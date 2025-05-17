High End 2025: Der Auftritt von Steinway Lyngdorf und Lyngdorf

Sämtliche Steinway & Sons-Komponenten kann man in vielen unterschiedlichen Ausführungen haben und nicht nur in Standard-Versionen. Nun stellen wir verschiedene Komoponenten kurz vor.

Steinway & Sons P100 2.1

Frontansicht des P100 2.1

Ein extrem flexibler Vorverstärker mit der hochklassigen Steinway & Sons/Lyngdorf "RoomPerfect" Einmessung ist der P100 2.1. Er unterstützt alle Videoauflösungen bis hoch auf 1.200 MHz Pixel Clock, 8K und HDR sind natürlich inkludiert. Zudem werden alle relevanten Audio-Codecs supportet, so auch sämtliche 3D-Audio-Formate (Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D). Auf intelligente Art und Weise wird das Audiosignal aufs vorhandene Lautsprechersetup angepasst. 12 Kanäle können decodiert werden, unterstützt werden bis zu 256 Lautsprecher durch die Steinway Lyngdorf Digital Link-Funktion.

Steinway & Sons A1 & A2

Unten der Steinway & Sons A2

Steinway & Sons CDP-1, SP-1 und A1 (von oben nach unten)

Der A1 ist ein Zweikanal-Verstärker (2 x 400W), während der A2 vierkanalig auftritt (4 x 400W). Beide flach bauenden Endstufen arbeiten mit digitaler Verstärkungstechnologie.

Steinway & Sons CDP-1

Hierbei handelt es sich um einen äußerst solide aufgebauten CD-Player. dessen dickwandiges Chassis nahezu keine Vibrationen oder Resonanzen zulässt. Das hochwertige Laufwerk wurde speziell für die Wiedergabe von Audio-CDs entwickelt. An Ausgängen sind ein optischer sowie ein koaxialer Digitalanschluss vrhanden, zudem gibt es 2 x Digital Link (CAT 5e-basiert).

Steinway & Sons Remote Control

Sehr edle Fernbedienung

Im ikonischen Design präsentiert sich die edle Steinway & Sons Fernbedienung. Es gibt sie in zwei Versionen. Eine Variante für die Steinway & Sons Mehrkanal-Prozessoren P100, P200 und Head Unit. Sie erlaubt den Zugriff aufs Setup-Menü und die Room Perfect-Settings. Die andere Version ist für den SP-1 Stereo-Prozessor vorgesehen und kann auch mit dem CDP-1 CD-Player zusammenarbeiten.

Standlautsprecher Model C Mk II

Aufbau mit den Standlautsprechern Model C Mk II

Einzelansicht von vorne

Rückseite des Model C MkII von der Seite plus Model S Soundbar

Unvergleichlich edel und schick auftretend, wirken diese Standlautsprecher aus dem Hause Steinway & Sons wie vollkommene Kunstwerke, die das Flair jedes Raums bereichern. Auch dadurch, dass hinsichtlich der Farbausführungen sowie der Ausführung der Akzente unglaublich viele Optionen bestehen, sodass man diese raffinierten Schallwandler perfekt aufs Wohnambiente anpassen kann. Basierend auf einem "Open Baffle" Dipol-Design und mit AMT-Tweeter bestückt, sind beste Voraussetzungen für räumlich dichten Sound, der zugleich fundiert und klar ertönt, gegeben. Der Tweeter beinhaltet auch eine extrem dünne, gefaltete Kapton-Membran, untergebracht zwischen äußerst leistungsstarken Neodym-Magnetsystemen. Zwei Bass-/Mitteltontreiber sind verbaut.

Kompaktlautsprecher Model S-15

Steinway & Sons Model S-15

Sehr kompakt und daher nahezu überall zu installieren, das ist das Model S-15. Key Feature ist hier das AER (Ambience Enhancing Radiaton) Dipol-Hochtöner-Layout.

Subwoofer LSR-210

Steinway & Sons LSR-210

Bestens eignet sich dieses optisch schlicht-schöne Subwoofer-Konzept auch für größere Lokalitäten. es handelt sich um "Stackable Boundary Woofers", die im Mehrfachbetrieb verwendet werden können. 114 dB maximaler Schalldruck sind mit diesen tieffrequenten Meistern drin. Ansteuert werden sie über eine geeignete Steinway & Sons Endstufe.

Model S Soundbar

Steinway & Sons Model S Soundbar

Detailansicht

Für TVs ab 85 Zoll eignet sich die hochklassige Model S Soundbar von Steinway & Sons besonders gut. Mit der Room Perfect (Room EQ/Einmessung) Technologie und satten 1,6 kW Leistung ist sie bestens gerüstet. Drei Air Motion Transformer-Hochtöner, drei dedizierte Mitteltonlautsprecher sowie zwei belastbare Woofer-/Basschassis stellen die Bestückung dar. Die Front besteht aus Aluminium, ebenso die hinteren Paneele, hinzu kommt ein resonanzarmer MDF-Rahmen, mit fünf akustisch separierten Kammern im Inneren.

