XXL-SPECIAL: Wilson Audio bringt zum 50-jährigen Firmenjubiläum die WATT/Puppy zurück - Weltpremiere auf der High End 2024

Auf der High End 2024 in München stellt der deutsche Wilson Audio-Vertrieb Audio Reference weltexklusiv die Wilson Audio WATT/Puppy vor – zum 50-jährigen Jubiläum der US-amerikanischen Manufaktur wird eine Legende wieder zu neuem Leben erweckt. Das Besondere an der Wilson Audio WATT/Puppy ist, dass zwei verschiedene Lautsprecher – der kompakte Monitor „WATT“ und das Subwoofer-Element „Puppy“ – zusammen zu einer nahtlos funktionierenden Konstruktion vereint wurden, und jetzt, eine durchaus beträchtliche Zeit, nachdem die letzte Watt/Puppy-Serie (Series 8) ausgelaufen ist, gibt es eine Neuauflage. In den ersten beiden Generationen wurden WATT und Puppy noch getrennt unter den Lautsprecher-Komponenten aufgeführt, anschließend nur noch als „WATT/Puppy“ (siehe Website von Wilson Audio).

Wichtiges in Kurzform

Der ursprüngliche WATT/Puppy wurde von 1986 bis 2011 in Form von insgesamt acht Serien angeboten. Diese acht Varianten nutzten eine Vielzahl von besonders hochwertigen sowie belastbaren Materialien, die stets das Maximum an Performance aufboten, das zur damaligen Zeit möglich war. Jede Weiterentwicklung der Materialverwendung verschob die Grenzen dessen, was zu dieser Zeit bei den Lautsprecherfähigkeiten erreichbar war, erneut nach oben. In den Anfangsjahren wurde in den Puppy-Gehäusen eine laminierte, enorm feste Version des High-Density Fiberboard (HDF) Materials verwendet, während das WATT-Gehäuse Polymethylmethacrylat (PMMA) enthielt.

Von der WATT gab es drei Serien. Serie 1 von 1986 bis 1989, Serie 2 von 1989 bis 1991 und Serie 3 von 1991 bis 1995. Vom Puppy Bass-Modul gab es zwei Serien: Die erste von 1989 bis 1991, die zweite von 1991 bis 1995. Dann kamen die folgenden WATT/Puppy Baureihen hinzu: WATT/Puppy Series 5, 1994 bis 2001, WATT/Puppy Series 6, 1999 bis 2004, WATT/Puppy Series 7 von 2002 bis 2006, und die WATT/Puppy Series 8, von 2006 bis 2011.

Was ist zur Neuauflage bereits bekannt?

WATT neu (rechts) von vorn, links ein historisches Modell

WATT neu /rechts von hinten, links ein altes Modell

Aktuell noch nicht wirklich viel, wir präsentieren das, was schon bei Wilson Audio zu finden ist. Dreizehn Jahre sind vergangen, seit die Series 8 nicht mehr produziert wird. Eine lange Zeitspanne, in der sich viel getan hat, gerade auch hinsichtlich neuer, nochmals besserer Materialien, die heutezutage verfügbar sind. Daher ist die neue WATT/Puppy selbstredend mit dem aktuell besten verfügbaren Material versehen. Wie Kenner dieser außergewöhnlichen Marke wissen, greift Wilson Audio stets auf exklusive Materialien zurück, die neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft entsprechen.

Puppy-Subwoofermodul

Die aktuellen Versionen des X-Materials für Innenverstrebung und Außengehäuse, S-Material für die zur Ankopplung des Mitteltöners an die vordere WATT-Schallwand und V-Material für die Oberseite des Puppy-Subwoofers, um die perfekte Schnittstelle für den WATT-Monitor darzustellen. Jedes dieser Wilson Audio-exklusiven Materialien wird sorgfältig aufgrund seiner spezifischen Leistungsmerkmale ausgewählt, sei es im Bereich der Vibrationskontrolle oder der eigentlichen akustischen Präsentation. Dieses Bekenntnis zu einer kompromisslos hohen Materialqualität ist ein entscheidender Faktor, warum die neue WATT/Puppy einen so grandiosen Klang aufbieten kann – verspricht Wilson Audio.

Jubiläums-Medallion

Zu erkennen ist die WATT/Puppy (2024) auch am 50-jährige Jubiläumsmedaillon von Wilson Audio. Dieses erinnert an fünf Jahrzehnte Premiumqualität bei handwerklicher Ausführung, bestmöglicher Materialqualität und absolut authentischer Akustik.

