elektrolyt-Kondensatoren

Aluminium-Kühlkörper

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Hochwertiges Layout auch im Detail

Das Innenleben punktet durch den hochwertigen Aufbau und weist zur Preisklasse passende Baugruppen auf.

Fernbedienung

Die stabförmige Systemfernbedienung sieht gut aus und hat eine Oberfläche aus Aluminium, während die Rückseite aus Kunststoff gefertigt wurde. Insgesamt wirkt sie massiver aus, als sie ist, was man am relativ geringen Gewicht merkt. Dadurch aber liegt sie trotz ihrer Länge gut in der Hand. Reichweite und Arbeitswinkel sind prima, und das gilt auch für den Druckpunkt der Tasten.

Da es sich um eine Systemfernbedienung handelt, mit der man ebenso den DCD-3000NE SACD/CD-Player (Preview und Test folgen hier noch) steuern kann, befinden sich auch für diesen Zweck Bedienelemente auf der Vorderseite. Oben zentral untergebracht ist der Standby-Knopf, gleich darunter sind Funktionen für den DCD-3000NE: An-/Ausschalter, die Disc Layer-Taste sowie eine Source-Taste. Es folgt auf dem Weg nach unten eine 10er-Tastatur, und die Knöpfe für die Zahlen 2, 4, 6 und 8 kann man auch als Pfeiltasten für ein Navigationskreuz verwenden. Die 5 im Zentrum ist dann der Enter-Button.

Als nächstes finden wir eine Clear-Taste sowie darunter Random, Repeat und Program vor, also typische Funktionen, die wir noch aus unseren Jugendzeit von CD-Playern her kennen. Dann kommen die Bedienelemente für den elementaren Spielbetrieb, gefolgt von der Umschalttaste für die Ebenen CD oder AMP, "Zweitverwendung" dieses Knopfes ist die Nutzung zum Dimmen des Displays.

Mode und Info sind rechts daneben untergebracht, darunter dann die deutlich größere, sehr praktisch zu handhabende Tastenkombination zur Lautstärkeregelung, links davon die zwei kleinen Knöpfe für den Analog Mode sowie die Mute-Funktion (untereinander). Rechts vom Lautstärke-Bedienelement sind die beiden Tasten für die Eingangswahl. Eine Beleuchtungsfunktion oder selbstleuchtende Tasten besitzt die Fernbedienung nicht.

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Anschlüsse

Rückseite in der Gesamtübersicht

Links auf der Rückseite befinden sich die analogen Anschlüsse

Links hinten ist die analoge Verbindungsauswahl zu finden. Hier arbeiten wir uns von oben nach unten vor und stoßen zunächst auf die Ext. Pre-In-Buchse. Es folgen Cinch-Audioeingänge, allesamt vergoldet, für CD, Network/Aux und Recorder. Darunter ein Recorder-Cinch-Ausgang sowie die Phono-Eingänge, an die sich rechts die "Signal GND" Buchse anschließt.

Hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Die langzeitstabilen Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse im mittleren Teil der Rückseite stehen für zwei Lautsprecherpaare bereit. Darunter zu finden sind die IR-Control IN/OUT-Buchsen sowie die digitale Anschlusssektion: Drei optische Digitaleingänge, ein koaxialer Digitaleingang und ein USB-B-Anschluss sind dort untergebracht. Ganz rechts auf der Rückseite ist der Kaltgeräte-Netzsteckeranschluss untergebracht.

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Unser Urteil zur Anschlusssektion fällt geteilt aus. Einerseits finden wir eine gut bestückte digitale Sektion vor, andererseits fehlt unserer Meinung nach einiges. Gut, eine HDMI-Buchse mag man bei einem solchen Modell vielleicht nicht unbedingt als selbstverständlich ansehen, wenngleich immer mehr Hersteller darauf setzen. Aber AES/EBU als digitale Anschlussform und XLR-Eingänge (analog, symmetrisch) kann man in der Preisklasse des PMA-3000NE defintiv ebenso erwarten wie einen Cinch/XLR Zweikanal-Pre-Out, um das edle Gerät als Vorstufe zu nutzen und an die Pre-Outs eine Endstufe anzuschließen. Leider gibt es auch keinen Pre-Out für die einfache Verbindung zu einem aktiven Subwoofer.

Klang

Wir starten in die Klangeindrücke mit der Jungle Cruise-Version von "Nothing Else Matters" (Metallica, James Newton Howard). Hier kann uns der PMA-3000NE gleich mehr über sein Wesen verraten, denn dieser Titel hat es in sich. Hervorragend meistert der edle Vollverstärker bereits den eher ruhigen Anfang. Er spielt angenehm, recht neutral, aber nicht kühl. Er holt feine Strukturen ans Tageslicht und schafft es zudem, einen musikalischen Spannungsbogen darzubieten, sodass man schon weiß: Da kommt später noch deutlich mehr. Und das kommt auch, in Form massiver Dynamiksprünge und einer umfangreichen, fesselnden Akustik. Der PMA-3000NE ist hier stets zur Stelle und bietet auch bei hohem Pegel sehr gute Reserven. Es fällt etwas schwer, ihm eine klare akustische Signatur zuzuordnen - er macht einfach alles wie ein exzellenter Mitarbeiter: Schnell, unkompliziert und zuverlässig. Die Räumlichkeit, recht dicht und authentisch, passt ins Gesamtbild.

"Nessun Dorma" aus Puccinis Turandot, gesungen von Startenor Jonas Kaufmann, entwickelt sofort viel Atmosphäre und eine fein dosierte Räumlichkeit. Jonas' Stimme entwickelt ihr nahezu volles Spektrum, und gerade da, wo man denkt, das Limit ist erreicht und es wird nur noch eine leicht dröhnende, verzerrte Wiedergabe geboten, differenziert der PMA-3000NE noch einwandfrei auseinander, und die Stimme von Jonas bleibt klar und wird nicht unschön blechern. Die Endstufen des großen Denon-Verstärkers ziehen durch, schaffen ein stets spürbares, aber nie überzogenes Fundament, und der Chorgesang im Hintergrund kommt ausgesprochen sauber und mit der richtigen Gewichtung heraus.

"The Look Of Love" von Diana Krall steht nun in den Startlöchern. Der Denon PMA-3000NE lädt ein, auch durchaus mit deutlich gehobener Lautstärke zu hören, denn dann macht dieser Titel besonders viel Hörfreude. Dianas Stimme wird exzellent erfasst, auch, wenn die berühmte Künstlerin ins Mikrofon haucht, gibt der kraftvolle Verstärker dies sensibel und umfassend wieder. Das Piano ertönt akkurat durchzeichnet, die Anschlagdynamik wird tadellos dargestellt. Bei diesem Titel stellt der Denon unter Beweis, dass er gerade für Freude differenzierter, komplexerer Musik eine äußerst gute Wahl darstellt. Er vermittelt Klangkultur, Facettenreichtum und ein hohes Maß an Klarheit, zugleich ist der tieffrequente Unterbau stets gut erkennbar, sorgt für Volumen und Räumlichkeit - dabei wird jedoch nie unpassend übertrieben.

"Till Tomorrow" (Till Brönner & Yello) begeistert uns von der ersten Sekunde an. Der PMA-3000NE liefert einen äußerst präzisen Bass, zugleich wird Tills Trompete sehr klar und mit vielen Einzelheiten herausgearbeitet. Man kann dieses Stück mit wirklich hohem Pegel ausgesprochen gut anhören, weil der Denon sich hier souverän bewegt und keinen Zweifel daran lässt, dass es ihm nicht an Kraft und Ausdrucksvermögen fehlt. Die Endstufen sind sofort da, geschmeidig und fundiert, und liefern impulstreu ab. Hier gefällt uns der japanische Vollverstärker auch aufgrund der Tatsache, dass seine Fähigkeit, genau zu detaillieren, auch bei enormer Lautstärke nicht abnimmt, besonders gut.

"No Good" von The Prodigy lassen wir nun vom PMA-3000NE wiedergeben, und sofort holt uns der Vollverstärker ab. Der Breakbeat wird mit unglaublicher Schnelligkeit dargestellt, der Bass sitzt zu nahezu 100 Prozent, die Unterschiede im dynamischen Gefüge arbeitet der Denon blitzschnell, aber zugleich sauber heraus. Nur selten haben wir diesen Track in so überzeugender Manier gehört, und wir müssen unser Urteil, dass sich der PMA-3000NE besonders gut für Jazz und Klassik eignet, erweitern, denn auch hier zieht er alle Register seines Könnens, schleudert elektronische Effekte weit in den Hörraum, sodass sich das Auditorium von Klang umgeben fühlt. Das Ganze geschieht aber nie verwaschen, sondern immer mit einer untadeligen Präzision, jeder Effekt ist stets hinsichtlich seiner exakten Position im virtuellen Raum auszumachen.

Land Of Confusiion hören wir nun in der Disturbed-Coverversion. Und hier marschiert der PMA-3000NE gut voran, zeigt uns aber, dass dies nicht die Art und Musik ist, die er am liebsten präsentiert. Er wirkt hier bei höherem Pegel nicht mehr so souverän, wie wir es bei den anderen Titeln festgestellt haben. Klar, das ist bei diesem Track auch nicht einfach. Die gewollte Aggressivität bei Stimme und E-Gitarre tritt leicht mal über die Ufer und dann gerät die Balance leicht durcheinander. Der Denon ist ein Grenzgänger, der manchmal schon dabei ist, die Linie zu einer zu harschen Darstellung zu überschreiten. Sehr gut ist der straffe Bass, ausgezeichnet ist das Gefühl dichter räumlicher Ausprägung.

Erstes Fazit

Der massiv auftretende, klassisch-schöne Denon PMA-3000NE gefällt mit seinem hochwertigen Aufbau innen und mit praktischen Ausstattungsmerkmalen wie einer Phono MM/MC-Stufe, einem USB-DAC sowie einem kleinen Display. Auch wird eine formschöne Fernbedienung mitgeliefert. Klanglich agiert der PMA-3000NE geschmeidig und klar, offeriert eine stimmige Räumlichkeit und schafft über den gesamten Frequenzbereich ein hervorragendes Auflösungsvermögen. Die Anschlussbestückung könnte insgesamt umfangreicher ausfallen.

Preview: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 13. Juni 2025