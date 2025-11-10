Mitteldeutsche HiFi-Tage: Der Auftritt von Thorens mit MC 1600, TD 404 DD und TD 124 DD Exclusive

Thorens war auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen ebenfalls präsent und zeigte die neusten Produkte. Star war zweifelsohne der Phonoverstärker MC 1600 (oben im Bild), der komplett symmetrisch aufgebaut ist. Auf der Messe stand zwar noch ein Prototyp, aber auch beim Serienmodell freuen wir uns über die schlichte, edle Optik. Die Einstellmöglichkeiten befinden sich auf der Unterseite.

Hier geht es zum MC 1600 direkt bei Thorens

Schalter unten, beim auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen gezeigten Prototypen noch ohne Beschriftung

Jeder Kanal verfügt über eine eigene, vollständig symmetrisch aufgebaute Verstärkersektion, bestehend aus selektierten Bauteilen: So setzt Thorens beispielsweise auf Präzisionswiderstände, hochwertige Folienkondensatoren und rauschoptimierte Operationsverstärker. Der hohe Aufwand steht für ein enormes Auflösungsvermögen und kleinstmögliche Verzerrungen. Mittels fein rastender DIP-Schalter, wie schon angesprochen auf der Geräteunterseite, lassen sich Gain, Impedanz, Kapazität und auch das Subsonic-Filter unabhängig für jeden Kanal einstellen – das ist exzellent im Hinblick der perfekten Abstimmung auf jedes Tonabnehmersystem.

Rückseite

Anzeige



Mit symmetrischen XLR- und klassischen RCA-Anschlüssen lässt sich der MC1600 flexibel in jede hochwertige Analogkette integrieren. Eine separat abgeschirmte Netzteilsektion sorgt dabei für erstklassige Störungsarmut im Signalpfad.

Thorens TD 404 DD

Der neue Thorens TD 404 DD

Neu von Thorens kommt der TD 404 DD mit dem Direktantriebsmotor aus dem TD 124 DD. Verbaut ist der Tonarm TP 160 mit SME-Anschluss und Schneidlager. Es findet sich zudem ein e-lift mit Endabschaltung in der Ausstattungsliste. Möglich sind 33, 45 und 78 Umdrehungen/Minute.

Hier erfahren Sie alles über den TD 4ß4 DD direkt bei Thorens

Eine Pitch-Control ist ein weiterer Bestandteil der Ausstattung. Optional dazu kann man sich das ausgelagerte Netzteil TPN 124 bestellen. Der Preis für den Plattenspieler liegt bei 4.499 EUR.

Plattenteller im neuen, modernen Design, inklusive aufwändiger Resonanzbedämpfung

Anzeige



Untrrseite des Plattentellers. Integriert ist ein Stroboskop mit Pitch Control für präzises Feintuning der Drehzahl

Blick aufs Antriebssystem

Im Detail. Der laufrühige, kraftvolle Direktantriebsmotor stammt aus der Ikone TD 124 DD und besitzt eine enorme Drehmomentstärke

Tonarm, hinterer Bereich. Der Tonarm verfügt über einen überarbeiteten elektronischen Tonarmlift, für maximalen Bedienkomfort und minimalen Verschleiß

Anzeige



Tonarm, vorderer Bereich

Bedienelemente

Der TD 404 DD präsentiert sich als exzellent verarbeiteter Plattenspieler in typischer Thorens-Tradition - jedes Detail wirkt edel und langlebig. Er besitzt drei höhenverstellbare, gefederte Füße, während die massive Zarge in Sandwichbauweise, inklusive einer 5 mm dicken Topplatte aus Aluminium, für extrem Resonanzarmut und eine verheißungsvolle Optik sorgt. Auf der Rückseite sehen vergoldete RCA-Terminals und auch symmetrische XLR-Anschlüsse bereit.

TD 124 Exclusive

TD 124 Exclusive

Der auf dem TD 124 DD basierende TD 124 DD Exclusive kommt mit dem TP 124 Tonarm (12 Zoll) und mit dem externen Netzteil TPN 124 - dadurch werden sämtliche potentielle Störungen, die vom Netzteil kommen könnten, vom Plattenspieler selbst ferngehalten.

Anzeige



Alles über den TD 124 DD Exclusive direkt bei Thorens

Feinste Materialqualität mit Premium-Anspruch

Basierend auf der 140th Anniversary Edition, entwickelten die Thorens Ingenieure das Modell konsequent weiter. Exklusiven Komponenten, die analoge Musikwiedergabe auf Referenzniveau heben, sind bei dieser Edition für 11.999 EUR eine Selbstverständlichkeit.

Tonarm TP 124

Als das im Fokus stehende Merkmal des TD 124 DD Exclusive präsentiert sich der neue 12-Zoll-Tonarm TP 124, dessen erweiterte Länge für einen spürbar reduzierten Spurfehlwinkel sorgt und so Verzerrungen möglichst gering hält. Die interne Reinsilberverkabelung steht für maximale Signalreinheit bis zum Ausgang.

Vorderer Bereich des Tonarms

Besondere Erwähnung verdient der dafür entwickelte Tonabnehmer von EMT Tontechnik aus der Schweiz. Die Bauform weckt Erinnerungen an die legendäre „Tondose“ aus der professionellen Rundfunktechnik, wurde jedoch gezielt für den 12-Zoll-Tonarm TP 124 weiterentwickelt. Versehen mit einem SME-Connector garantiert er eine maximale Kompatibilität sowie eine stabile mechanische Verbindung.

Im Detail

Thorens-Logo

Bilanzierend ein echter Luxus-Plattenspieler im noblen Layout, der zwar seinen Preis hat, dafür aber auch Außergewöhnliches bieten kann.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. November 2025