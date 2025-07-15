Händlerportrait: Media@Home Gogler in Freiburg - ELACs Statthalter im Breisgau als Synonym für Lebensart und bestmögliche Beratung

An einem sonnigen Morgen führen wir in Freiburg/Breisgau unsere große ELAC-Händlertour fort und besuchen Media@Home Gogler inmitten der schönen Freiburger Innenstadt - in der Niemensstraße 9. Das kleine, aber feine Geschäft im ersten Stock ist von Anfang an in Familienbesitz, existiert bereits seit mehreren Generationen, und die Geschichte reicht bis ins Gründungsjahr 1977 zurück. Es gibt ausschließlich ein Hauptgeschäft, in dem mit viel Kompetenz und Freude an der Sache beraten wird. Oliver Gogler, der Chef des Betriebs, stand uns Rede und Antwort. Eins ist gleich zu Beginn wichtig: Oliver Gogler ist in Freiburg bestens bekannt, veranstaltet er doch auch eine viel beachtete Messe, die stets im Fokus der Öffentlichkeit steht. Auch in diesem Jahr, genauer gesagt im September 2025, führt der erfahrene Geschäftsmann wieder „Musikalisches und Genussreiches im Schilde“: Die Messe „Musik+Lebensart“, die nicht nur hochwertiges Audio/Video mit Top-Marken, sondern auch alles rund um den kulinarischen Genuss aus der Region beinhaltet, findet am Samstag, 27. September, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 28. September, von 11 bis 16 Uhr im Konzerthaus Freiburg statt.

Konzert mit Anette Askvik

Und Oliver beeindruckt uns noch mit einem absolut einmaligen Highlight: Samstag, den 27. September 2025, um 19.20 findet ein Konzert mit Anette Askvik mit Stein Austrud statt – das wird Liebhaber höchst anspruchsvoller Musik enorm begeistern! Von Musik und Lebensart zeugt auch das Geschäft von Oliver Gogler. Auf 100m², aufgeteilt in drei Räume, alles klimatisiert und lichtdurchflutet, präsentiert er hochwertige audiovisuelle Lösungen, aber auch sorgfältige Arrangements z.B. von Kopfhörern mit feinsten Spirituosen.

Empfangsbereich

Mit viel Liebe zum Detail arrangiert

Hier kann man nach Herzenslust stöbern

Die "Plattenecke"

Natürlich wird jetzt schon viel Werbung für die Freiburger Genuss- und HiFi-Tage 2025 gemacht

Schöner Blick ins Geschäft

Gemütliche Hörsessions sind hier problemlos möglich

Wir möchten von ihm wissen, wie viele Studios vorhanden sind und für welchen Zweck diese bestimmt sind. Oliver erklärt uns: „Es gibt einen Empfangsbereich mit einer Kaffee-, Rum-, Gin- und Whisky-Bar auf ca. 50m². Dort sind Fernseher von Loewe, Lautsprecher von ELAC, Elektronik von Musical Fidelity, zwei spielbereite Musik-Anlagen und, nicht zu vergessen, die gut bestückte Schallplatten-Ecke zu finden. Es folgen ein HiFi-Bereich mit Lautsprechern (u.a. mit ELAC), Vorführelektronik von Sonoro und Block (Audioblock), Fernseher und Schallplattenspieler, Schallplattenspieler sowie ein High-End-Bereich mit besonders hochwertigen Lautsprechern (z.B. ELAC Concentro S), Elektronik von Naim, Luxman, Auralic, Manley, Lumin, Arcam plus Schallplattenspieler von Muarah, Dr. Feickert Analogue, Technics und Clearaudio.“

Visitenkarten der Mitarbeiter

Inhaber Oliver Gogler (rechts) mit Clemens Hoch (links) vor purem Genuss: Top-Kopfhörer treffen auf edle Spirituosen

Oliver Gogler beschäftigt insgesamt sieben Mitarbeiter, die, wie der Chef sagt, „als Überzeugungstäter und mit viel Herzblut das nebenberuflich ausüben.“

Überall entdecken wir tolle Details

First Class-HiFi ist hier eine Selbstverständlichkeit

Man merkt es gleich an der freundlichen Atmosphäre im Geschäft, Mitarbeiter Clemens Hoch hat uns freundlich begrüßt, und wir fühlen uns sofort von der ersten Sekunde an willkommen.

Wie die Schwerpunkte beim Verkauf aussehen, möchten wir nun wissen. Oliver muss hier nicht lange überlegen und erläutert uns, dass ganz klar HiFi und High-End inklusive hochwertiger Plattenspieler im Mittelpunkt stehen, aber auch die Themen TV sowie Streaming. Demnach sucht der Kunde wieder verstärkt den Fachhandel auf, da es sich um beratungsintensive Produkte handelt, wollen wir als nächsten Punkt in Erfahrung bringen. Gute sowie fokussierte Spezialisierung und fachliche Kompetenz sind entscheidend, erklärt uns der Geschäftsführer. Nur, wenn der Fachhandel dies bieten und verwirklichen kann, hat er eine Chance. Und da Gogler stets die höchstmögliche Beratungskompetenz anbieten kann, freut er sich, dass auch verstärkt junge und jüngere Kunden in den Laden kommen und sich für die hochwertige Musikwiedergabe interessieren. „Vom Fachhändler ausgesuchte Qualität“, wie es Oliver nennt, ist wieder „im Trend“. Insgesamt sieht der AV-Experte klar, dass es insgesamt nicht unbedingt immer mehr Gesamtkunden werden, dass aber bei den Kunden, die kaufen, der Griff häufiger zu hochwertigen Produkten auch höherer Preisklassen geht. „Das ist auch wichtig, damit man den Schnitt hält“, erklärt uns Oliver Gogler.

