Große Hör-Session bei HiFi im Hinterhof: Naim Uniti Atom HE Edition/Focal Clear MG + Utopia und zwei Stax-Sets

Bei HiFi im Hinterhof hatten wir die Gelegenheit, verschiedene Kopfhörer und Kopfhörerverstärker ausführlich zu hören, und zwar von den Herstellern Focal, Naim und STAX. Unsere Erfahrungen haben wir in diesem Bericht zusammengetragen und beginnen mit der Vorstellung der ersten Komponenten.Wir verwenden in den ersten Testreihen den Naim Uniti Headphone Edition als Streamer und als Headphone-Amp. Hier kurz einige Fakten zum Naim Uniti Atom HE Edition.

Naim Uniti Atom HE Edition (2.999 EUR): Naim bezeichnet ihn als den "Streaming-Amp für Kopfhörer-Fans." Er konzentriert sich konsequent auf den Antrieb selbst anspruchsvollster Kopfhörer. Im Inneren gibt es einen neu entwickelten, diskret aufgebauten, speziell für Kopfhörer optimierten Verstärker, dessen Leistung gleich an drei umschaltbaren Anschlüssen zur Verfügung steht: klassisch mit der 6,3-Millimeter-Klinke, sowie symmetrisch über XLR und Pentaconn. Auch Weltklasse-Kopfhörer mit symmetrischer Verkabelung, etwa die Focal-Modelle Utopia oder Clear Mg, können über die symmetrischen Ausgänge des Uniti Atom Headphone Edition ihr volles Potential entfalten. Mit seiner integrierten Streamingeinheit ist das Musiksystem komplett autark und benötigt keine weiteren Zu- oder Mitspieler. Ein Platz für das kompakte, wie immer präzise aus massivem Aluminium geschnittene Gehäuse findet sich überall: Auf dem Schreibtisch oder neben dem Lieblingsplatz im Wintergarten - für seinen persönlichen Kopfhörer-Genuss muss kein Kunde mehr auf markenfremde Kompromisse ausweichen. Im Uniti Atom Headphone Edition schlummert aber noch ein weiteres Talent: Seine erstklassigen Vorstufenausgänge sowohl in Cinch- als auch im symmetrischen XLR-Format. Damit wird der Uniti Atom Headphone Edition zur Streaming-Vorstufe, die sich entweder mit externen Endstufen erweitern lässt oder Aktiv-Lautsprecher direkt antreibt. Mehr als Kopfhörer braucht der Uniti Atom Headphone Edition aber nicht: Mit HiRes-UPnP-Streaming, Musikdiensten wie TIDAL, Qobuz und Spotify, Webradio, Bluetooth, Chromecast built-in, AirPlay 2 und "Roon Ready"-Zertifizierung ist er äußerst flexibel.

Die App ist für viele Naim Komponenten ausgelegt und sehr zuverlässig sowie unproblematisch bezüglich des Handlings.

Die beiden Kopfhörer, die wir verwenden, stellen wir nun ebenfalls kurz vor.

