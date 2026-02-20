PREVIEW aus dem HEC Store in Isen: Marantz Link 10n, Marantz Model 10 und B&W 801 D4

Wir hatten bei unserem Besuch im HEC-Store in Isen vor den Toren Münchens auch die Gelegenheit zu einem sehr exklusiven Preview. Im eigenen B&W- und Marantz-Raum konnten wir hier die edle Kombination aus dem Marantz LINK 10n Vorstufe-/Streamer, dem Marantz MODEL 10 Vollverstärker und den Bowers & Wilkins 801 D4 Luxus-Lautsprechern hören. Zunächst die Preise zu den Komponenten:

Zu hören ist diese Kette im B&W-/Marantz-Raum im HEC-Store

Verarbeitung

Edler Eingangsregler beim MODEL 10

Das ikonische Marantz-Bullauge lebt auch beim MODEL 10 weiter - in ihm befindet sich ein fein auflösendes Display

Gut in der Hand und präzise dosierbar: Der Lautstärkeregler des MODEL 10

MODEL 10 mit beleuchtetem Innenleben und aufwändig gestalteter Oberseite

Die Optik des LINK 10n passt perfekt zum MODEL 10

Eingangswahlregler beim LINK 10n

LINK 10n mit großem Farbdisplay

Beide Marantz-Komponenten der Serie 10 bringen eine sehr hochwertige, gut bedienbare und schlanke Fernbedienung mit

Alle Komponenten sind von erlesener Verarbeitungsqualität. Die beiden Marantz-Modelle sind massiv gefertigt, die Gehäuse sind komplett mit hochwertigen Kupferschrauben verschraubt. Die dicken Fronten, die indirekte Beleuchtung bei beiden Modellen und auch die aufwändig gestaltete Oberseite des MODEL 10 Vollverstärkers befinden sich auf einem Niveau, das der Preisklasse absolut würdig ist.

Perfekt verarbeitet ist der "Tweeter-on-Top" beim 801 D4

Auch der Mitteltöner sitzt im eigenen Gehäuse ("Turbine Head")

Einer der beiden Tieftöner

Für eine Optik mit hohem Wiedererkennungswert sorgen die "Pods" in denen die Basstreiber montiert sind

801 D4 neben der 802 D4

Die 801 D4 mit ihrem sehr charakteristischen Aussehen wirken eigenständig und zugleich edel. Der Tweeter On Top, der komplett in einen Alublock eingelassen wurde, dessen spezielle Formgebung individuell aussieht und akustisch für bestmögliche Hochtonwiedergabe sorgt, wird ergänzt vom Mitteltöner, der ebenfalls in einem eigenen Aluminium-Gehäuse ("Turbine Head") auf dem Rest des Korpus sitzt, in dem sich die beiden großen Basstreiber befinden. Wie die Treibereinheiten ins Gehäuse eingelassen sind, ist auch wieder höchst individuell - und wir können nur raten, diese Ausnahme-Lautsprecher beim HEC Store einmal live zu erleben, und zwar nicht nur aus klanglicher, sondern auch aus optischer Sicht.

Technik & Features

Basstreiber Nummer 2 und massiver Sockel

Dass Hochtöner und Mitteltöner im jeweils eigenen Gehäuse untergebracht wurden, sorgt für maximale Störungsarmut

Aerofoil-Bassmembran im Detail

Starten wir mit dem B&W 801 D4, den es neben der weißen Ausführung unserer Testlautsprecher auch noch in Glanzschwarz, Nussbaumrot oder Satin Walnut gibt. Wie wir bereits in der Beurteilung der Verarbeitungsqualität feststellten, ist das Gehäuse extrem dickwandig, steif und resonanzarm. Zur Optimierung verfügt es zudem über die B&W Matrix-Verstrebungen: Diese greifen so ein, dass die Gehäusewände des edlen Lautsprechers in jeder Direktion mit Platten, die ineinander greifen, noch effektiver versteift wird.

Durch die aufwändige Konstruktion herrscht beim 801 D4 auch bei der Wiedergabe des Bassbereichs absolute Ruhe. Daher können die beiden jeweils 250 mm großen (aber trotzdem absolut impulstreue, wie sich später herausstellt) mit Aerofoil-Membranen und mächtigem Magnetsystem bestückten Chassis auch mit enormem Hub arbeiten - man hört nur satten Bass und keine störenden Vibrationen, die von einem unvollkommen konstruierten Gehäuse herrühren können.

Der im "Turbine Head"-Aluminiumgehäuse untergebrachte und somit vollständig entkoppelte Mitteltöner findet ideale Arbeitsbedingungen vor. Kein anderer Treiber kann íhn in seiner wichtigen Arbeit, den Präsenztonbereich optimal aufzubereiten, stören. Hinzu kommt, dass die B&W-Ingenieure das Gehäuse des Mitteltöners speziell gedämpft haben. Der Mitteltöner misst 150 mm und ist mit einer Continuum-Membran bestückt.

Weiteres typisches B&W-Merkmal beim 801 D4 ist die sogenannte biomimetrische Aufhängung, die für eine weitere Leistungssteigerung im Mitteltonbereich zuständig ist. Unerwünschter Luftdruck sowie Klangverfärbungen durch den Einsatz dieser Technologie spürbar herabgesetzt.

Bowers & Wilkins ist ein Pionier, geht es um die Entwicklung von diamantbeschichteten Hochtönern. Kaum ein anderer Hersteller hat auf diesem Gebiet so viel investiert, um eine unglaubliche Seidigkeit und ein enormes Auflösungsvermögen erzielen zu können. Der 25 mm messende Diamant-Hochtöner sitzt, wie bereits weiter oben erwähnt, ebenfalls im eigenen Alu-Gehäuse. Auch der Diamanthochtöner ist somit vollständig entkoppelt und kann ohne etwaige Störungen seiner Arbeit nachgehen.

Der 801 D4 weist einen Frequenzgang von 13 Hz bis 35 kHz auf, der Wirkungsgrad liegt bei 90 dB (2,83 Vrms, 1m). Der 801 D4 eignet sich optimal auch für sehr große Hörräume. Mit seiner Höhe von 1.221 mm, der Breite von 451 mm und einer Tiefe von 600 mm wirkt er sehr imposant.. Da ein Lautsprecher enorme 100,6 kg auf die Waage bringt, sollte man die Aufstellung idealerweise den Fachleuten überlassen - wie zum Beispiel dem Team des HEC Store, das die noblen Schallwandler ausliefert und aufstellt.

MODEL 10 mit aufwändiger Technik innen

Perfekte optische und technische Harmonie mit dem LINK 10n

Fahren wir fort mit dem Marantz MODEL 10. Nach längerer Zeit haben sich die Japaner wieder in den High End-Sektor getraut, und jedes Detail am MODEL 10 beweist, dass sich dieser Weg gelohnt hat. Basis des Vollverstärkers ist ein vollständig symmetrisch gehaltene Dual Mono-Verstärkerlayout. Ein komplett verkupfertes, dreischichtiges Gehäuse, das auch eine vollständige Trennung von Vor- und Endverstärkersektion ermöglicht, gehört ebenfalls zu den elementaren Merkmalen. Daher können sich Vor- und Endstufensektion nicht gegenseitig beeinflussen, was zu einem reineren, feineren Klang führt. Vorstufe und Endstufe weisen auch jeweils eigene Stromversorgungen auf - mit jeweils individuellen Netzteilen und isolierten Hoch- und Niederspannungsschaltungen.

Was die Art der Endstufen angeht, bricht Marantz mit der Tradition und setzt auf digitale Endstufen. In zahlreichen weiteren Marantz Vollverstärkern und Endverstärkern erhielten ebenfalls digitale Hochelstungs-Verstärkermodule Einzug. Mittlerweile ist es auch beileibe nicht mehr so, dass digitale Endstufen zwar extrem leistungsstark sind, aber eher synethetisch und leicht unnatürlich klingen. Gerade hochwertige digitale Endstufen verbinden mittlerweile den Vorzug enormer Effizienz (kaum Verlustwärme im Verlauf des Verstärkungsprozesses) mit einer hervorragenden Klangkultur und akustischen Natürlichkeit.

Und mit Purifi holte sich Marantz auch einen renommierten Partner ins Boot - zusammen mit den Ingenieuren der dänischen Technologie-Brand entwickelte man die leistungsstarke Endstufe des Model 10, die es auf satte 2 x 250 Watt an 8 Ohm bringt. 2 x 500 gepflegte Watt stehen an 4 Ohm bereit. Stromstärken von bis zu 30 Ampere klnnen gehandhabt werden. Der MODEL 10 arbeitet als vollsymmetrischer Verstärker vom Eingang bis zum Ausgang. Zudem kann er auch als Endverstärker verwendet werden - die Vorverstärkerstufe inklusive der Lautstärkeregelung wird hier umgangen. Die Anschlusssektion ist rein analog gehalten und umfasst z.B. zwei symmetrische XLR-Eingänge, drei analoge Cinch-Eingänge sowie eine außerordentlich hochwertige Phonostufe, die selbstverständlich für MC- und MM-Systeme geeignet ist und in drei Impedanzstufen anpassbar ist. Wer einmal nicht die erstklassigen Endstufen nutzen möchte, sondern lieber für sich hört, freut sich über den aufwändig konstruierten Kopfhörerverstärker.

Marantz LINK 10n im Einsatz

Der perfekte Partner zum MODEL 10 ist der LINK 10n. Dieser kann als Zuspieler ebenso eingesetzt werden wie als Vorverstärker. Der Marantz LINK 10n ist eines von über 80 aktuellen Denon- und Marantz-Produkten, das auf die HEOS Streaming-Plattform zurückgreift. die bei den Anwendern, wie uns auch Martin Ludwig, Chef des HEC Stores, bestätigte, aufgrund ihrer Flexibilität für Streaming- und Multiroom-Lösungen sehr beliebt ist. Unterstützt werden zum Beispiel Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und auch Roon 8Roon ready). Gerade auch Roon wird immer beliebter, besonders bei anspruchsvollen Anwendern steht die talentierte Musikbibliotheks-Verwaltungssoftware hoch im Kurs. Der Marantz LINK 10n setzt für bestmögliche digital-analoge Wandlung auf eine MMM-D/A-Wandlersektion. Ergänzt wird dieses Konzept um zwei unabhängige Stromversorgungen. Zusätzlich verfügt der Marantz LINK 10n über einen akustisch starken Kopfhörerverstärker. Ergänzend zu den möglichen Netzwerkverbindungen über Kabel oder WLAN besitzt der Marantz LINK 10n zwei optische Digitaleingänge, einem koaxialen Digitaleingang, einem USB-A- und einem USB-B-Eingang. Für dfie komfortable Verbindung mit dem Smart-TV steht ein HDMI-ARC-Anschluss bereit. HiRes-audioseitig unterstützt der Link 10n bis zu 11,2 MHz (DSD) beziehungsweise bis zu 384 kHz/32-Bit (PCM). Wie auch bei den anderen Geräten der Serie 10 verarbeitet die stetig verbesserte, hauseigene HDAM-Technologie das Signal vollumfänglich symmetrisch, die Ausgabe erfolgt daher am besten mittels des XLR-Ausgangs.

