Neuer 4D "Sound Shaker" für Heimkino-Sofas von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella erweitert die Ausstattung seiner Heimkino-Sofas um das neue "Sound Shaker" 4D-System. Bei den drei Kino-Sofa-Modellreihen SALENTO, BELLA und LENOLA lässt sich optional ein "Entertainment Paket" als Zusatzausstattung erwerben, welches über integrierte Lautsprecher feine Vibrationen erzeugt, die das Geschehen auf dem Bildschirm in die Couch integrieren.

Der "Sound Shaker" erweitert mit integrierten Lautsprechern und minimale Bewegungen das Filmerlebnis um eine vierte Dimension, wie Geschäftsführerin Sandra Sollinger erklärt: "Früher waren 4D-Kinos eine Besonderheit. Mit der neuen Sound-Shaker-Technologie in den Kinosofas SALENTO, BELLA und LENOLA können sich unsere Kunden dieses Feeling direkt nach Hause holen."

Der Shaker wird direkt in die Sofas integriert und benötigt zur Aktivierung lediglich einen Stromanschluss sowie einen Fernseher mit Bluetooth-Verbindung. Per App lässt sich dann die Lautstärke der Soundausgabe verändern – oder das 4D-System komplett aus- und wieder anschalten.

Die App bietet noch weitere Möglichkeiten: Mit ihr können Kunden die Sofanella-Relaxfunktion über das Smartphone steuern und die Position der Kopf- und Fußlehnen anpassen. Außerdem ist es möglich, zwei Einstellungen mit individueller Kopf-, Fußteil- und Sitztiefenposition zu speichern.

Das Entertainment-Paket beinhaltet außerdem auch noch Radarsensoren, die die Kopflehnen bei einer Annäherung an das Sofa automatisch hochstellen. Beim Aufstehen werden die Kopflehnen dann automatisch nach unten verstellt.

Die drei Sofanella-Sofas mit dem optionalen "Sound Shaker" folgen unterschiedlichen Design-Philosophien: So zeichnen die SALENTO Sofas sich durch einen klassischen Look aus, der mit markanten Ziernähten einen Hauch Nostalgie mit sich bringt. Die Reihe BELLA strahlt eine moderne Eleganz aus: Etwas dezenter als SALENTO fällt der Blick besonders auf die besondere Linienführung an den Armlehnen. Und die LENOLA Sofas sind die perfekte Ergänzung für Wohnzimmer, die mit einer minimalistischen Einrichtung glänzen. Bei allen drei Modellreihen können Kunden zwischen Stoff- und Lederausführungen wählen.

© Sofanella

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

© Sofanella

Nähere Informationen zu den neuen Sofanella-Sofas der Lenola-Serie gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

Tags: Sofanella