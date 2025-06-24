Händlerportrait: HiFi Elements in Berlin - ELAC-Händler mit Passion und enormer Produktauswahl

Seit heute sind wir auf ELAC Händlertour quer durch Deutschland – und unsere erste Station führte uns nach Berlin, genauer gesagt in die Hubertusstraße 7 in Berlin-Steglitz zu HiFi Elements. Wir betreten das Geschäft, und sogleich kommt dieses typische, von uns so sehr geschätzte HiFi-Flair eines inhabergeführten Ladens in uns auf, das sich umgehend verstärkt, als wir den Chef, Jens Brabandt, näher kennenlernen dürfen. Schon zuvor, bei der Terminvereinbarung am Telefon, war die Sympthie da, aber jetzt, wo man voreinander steht, erst recht. Wir sind gespannt, was Jens uns zu erzählen hat – und natürlich später ebenso auf die Schilderungen von Sven Schwarz, seines Zeichens freier Mitarbeiter, bei dem man sich, möchte man eine eindrucksvolle Mehrkanal-Vorführung genießen, einen Termin geben lassen kann. Nur wenige Gehminuten vom HiFi Elements-Ladengeschäft entfernt sind Svens „heilige Hallen“ – aber dazu später mehr.

Sven Schwarz, unter anderem Mehrkanal-Experte, und Inhaber Jens Brabandt

Gemütlich bei einem leckeren Morgenkaffee erzählt uns Jens, dass das Geschäft im Frühjahr 1975 unter dem Namen Michas Hifi-TV-Vertriebs GmbH gegründet wurde. Die Umbenennung in HIFi Elements erfolgte im Dezember 2000. Jens Brabandt und sein Team betreiben ihr Verkaufsgeschäft mit komplett ausgestatteter integrierter Werkstatt. Bewusst verzichtet man auf weitere Filialen, um den Kunden maximale Expertise und persönliche Beratung aus einer Hand zu bieten. Statt neuer oder zusätzlicher Standorte wurde das Geschäft im Jahr 2008 erweitert und zeitgemäß umgestaltet. Heute ist Jens auch besonders stolz auf seine Werkstatt, in der er nahezu alles wieder ans Laufen bekommen, was Audiokomponenten anbetrifft - ganz gleich, ob Verstärker, Receiver oder aber Lautsprecher. Auch echte "Schätzchen" aus glorreichen HiFi-Zeiten bringt der versierte Audiotechnik-Experte und gelernte Fernsehtechniker wieder auf Vordermann. Selbstverständlich durften wir den Ort seines reparierenden Wirkens ebenfalls besuchen und haben einige Bilder angefertigt:

Man sieht es sofort: Hier wird ernsthaft gearbeitet - die Werkstatt von Jens

Geht nicht, gibt's nicht: Der Chef hat immer viel Arbeit

Hier wird ein seltener alter Lautsprecher wieder "ins Leben zurückgeholt"

Jens kann bereits auf einige Jahrzehnte unter seiner Ägide zurückblicken, denn schon m Januar 1997 übernahm er die GmbH, nachdem er mehrere Jahre als Werkstattleiter beschäftigt war.

Anzeige



Eingangsbereich mit viel Elektronik - da schlägt das Fan-Herz gleich höher

Hier nochmals die Gesamtansicht

Viel Sound, viel ELAC - hier die grandiosen Supertweeter 4Pi (auf der weißen Vela) sowie Mitglieder der Serien Solano 2.0 und Vela 2.0

Auf rund 220 Quadratmeter präsentieren Jens und seine Mitarbeiter eine ganze Audiowelt, die uns auf jeden Fall sehr gefallen hat. HiFi Elements verfügt über drei unterschiedliche Studios und einen Ausstellungsraum: Ein Studio für klassische HiFi- und High-End-Stereoanlagen, ein Studio für Heimkino und Mehrkanallösungen und ein Studio für Lautsprecher- und Plattenspielerpräsentationen.

Viel Auswahl an Produkten potenter Marken

Hinzu kommt ein Ausstellungsraum für Streaminglösungen, Smart-Digitalradios, Kopfhörer und moderne Multiroom-Konzepte. Das starke Team besteht aktuell aus zwei fest angestellten und 3 freien Mittarbeitern, die sich auf unterschiedliche Produktsegmente spezialisiert haben.

Anzeige



Wichtig für uns ist natürlich, wo die Schwerpunkte beim Verlauf liegen. Hierzu betont Jens: „Unsere Schwerpunkte liegen klar auf hochwertigem HiFi, Heimkino, Streaminglösungen und Multiroom-Systemen. Den Bereich CI (Custom Installation) verstärken wir kontinuierlich.“ Also äußerst flexibel und dadurch jeder Situation gewachsen, ganz gleich, was der Kunde auch haben möchte: Bei HiFi Elements ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und das Geschäft läuft, denn der Inhaber sieht aktuell eine Entwicklung auf dem Markt, die gut für den Fachhandel im Allgemeinen ist: „Der Fachhandel erlebt aktuell eine Art Renaissance. Nach Jahren der reinen Onlineorientierung suchen viele Kunden wieder das persönliche Gespräch und kompetente Beratung – vor allem, wenn es um hochwertige und komplexe Produkte geht.“

Lautsprecher im Fachhandel Probe zu hören und sich gut beraten zu lassen, wird für viele Kunden immer wichtiger

Hier müssen wir kurz einhaken und betonen, dass wir hier exakt dieselbe Meinung haben. Wir merken es an der Korrespondenz mit unseren Lesern, die mehr und mehr darauf Wert legen, wieder mit qualifizierter Beratung in einem gut sortieren Fachhandelsgeschäft kaufen möchten. Jens führt weiter aus: „Wir merken, dass Kunden, die bereit sind, in Qualität zu investieren, auch Wert auf fundierte Beratung, Hörerlebnisse vor Ort und Service legen – Aspekte, die nur der Fachhandel bieten kann.“ Absolut richtig, und zugleich stellt sich heraus, dass mehr und mehr auch hochwertige, teurere Produkte gekauft werden. Besonders im Streaming- und Lautsprecherbereich steigt die Nachfrage nach Produkten im mittleren bis leicht gehobenen Preissegment, erklärt uns Jens.

Anzeige

