Deutsche HiFi-Tage 2025: Fünf Messe-Highlights von audioNEXT

Wir sind gerade auf den Deutschen HiFi-Tagen 2025 in Darmstadt, und da darf ein Besuch bei audioNEXT (oben im Bild das Top-Team: Carsten Hicking, Ingo Trebing, Christoph Zingel, v.l.) natürlich nicht fehlen. Uns wurden fünf echte Highlights aus ganz unterschiedlichen Produktsparten präsentiert, die allesamt noch heute bis 17 Uhr in der Kopfhörer-Lounge im Darmstadtium zu bestaunen sind. Die meisten der Produkte sind auch gleich bei audiodomain zu bestellen.

eversolo

DAC-Z10

Hier starten wir gleich durch mit eversolo und dem neuen DAC-Z10 mit 8,8 Zoll-Touch-Display, auf dem auch ganz klassisch VU-Meter dargestellt werden können. Das sehr elegante, sauber verarbeitete Gerät, das auch per App gesteuert werden kann, besitzt ein Gehäuse aus Aluminium, das Luftfahrt-Standard erfüllt.

Die DAC-Bestückung erfüllt höchste Ansprüche und umfasst duale AK4191 und duale AK4499 Chips für höchstmögliche Güte bei der D/A-Wandlung.

Extrem aufwändiges Innenleben

Netzteile

Als Audio-Prozessor Verwendung findet XMOS XU316, und wie ein Blick ins Innenleben eindrucksvoll beweist, sind gleich drei Netzteile verbaut im Sinne einer nahezu rauschfreien, linearen Stromversorgung. Bluetooth wird durch ein eingebautes qualcomm-Modul (BT 5.0) übrigens ebenfalls unterstützt. Die Anschlussbestückung ist ohnehin brillant.

Das gesamte Anschlussangebot

Der rechte Teil hinten im Detail

Ein isolierter USB-B-Eingang steht ebenso in der Liste wie ein AES/EBU-Eingang sowie ein IIS-Anschluss, weitere Schnittstellen umfassen unter anderem 2 optische und 2 koaxiale digitale Eingänge, einen Pre-Amp-Input, einen analogen Audioausgang (RCA/XLR) sowie einen 6,35mm Kopfhörerausgang.

eversolo-Kette mit dem Streaming-Transport T8

Das zweite Device in der eversolo-Kette ist der Streaming-Transport T8 mit CNC-gefrästem Alu-Gehäuse und 6 Zoll-Touchscreen, den es bereits für 1.380 EUR, preislich sehr fair, gibt. Der T8 mit seinem sehr soliden, aufwändigen Aufbau verfolgt das Ziel, ein sauberes, präzises digitales Audiosignal bereitzustellen. Dafür tragen, unter anderem komplett isolierte Ausgänge und eine exklusive Chip-Bestückung Rechnung.

Aber auch die Vielseitigkeit steht, durch das proprietäre Software-Ökosystem, im Fokus. Der T8 ist mit einem extrem exakt arbeitenden Femtosekunden-Taktsystem versehen, das das Timing mit höchster Genauigkeit im Sinne bestmöglicher Klangqualität steuert. Außerdem ist ein extrem leises Linearnetzteil an Bord, welches das Rauschen auf bis zu 30 μV reduziert.

Helles, kontraststarkes Touch-Display

Zur Konstruktion gehört ferner ein speziell angefertigter 4N-sauerstofffreier Ringkerntransformator aus Kupfer. Teflonisierte Primär- und Sekundäranschlüsse ermöglichen eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine erstklassige Abschirmung.

Exzellente Tęchnik im Inneren des T8

Bis zu acht IIS-Ausgabemodi unterstützt der Eversolo T8 Streaming-Transport und beeindruckt daher durch seine hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von DAC-Herstellern und DAC-Modellen. Der professionelle und isolierte USB-Audioausgang dient als Schutzbarriere, die die Stromversorgung vollständig vom Audio trennt.

Rückseite des T8

Wenn das Signal über große Entfernungen übertragen wird und daher anfällig für Brummschleifenströme und elektromagnetische Störungen ist, die Rauschen und Jitter verursachen, kann der AES/EBU-Ausgang des Eversolo T8 eingesetzt werden. Mit untadeliger Störfestigkeit sowie einem elektrischen Isolationsdesign werden diese negativen Aspekte eliminiert und eine präzise Klangwiedergabe, so Eversolo, auch über große Entfernungen, garantiert.

AVID

AVID ist im Vertrieb von audionext und präsentiert den wunderschönen RELVEO

Seit kurzem befindet sich AVID im Vertrieb von audioNEXT, und sofort zu Beginn wartet die legendäre britische Plattenspieler-Schmiede gleich mit einem neuen Produkt auf:

Der RELVEO hat zur Aufgabe, ein neues Kapitel in der Plattenspieler-Evolution in Bezug auf Leistung und Design zu markieren und vereint laut Hersteller mehr als 30 Jahre Innovation in einer verfeinerten Weiterentwicklung der preisgekrönten AVID Designs.

Pure Solidität im Detail

Zu den Merkmalen gehören ein schwererer Plattenteller, ein weiter perfektioniertes Motor-Masse-Verhältnis sowie eine separate DSP-Stromversorgung.

Mit externem Netzteil

Front des Netzteils

Die konische, federnd gekoppelte Aufhängung steht für eine hervorragende Isolierung und eine einfache Einrichtung. Der RELVEO-Plattenspieler ist optional mit dem anerkannt exzellenten ALTUS-Tonarm versehen, der überaus detailgetreu seiner Arbeit nachgeht und alle Einzelheiten aus den Vinyl-Rillen holt.

Tonarm

ALTUS fußt auf den Technologien des AVID Flaggschiff-Tonarms und besitzt Lager mit Mikrontoleranz plus das spezielle, zweifach einstellbare Bias-Kompensationssystem. Als Tonabnehmer steht optional der AVID IONIC bereit. Der RELVEO ist mit einem Doppelriemenantriebssystem (zu dem ein 24V mNm AC-Synchronmotor gehört, der über die DSP Vari-Speed Steuereinheit kontrolliert wird) ausgestattet und verfügt über ein extrem hochwertiges Saphirlager sowie eine Vibrationsübertragungsklemme. Drehzahlen: 33,3 & 45,0 U/min sind möglich, und die Plattentellermasse liegt bei 7 kg.

ROOM's

ROOM's Kopfhörer-Stands

AudioNEXT hat nun den Vertrieb von ROOM’s Audio Line Kopfhörer-Ständern inne. Seit 1989 ein Synonym für exzellente Qualität, elegantes Design und maximale Langlebigkeit. Die noblen Stative werden in Deutschland gefertigt und setzen den Kopfhörer auch optisch perfekt in Szene.

Hier in Rot

In rostfarbener Patina, sehr exklusiv

Fuß

Die effektive Luftzirkulation mit freihängendem Auslüften der Kopfhörerkapseln, der rutsch- und kippsichere Standfuß für Kopfhörer sämtlicher Gewichtsklassen, die universelle Kompatibilität zu nahezu allen Kopfhörer-Modellen, das zeitlose Design sowie die erstklassigen Werkstoffe wie Aluminium, Stahl und Holz sprechen für die Premium-Stative. Zudem sind sie in vielen Farbvarianten und speziellen Oberflächen-Ausführungen lieferbar.

EsseCi Design

Edler Stand

Silvano Cremonesi ist die treibende Kraft des Projekts

Auch in Darmstadt präsentiert wird der EsseCi Design AEQUILIBRIUM Stand. Hinter der Luxus-Gerätebasis verbirgt sich Silvano Cremonesi. Das edle Stück kann ordentlich Last vertragen und ist mit maximal 100 kg belastbar.

Die Gerätebasis selbst kommt auf ein beachtliches Gewicht von 22 kg und misst 56 x 46 x 11 cm.

Super Spike-Kegel in der Mitte

Technik im Detail

Zum Aufbau ist zu sagen, dass hier eine Sockelplatte plus vier Magneten, noch oben zeigend, in den außen verlaufenden Zylindern vorhanden sind. Das System ist geschirmt, kann daher zielgerichtet arbeitet und es kommt nicht zu unerwünschten Streuungen. Ergänzt wird alles durch eine Metallplatte mit Magneten, die nach unten zeigen, genauso untergebracht in geschirmten Zylindern. Zentraler, elementar wichtiger Ansatz ist der über die Magneten ausbalancierte Super Spike-Kegel in dreiteiliger Form, der im Einklang mit dem Schwerpunkt des auf der Base positionierten Gerätes steht. Er wird aus einer Materialmischung von Bronze, Aluminium sowie Stahl gefertigt. Alu-Kern und Bronze-Mantel besitzen unterschiedliche Materialeigenschaften und bekämpfen störende Schwingungen effektiv.

Geräte mit bis zu 100 kg Gewicht können Platz nehmen

Insgesamt kann das teure Gerät, das auf dem AEQUILIBRIUM Stand untergebracht wird, sozusagen völlig ungestört von äußeren Einflüssen seiner Arbeit nachgehen, und die dadurch reinere Signalverarbeitung macht sich auch in einem feiner aufgebauten Klangbild bemerkbar.

Unser Fazit

audioNEXT - ein Vertrieb, an dem man als Audio- und HiFi-Begeisterter kaum vorbeikommt. Brands wie eversolo oder AVID sowie zig andere renommierte Marke sind allesamt an Bord, und wie sich in Darstadt wieder zeigte, kann man hochentwickelte, für sich betrachtet einzigartige Komponenten, auch direkt über audiodomain, einkaufen, die höchsten Ansprüchen souverän genügen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 19. Oktober 2025