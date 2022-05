High End 2022: XXL-Bericht zum Marantz CD60 und den neuen Denon-Modellen PMA-1700NE, PMA-900HNE und DCD-900NE

Mit gleich vier Produktneuheiten (3 x Denon, 1 x Marantz) kann Sound United auf der High End 2022 aufwarten. Wir haben natürlich bereits alle Informationen und zahlreiche Bilder für unsere Leser.

Marantz CD60 aus der Modern Musical Luxury Serie zusammen mit Model 40n

Marantz CD60

In Schwarz zusammen mit dem Model 40n

Hier ist der Schwerpunkt natürlich auf die Kombination mit Model 40n oder auch Model 30. Als Vertreter der neuen Modern Musical Luxury Serie kommt er mit dem neuen Design, das einen hohen Wiedererkennungswert bietet, daher und ist der perfekte Spielpartner für den edlen Verstärker.

Anschlüsse

Kupferschrauben

Komplett Frontansicht

Silbernes Modell

Fernbedienung

Die inneren Werte sind typisch Marantz und dank USB lassen sich auch HighRes Dateien abspielen. Der CD-Spieler ist mit Hyper Dynamic Amplifier Modulen ausgestattet und besitzt eine optimierte HDAM-Schaltung. Die Wiedergabe von Hi-Res-Audio aus USB-Quellen ist möglich. Für exzellente Akustik mit verantwortlich zeichnet sich ein Premium D/A-Wandler. Hinzu kommen anpassbare Digitalfilter und ein leistungsfähiger Kopfhörerverstärker. Mit im Lieferumfang enthalten ist die passende Systemfernbedienung.

Detail des DACs

Block-Kondensator

Digitales Audioboard

Analoges Audioboard

Headphone Amp

Sorgfältige Auswahl aller Bauteile und ein konsequenter Aufbau zeichnen den CD60 ebenfalls aus. Der CD60 besitzt einen hochwertigen Kopfhörerverstärker (OP-Amp mit hoher Slew-Rate plus HDAM-SA2) und bringt Kopfhörer-Gain-Einstellungen mit (Niedrig, Mittel, Hoch). Als DAC fungirrt der ES9016K2M.

Model 40n zusammen mit dem neuen CD60

Wenden wir uns noch dem für 2.499 EUR bereits erhältlichen Model 40n für 2.499 EUR zu, der, wie schon angesprochen, der optimale Spielpartner für den CD60 ist.

Regler auf der Frontblende, typisches neues Marantz-Design

Marantz legt beim edlen Vollverstärker mit Streaming-Funktion Wert auf eine einfache Installation. Steht die Verbindung zwischen Marantz MODEL 40n und dem Heimnetzwerk und Internet, kann man dank HEOS-Modul Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, TuneIn Internetradio und viele weitere Dienste nutzen. Wer aus einer eigenen Musikbibliothek, die auf einem PC, Notekbook, NAS oder einer Netzwerk-Festplatte gespeichert ist, schöpfen kann, kann dies auch problemlos tun. Der Vollverstärker gibt PCM-Dateien mit bis zu 192 kHz/24-Bit und DSD-Dateien mit bis zu 5,6 MHz wieder. Die Zuspielung dieser Dateiformate ist auch via USB-A möglich.

Anschlussbestückung

Einen USB-Eingang vom Typ B für den direkten Anschluss eines Computers bringt der MODEL 40n aber nicht mit. Weitere Merkmale umfassen einen weiterhin ein Endstufen-Direkteingang, Bluetooth sowie AirPlay 2 werden ebenfalls unterstützt und die Komponente ist "Roon Tested".

Gesteuert wird der MODEL 40n mit der mitgelieferten Fernbedienung oder alternativ per Sprachbefehl über Siri oder Alexa. Selbstverständlich lassen sich auch sonstige Quellgeräte anschließen. Für Platten-Freunde wichtig ist die Marantz Musical Phono-EQ-Stufe, ein Phono-Vorverstärker für Plattenspieler. Praktisch ist ferner der HDMI ARC-Eingang für eine komfortable Verbindung mit dem Fernseher. Ein Decoder ist aber nicht an Bord, der Fernseher muss also ein PCM-Signal ausgeben. Neben weiteren analogen und digitalen Eingängen gibt es einen Subwoofer Pre-Out mit einstellbarer Frequenzweiche.

Sehr durchdachter Aufbau innen

Kernstück ist die neu entwickelte Verstärkerstufe des Vollverstärkers. Es handelt sich hierbei um analoge Class AB-Verstärkung, die mit 2 x 70 Watt an 8 Ohm bzw. 2 x 100 Watt an 4 Ohm antritt. Durch einen größeren, doppelt geschirmten Ringkerntransformator, vier Ausgangstransistoren pro Kanal, massiven Stromschienen aus Kupfer sowie besonders kurze Signalwege konnte die interne Impedanz gesenkt und die Hochstromfähigkeit garantiert werden. Die Lautstärkeregelung erfolgt elektronisch. Klangregler bringt der Vollverstärker für Bass, Höhen und Balance mit. Integriert sind auch die Marantz-eigenen HDAMs (Hyper-Dynamic Amplifier Modules), die für besonders musikalischen Sound sorgen sollen. Als D/A-Wandler kommt der ES9016K2M zum Einsatz, hochwertige Schottky-Dioden, ein symmetrisches Platinen-Layout und eine doppelte Bodenplatte sowie ein Aluminium-Kühlkörper finden sich ebenfalls im Interieur des Verstärkers.

PMA-1700NE

PMA-1700NE in schwarzer Variante

Mit vielen Anleihen aus dem Topmodell PMA-A110 kommt der Nachfolger des 1600ers daher. Er übernimmt vom ganz großen Modell sogar die neue elektronische Lautstärkeregelung und den zweistufigen Vorverstärkeraufbau. Verbessert wurden Phono MM/MC Sektion ebenso wie die Digitalsektion mit dem DAC und die Endstufe. Dabei bleiben klassische Denon Technologien wie die 2 Trafos in Leakage Cancelling Technologie und die Endstufe in UHC-MOS Single Pull Technologie erhalten. Letztere wurde weiter nach dem Vorbild des A110 neu abgestimmt. Mit dabei - auch das ganz frisch - ist der Endstufen-Direkteingang, um auch als potenter Partner in Surround-Setups zu dienen.

Silberne Version mit Fernbedienung

Der PMA-1700NE bietet 140 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Denon verspricht, dass der Vollverstärker aufgrund seiner Leistungsfähigkeit mit vielen Lautsprechern zusammen arbeiten kann. Zum Ausstattungsumfang gehört auch das von Denon selbst entwickelte Advanced AL32 Processing Plus, das digitale Audioquellen mit hohen Auflösungen von bis zu 384 kHz/32-Bit.

Lautstärke-Drehregler

Tonregler

Die Algorithmen ersetzen Informationen, die während der digitalen Aufnahme unterschlagen wurden, und stellen auf diese Art eine präzise Gesamtwiedergabe sicher. Der USB D/A-Wandler erfreut durch enorme Leistungsfähigkeit.

Aufbau innen

Der DAC unterstützt hochauflösende Audiosignale mit bis zu 11,2 MHz (Quad-DSD) beziehungsweise mit bis zu 384 kHz/32-Bit (PCM). Ein weiteres Merkmal des neuen Stereoverstärkers ist die besonders exakt arbeitende elektronische Lautstärkeregelung.Auch Balance- und Klangregelung finden auf der elektronischen Ebene statt. Denon verspricht, dass die "analoge Anmutung früherer Generationen erhalten bleibt". Der spezielle Mechanismus lässt sich, so versprechen die Japaner, stufenlos sowie gleichmäßig regeln. Platten-Liebhaber stehen beim PMA-1700NE ebenfalls im Fokus.

Phono-EQ

Der einbebaute Phono-Vorverstärker ist der ideale Partner sowohl für MM- als auch für MC-Systeme, Somit entfällt der zusätzliche Kauf eines Phono-Pre-Amplifiers, gerade für Besitzer von MC-Systemen sonst oft die logische Konsequenz.

Digital- und Analog-Board

Digitalboard mit Schutz-Case

Wechseln wir von der analogen auf die digitale Seite. Ein koaxialer Digitaleingang und zwei optische Digitaleingänge sind vorhanden, PCM mit bis zu 192 kHz/24-Bit unterstützt. Der schon weiter oben erwähnte Endstufen-Direkteingang ist von hohem Nutzwert: So kann man den PMA-1700NE dann als hochwertige Endstufe im Heimkino-Einsatz verwenden. Praktisch ist auch die nächste Funktion: Der Verstärker schaltet sich automatisch ein, sobald er digitale Audiosignale wie z.B. dem TV-Gerät erhält.

DAC

Selektierte Bauteile

Trafos

Verstärkereinheit

Vorverstärkermodul

Dank der Direct Mechanical Ground-Gehäuse-Konstruktion mit sechs Blöcken erfüllt der PMA-1700NE höchste Ansprüche. Das Gehäuse wird aus 1 mm dicken Stahlplatten gefertigt und weist hochwertige Standfüße aus ABS-Harz mit steifer Rippenkonstruktion auf. Es schützt die empfindlichen Signalschaltkreise vor extern auftretenden Vibrationen und verhindert nicht erwünschte Störeffekte durch eine gegenseitige Beeinflussung der Schaltungen.

Standfüße

Anschlussbestückung

Der PMA-1700NE ist ebenfalls mit einer hochwertigen digitalen Isolationsschaltung bestückt, welche hochfrequente Störungen am USB-Eingang und an den Digitaleingängen verhindert.

Klassische Denon Eleganz

Hier in der silberfarbenen Version

Es gibt aber auch einen reinen Analogmodus. In diesem werden der USB-B-Anschluss und der koaxiale Digitaleingang/die optischen Digitaleingänge komplett deaktiviert, um hochfrequente Störungen des analogen Bereichs zu vermeiden.

PMA-900HNE

PMA-900HNE und DCD-900 in schwarzer Variante

PMA-900HNE und DCD-900 in silberner Version

Eine weitere Neuheit, der unsere volle Aufmerksamkeit gilt, ist der PMA-900HNE Netzwerk-Vollverstärker. Er ist mit der Advanced High-Current Technologie ausgestattet und bietet 85W an Leistung pro Kanal (an 4 Ohm). Integriert ist ein Phono-Vorverstärker für MM und MC Systeme. Der PMA-900HNE ist der erste Streaming-Verstärker (zuvor gab es nur Streaming-Receiver) von Denon. Technisch ist eigentlich kein Nachfolger des PMA-800NE, er adaptiert mehr Technologien aus dem PMA-A110 und dem PMA-1700NE als dass er welche von dem 800er übernimmt.

Lautstärkedrehregler

Bedienelemente

Anschlüsse

Etwa die komplett elektronischen Regelungen für Lautstärke, Balance und Klang führen zu weniger Rauschen und präziserem Gleichlauf der beiden Kanäle. Zusammen mit dem klassischen Endstufenaufbau (ebenfalls verbessert) und der neuen Vorstufe dient das natürlich nur einem Zweck: bestem Klang.

Geschirmte Digitalsektion

Digitalboard und Schutz-Case

Die Digitalsektion wurde komplett überarbeitet und HEOS Built-in mit allem Drum und dran sowie TV-Auto Play kamen hinzu.

Zu HEOS wäre zu sagen, dass Streaming über HEOS äußerst zuverlässig funktioniert, und dass innerhalb der HEOS-App viele angesagte Streaming-Dienste genutzt werden können und auch eine Internet Radio-Plattform zum Angebot gehört. Ebenso ist es möglich, Musik-Dateien (auch Hi-res-Audio) von PCs, Notebooks, Home Servern, NAS-Systemen oder vom Tablet oder Smartphone (auf dem die HEOS App läuft) zu streamen. Erst kürzlich wurde die HEOS App optisch überarbeitet und lässt sich nun noch einfacher handhaben. Der PMA-900HNE lässt sich innerhalb des "HEOS-Universums" problemlos mit anderen HEOS built-in Produkten verbinden.

Der neue Verstärker besitzt zudem zwei optische Digitaleingänge und einen koaxialen Digitaleingang (bis 192 kHz/24-Bit). Der Vollverstärker ist Hi-Res-zerfiziert und unterstützt die Hi-Res-Aidio-Formate ALAC, WAV, FLAC HD und DSD. Sehr praktisch ist der dedizierte Vorverstärkerausgang zum Anschluss eines aktiven Subwoofers (gefiltert, 150Hz). Wenn man z.B. kompakte Regallautsprecher besitzt, kann man diese um einen aktiven Subwoofer für mehr Bass-Performance ergänzen. Ab Juli 2022 kommt der PMA-900HNE für 999 Euro.

Innenleben komplett

Analogboard

DAC und analoger Audioschaltkreis

Speziell für Denon gefertigte Kondensatoren

Endstufensektion

Vorverstärkersektion

Das Innenleben überzeugt uns durch den sorgfäktigen Aufbau und durch erstaunlich hochwertige baugruppen, gerade wenn man bedenkt, dass der PMA-900HNE unter 1.000 EUR kostet.

Denon DCD-900900NE

DCD-900NE in silberer Variante

Denon DCD-900NE in schwarzer Variante

Der passende CD-Player mit Denons Advanced AL32 Processing Plus liest CD-daten exakt aus und kann darüber hinaus HiRes von USB wiedergeben. Ab Juli 2022 kommt er für 499 Euro auf den Markt. Er spielt Audiodaten von CD und CD-RW in den Formaten WMA und MP3 ab und besitzt einen koaxialen und eine optischen digitalen Ausgang, sowie natürlich auch einen analogen Ausgang. Zudem ist es möglich, einen USB-Stick anzuschließen, und FLAC-Dateien mit bis zu 192 kHz sowie DSD mit 2,8 MHz und 5,6 MHz wiederzugeben. Zur umfangreichen Ausstattung gehört auch das Denon-eigene Advanced AL32 Processing Plus.

Laufwerk

Analoges Audio-Board

Digitales Audio-Board

Stromversorgung für die analoge Sektion

Dank speziell angepasster Leistungstransformatoren und einem größeren physischen Abstand zwischen den unterschiedlichen Analog- und Digitalplatinen werden Vibrationen und störende akustische Beeinträchtigungen verringert. Kennzeichen des Discplayers ist auch das "DAC Master Clock Design", das einen hochwertigen Oszillator zur Jitter-Unterdrückung umfasst.

Kompletter Aufbau innen

Anschlüsse

Dieses layout gewährleistet eine äußerst exakte D/A-Konvertierung und optimiert die digitalen Audioschaltungen. Die weiter entwickelten Schaltungen mit verkürzten Signalwegen stehen ebenfalls für reinen, detailreichen Klang. Der Pure Direct-Modus sorgt fürs Ausschalten des Displays und der digitalen Ausgänge.

Fazit

Denon beeindruckt mit neuen, hervorragend ausgestatteten Stereeoverstärkern und einem CD-Player, Marantz erweitert die Modern Musical Luxury Serie um einen erstklassigen Disc-Spieler. Wir werden einige der Komponenten natürlich auch zum Test erwarten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sound United

Datum: 19. Mai 2022

