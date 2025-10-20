PREVIEW: Canton Reference 5 GS - aufwändig optimierter Dreiwege-Standlautsprecher im noblen Gewand

Bereits Exzellentes nochmals besser machen: Das ist die Mission des Canton Reference 5 GS Edition, der auf dem von uns schon getesteten, sehr beeindruckenden Canton Reference 5 Lautsprecher basiert. Das "GS" in der Namensgebung steht für den Canton-Firmengründer Günther Seitz, unter dessen Leitung die spezielle Ausführung enstanden ist.

Elegantes Design mit geschwungener Linienführung

Das elegante Design der "normalen" Canton Reference 5 blieb unangetastet, und die Canton Reference 5 GS ist in vier edlen Farbausführungen erhältlich: „Weiß Seidenmatt“, „Schwarz Piano Finish“, „Nussbaum“ sowie als "exklusive GS-Farbe" – in „Sand“. Dieser nobel wirkende, angenehm warme Farbton ergänzt die Farbpalette wirkungsvoll und macht die Canton Reference 5 GS auch optisch zu einem Highlight in jedem Wohnraum - unser Test-Paar ist passenderweise auch in "Sand" gehalten. Wie sieht es mit den Preisen aus? Die unverbindlichen Preisempfehlungen pro Stück betragen in Weiß Seidenmatt, Schwarz Piano Finish und Sand jeweils 4.800 € pro Stück, Nussbaum kommt auf 5.250 €/Stück (Preis der normalen Canton Reference 5: Ab 4.000 EUR/Stück).

Sockel von vorn

Unterer Bereich hinten

Anzeige



Die Verarbeitung ist auf höchstem Level, die Materialqualität ebenfalls. Die matte Lackierung zeigt keinerlei Schwächen, und die Anschlussterminals inklusive der Einstellmöglichkeiten hinten dokumentieren ebenfalls das hohe Niveau. Die Treiber sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst. Der Lautsprecher ist als Dreiwege-Bassreflexsystem konstruiert und ist mit 370 Watt (Musik) belastbar. Er ist 102 cm hoch, 30 cm breit und 46 cm tief.

Wenden wir uns nun den technischen Besonderheiten der Canton Reference 5 GS Edition zu. Sie setzt auf Bauteile aus den Flaggschiffen der Reference Alpha Modelle und verbindet diese Luxus-Techologie mit einem vergleichsweise kompakten Design. Im Einzelnen finden wir bei der Canton Reference 5 GS als erstes eine besonders hochklassige Frequenzweiche für eine weiter optimierte akustische Güte. Die Frequenzweiche wurde mit Mundorf MKP-Kondensatoren bestückt und sorgt für kompromisslose Präzision bei der Signalverarbeitung und für eine bis ins Detail außergewöhnlich Klangabbildung - so verspricht es der Hersteller.

Diamantbeschichteter Hochtöner

Weiteres Highlight ist das diamantbeschichtetes Hochtonsystem (DLC) für transparente, fein ausgeprägte und enorm kultivierte Höhen. Es ist an die Reference Alpha-Modelle angelehnt. In Verbindung mit der neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave Guide und „mechanisches Luftpolster“ arbeitet, werden der Wirkungsgrad und die Bandbreite des Hochtonsystems spürbar erhöht. Hier sind wir besonders gespannt, wie sich diese doch recht umfassenden Optimierungen in der Klangwertung auswirken.

Mitteltöner

Der Mitteltonbereich wird, wie auch bei der Standard-Reference 5, durch einen 174-mm-BCT-Treiber mit schwarz gefärbter Keramik-Wolfram-Membran repräsentiert, der mit viel Gefühl für feine Konturen und eine authentische Dynamik agiert, verspricht Canton. Durch die Canton-eigene TCC-Technologie wird die Membran effektiv stabilisiert und Resonanzen können weiter reduziert werden. Dadurch bleibt der Klang in den Mitten ohne jede störende akustische Verfärbung, das sind optimale Voraussetzungen, um Stimmen und Instrumente natürlich herauszuarbeiten.

Anzeige



Basstreiber

Im Bassbereich stehen, wie bei der normalen Reference 5, zwei Tieftöner mit BCT (Black Ceramic Tungsten)-Membranen bereit. Sie sind auf eine nahtlose Zusammenarbeit mit dem großen Gehäusevolumen und dem integrierten Bass-Guide-System ausgelegt und erzeugen satten, exakten und tief nach unten reichenden Bass mit klarer Kontur und enormer Kontrolle selbst bei enormer Lautstärke.

Anschlussterminals

Hinten an der Canton Reference 5 GS finden sich extrem hochwertige, vergoldete WBT-nextgen™-Anschlussklemmen stehen für eine optimale Signalübertragung. Des Weiteren kann man mittels der integrierten Room-Compensation eine stimmige Anpassung des Mittel- und Hochtons an die jeweilige Raumakustik sowie an den persönlichen Hörgeschmack realisieren. So ausgestattet, bietet die Canton Reference 5 GS Edition eine enorme Flexibilität.

Anzeige



Wie sieht es mit den akustischen Fähigkeiten laut unserer ersten Testreihen aus?

Die Reference 5 GS im Einsatz

Rotel Michi Vor-/Endstufenkombination mit zwei mächtigen Monoblöcken

Desperado, Diana Krall: Hier freuen wir uns über die sehr schön herausgearbeitete Anschlagdynamik beim Klavier - gerade bei solchen akustischen Feinheiten merkt man den enorm aufwändigen Aufbau der Canton Reference 5 GS, die gegenüber der bereits exzellenten Reference 5, nochmals verbessert wurde. Sehr filigran, sehr realistisch, mit vorbildlicher Impustreue werden hier die akustischen Elemente umgesetzt. Natürlich ertönt auch Dianas Stimme mitreißend, das Rauchige und Melancholische ihres Gesangs kommen überragend heraus. Der Aufbau der gesamten räumlichen Kulisse gelingt auf kompromisslosem Spitzen-Niveau: Die Weitläufigkeit ist enorm, die gebotene räumliche Tiefe ebenfalls. Hier lässt sich die Canton Reference 5 GS so schnell nichts vormachen, und das Besondere an der GS-Edition sind die subtilen, feinen Konturen, gerade auch bei kleinen Impulsen, die nochmals besser herauskommen als bei der Reference 5. Der aufwändige Hochtöner der Canton Reference 5 GS macht sich natürlich besonders bemerkbar, seine Transparenz und Klarheit sind so gut, dass die Leistungen auch einem nochmals deutlich teureren Lautsprecher bestens zu Gesicht stehen würden.

No Time To Die, Billie Eilish: Das Klavier zu Beginn wird erneut mit großartiger Feindynamik dargestellt. Das enorme vokale Spektrum von Billie kommt überwältigend heraus, auch kleine Zwischentöne werden berücksichtigt. Es ist wieder das hohe Maß an Feingliedrigkeit, gleichzeitig aber das entschlossene Vorgehen im Bassbereich - all dies beweist, mit wieviel Sorgfalt die Canton Reference 5 GS abgestimmt wurde. Immer sprechen wir von Nuancen, von Feinheiten - doch diese sind es, die so oft den Unterschied machen. Beinahe komplettes oder aber vollumfängliches Hören? Benachbarte Begrifflichkeiten, aber genau die kleinen Differenzen sind es, die die Canton Reference 5 GS so unglaublich gut machen.

Anzeige



Natural Blues, Moby, Gregory Porter, Amythyst Kiah: Wir notieren einen überaus großer Reichtum an akustischen Facetten, alle Stimmen im Song kommen mit direkter, klarer, gefühlvoller Wiedergabe heraus. Die Trennung von Stimmen und Instrumenten gelingt hervorragend. Bestechend ist, dass der edle Lautsprecher auch bei wirklich hoher Lautstärke alles untadelig unter Kontrolle hat. Kein metallischer Einschlag bei der Stimmwiedergabe, kein Aufweichen akustischer Ebenen - alles bleibt transparent, durchhörbar, sauber aufgeteilt und tonal äußerst angenehm. Canton hat vor allem das Meisterstück vollbracht, wirklich frische, natürliche, extrem sauber aufgebaute Höhen zu realisieren, die aber zugleich immer räumlich dicht und tonal sehr angenehm auftreten.

Oxygene, Part 1, Jean-Michel Jarre: Wir nehmen das Stück als enorm vielschichtig wahr, bis in die hinterste Ebene ist jedes akustische Element klar definiert - daraus resultiert eine schon extreme Impulstreue. Klare, aussagekräftige Höhen, ein enorm präziser Bass und überdurchschnittlich sauber auflösende Mitten verdichten sich wieder zu einem lückenlosen klanglichen Gesamtergebnis. Der Zuhörer ist umhüllt von fein dosierter Akustik, zugleich aber ist das Fundamet absolut kraftvoll und immer komplett kontrolliert.

No Goodbye, Paul Kalkbrenner: Wir horchen auf: Ein sensationell harter, präziser Bass trifft auf eine exzellent eingearbeitete weibliche Stimme. Das dynamische Spektrum ist wiederum enorm breit, die Canton Reference 5 GS glänzen mit ihrem schnellen Ansprechverhalten und ein weiteres Mal mit der erstklassigen Pegelfestigkeit. "Laut" spielen auch andere Schallwandler, gerade in den preislichen Gefilden der Canton Reference 5 GS ist eine ausgezeichnete Pegelfestigkeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wie gelassen, wie klar und wie detailreich unser Testkandidat auch bei sehr hohen Lautstärken bei diesem Track noch zu agieren weiß, das ist schon eine Klasse für sich.

Erstes Fazit

Der Canton Reference 5 GS Standlautsprecher ist, gerade wenn man noch den für diese Leistungsfähigkeit sehr fairen Kaufpreis mit einkalkuliert, ein echter Champion. Edle Optik, vorzügliche Verarbeitung und eine über alle Maßen aufwändige, moderne Technik stellen unter Beweis, dass im Taunus eine der besten Lautsprechermanufakturen unserer Zeit sitzt.

Preview und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 20. Oktober 2025