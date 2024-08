High End 2024: Live-Bilder von der Wilson Audio WATT/Puppy - Highend-Kompakt-LS/Subwoofer-Kombination

Auf der High End gibt es eine echte Weltpremiere: Die US-amerikanische Edel-Manufaktur Wilson Audio lässt die legendäre WATT/Puppy wieder auferstehen, passend zum 50-jährigen Firmenjubiläum. Wir hatten bereits im Vorfeld eine große historische Abhandlung über diese sehr spezielle, enorm leistungsstarke Schallwandler-Kombination veröffentlicht:

Nun steht die Jubläums-Edition auf dem Audio Reference-Stand auf der High End, und wir konnten erste Live-Bilder schießen.

Während wir die technische Schönheit der WATt/Puppy genießen, haben wir einiges Wissenswertes von Wilson Audio zum Thema zusammengetragen.

Das Besondere an der Wilson Audio WATT/Puppy ist, dass zwei verschiedene Lautsprecher – der kompakte Monitor „WATT“ und das Subwoofer-Element „Puppy“ – zu einer perfekt funktionierenden Konstruktion vereint wurden, und jetzt, eine durchaus beträchtliche Zeit, nachdem die letzte Watt/Puppy-Serie (Series 8) ausgelaufen ist, gibt es eine Neuauflage. In den ersten beiden Generationen wurden WATT und Puppy noch getrennt unter den Lautsprecher-Komponenten aufgeführt, anschließend nur noch als „WATT/Puppy“ - so wie auch jetzt.

Was zeichnet die WATT/Puppy aus?

Anzeige

WATT/Puppy 2024

Wilson Audio holt ersteinmal erneut die Geschichte zurück. In den frühen Jahren des Lautsprecherdesigns von Wilson Audio wurden Materialien und Konstruktionsmethoden verwendet, die damals angesagt waren. Doch das war den Wilson-Ingenieuren nie genug. Daher wurden im Laufe der Geschichte Treiber aus einer Vielzahl von Komponenten hergestellt: Glasfaser-, Aluminium-, Polypropylen- und Titanmembranen, um nur ein paar zu nennen. Die Ingenieure von Wilson Audio entwickeln, erforschen und bewerten ständig neue beziehungsweise erweiterte Materialoptionen, darunter auch exotische und von ihrer Beschaffenheit her neue Materialien. Ein umfassender Satz von Bewertungsprotokollen lieferte stets erkenntnisreiche Ergebnisse für jede getestete Komponente, wobei der wichtigste Parameter darin besteht, ob der die Akustik dadurch einen hörbaren Schritt nach vorne gemacht hat und glaubwürdig sowie authentisch ist. So wurde auch bei der neuen WATT/Puppy vorgegangen, um den realistischen, kultivierten Klang weiter zu perfektionieren.

Die besonderen Kennzeichen sind unverkennbar

Der ursprüngliche WATT/Puppy-Lautsprecher durchlief von 1986 bis 2011 insgesamt acht Weiterentwicklungen. Diese acht Varianten nutzten eine Vielzahl von typischen Wilson Audio-Materialien, die jeweils strategisch integriert und das Optimum darstellten, das während ihrer jeweiligen Entwicklungsperioden verfügbar war. Jede Weiterentwicklung der Materialverwendung verschob die Grenzen dessen, was zu dieser Zeit bei den Lautsprecherfähigkeiten erreichbar war, weiter nach oben. In den Anfangsjahren wurde in den Puppy-Gehegen eine laminierte 60-Pfund-Version von High-Density Fiberboard (HDF) verwendet, während das WATT Polymethylmethacrylat (PMMA) enthielt.

Anschlussterminals 2024

Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die AudioCap-Kupferkondensatoren. Die proprietären AudioCapX-WA-Kondensatoren von Wilson Audio werden im Haus von der zuständigen Abteilung für langzeitstabile Kondensatoren (RelCap) mit größtmöglicher Sorgfalt gewickelt, um außergewöhnlich enge Toleranzen einzuhalten. Die ungemein hochwertigen Kupferkondensatoren verbessern die Auflösung bei niedrigen Pegeln und arbeiten auch subtile akustische Nuancen der akustischen Darbietung präzise heraus.

Anzeige

Um das Klang-Erlebnis weiter zu optimieren, hat Wilson Audio eine neue Kupferversion des AudioCapX-WA-Kondensators entwickelt, ein ähnliches Design, das ursprünglich mit der Sasha V-Serie präsentiert wurde. Dieses Muster wurde mit Kupfer-Endspray und Goldanschlüssen weiter verfeinert, um sicherzustellen, dass hochfrequente Mikrodetails mit bestmöglicher Auflösung wiedergegeben werden.

Auf der High End 2024 präsentiert sich die 2024er Version der WATT/Puppy im eindrucksvollen Finish und mit vielen Details, die wir jetzt in Form von zahlreichen Bildern vorstellen möchten:

Perfekte Kombination aus Kompaktlautsprecher und Subwoofer-Einheit

Puppy-Tieftöner

Anzeige



Teil der Rückseite

Im Detail

Mit Jubiläumsplakette

Puppy-Modul

WATT, oberer Bereich hinten

Anzeige



Übergang Kompakt-LS/Subwoofer im Detail

Exzellente Materialqualität

Wir sind schon sehr gespannt, wenn wir die WATT/Puppy bei Audio Reference in Hamburg ausführlich hören können.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 09. Mai 2024

Anzeige



Tags: Audio Reference