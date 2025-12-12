AREA DVD Weihnachtskaufberatung, Teil 4: Ultimative Luxusobjekte für den Ton- und Bildliebhaber

Im vierten Teil unserer Kaufberatung haben wir exzellente Komponenten zusammengestellt, die allerdings auch nach größeren bis enorm großen Investitionen verlangen. Für Liebhaber exquisiter Ton- und Bildqualität jedoch sind sie eine optisch & technische Offenbarung.

Samsung GQ65QN990F

Der 8K Neo QLED-TV Samsung GQ65QN990F wird derzeit für 3.349 EUR direkt beim Hersteller angeboten. Mit Samsungs derzeit stärktsten Prozessor, dem Neural Quantum 8K AI-Prozesser der 3. Generation, steht jederzeit mehr als genug Power für sämtliche AI-Operationen bereit. Ganz gleich, ob Bild- und Tonoptimierung oder aber eine neue Stufe hinsichtlich der Interaktion mit dem Anwender: Samsungs Künstliche Intelligenz erweist sich als hilfreich & leistungsfähig. Aber auch klassische Tugenden werden nicht vernachlässigt: Gerade das Upscaling von niedriger auflösenden Bildinhalten auf die native Panelauflösung mittels AI ist unfassbar sauber und detailliert. Dank der Quantum MIni-LEDs Pro ist der Detailkontrast es extrem hellen Panels hervorragend, und es dürfte schwer fallen, einen anderen Quantum Dot-basierten TV zu finden, der einen so guten Schwarzwert offeriert.

Wireless One Connect Box

Das, aufwändige Dolby Atmos-kompatible Soundsystem mit 90 Watt ist so klangstark, dass man schon eine richtig gute Soundbar braucht, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Sehr praktisch ist auch die Wireless One Connect Box des unter Tizen laufenden Luxus-TVs: Kabellos nimmt die Box, an der sich ihrerseits sämtliche Anschlüsse befinden, Kontakt mit dem Display auf.

Leistungsstarkes Soundsystem

Das funktioniert in der Praxis völlig reibungslos und allzeit zuverlässig. Klasse auch, dass das Design des QN990F wunderschön geworden ist, und der TV passt durch die überall identische Bautiefe perfekt an die Wand.

Zum GQ65QN990F direkt bei Samsung

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Buchardt Audio A10 plus Stereo-Hub

Extrem kraftvoll antretende und zugleich enorm kultivierte Aktivlautsprecher - das sind die Buchardt Audio A10, die zusammen mit einem voll ausgestatteten Stereo-.Hub ab 4.150 EUR (komplettes Set) erhältlich sind. Das ist wirklich gut investiertes Geld, denn die "Anniversary 10" - so die voll ausgeschriebene Produktbezeichnung - sind zum ein Jahrzehnt langen Bestehen der Marke Buchardt Audio überaus aufwändig konstruiert und fahren eine enorm hohe Bauteilqualität auf. Wer 50 bis 250 EUR mehr investiert, bekommt übrigens auch weitere reizvolle Farben.

Stereo-Hub

Zudem kann man sich das "Zen Wireless Mikrofon" in den Warenkorb legen. Dieses kann man in Verbindung mit dem Stereo-Hub verwenden, in den eine Hochleistungs-Einmessfunktion integriert ist. Genial ist darüber hinaus, dass man sich zum individuellen Geschmack und zu verschiedenen Rahmenbedingungen passende akustische Voreinstellungen (Mastertunings z.B. für Aufstellung in Wandnähe oder für den Einsatz im großen Raum) herunterladen und installieren kann - dieser Service dürfte einzigartig sein.

Hochtöner mit großem Waveguide

Die kraftvollen digitalen Endstufen stehen für extrem niedrige Verzerrungen und hohe Leistungsbereitschaft. 150 Watt für den Tiefmitteltöner und 50 Watt für den Hochtöner stehen pro Box bereit. Bestückt sind die edel verarbeiteten aktiven Schallwandler zudem mit einem 19 mm Hochtöner (Alu-Kalotte mit CDC-Wellenleiter aus Aluminium) und einen 165 mm messenden Tiefmitteltöner (Purifi Langhub-Chassis mit dreifacher Schwingspule). Hightech für Auge und Ohr - das ist bei Buchardt Audio Programm. Und das Beste: Durch die kompakten Abmessungen findet dieses System fast überall ohne Schwierigkeiten Platz.

Hier geht es direkt zum Set A10 plus Stereo-Hub bei HiFi Pilot

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Valerion VisionMaster Max

Der kompakte, extrem leistungsstarke Projektor Valerion VisionMaster Max wird für knapp 5.000 EUR angeboten. Der hervorragend verarbeitete RGB Laser-Beamer kann mit Wechselobjektiven (mit Bajonettverschluss) betrieben werden. Er schafft enorme 3.500 ISO-Lumen und besitzt ein natives Kontrastverhältnis von 5.000:1. Der EBL-Kontrast liegt bei 50.000:1, auch dank der NoirScene Dark Field Engine, die eine Kombination aus exakter IRIS-Blende, Streulichtabschirmung und dem EBL-Algorithmus kombiniert.

Optik im Detail

Der DLP-Projektor, der unter Google TV läuft und daher wie ein smarter Fernseher genutzt werden kann, ist eines der weltweit ersten Geräte mit Anti-RBE-Technologie. Mittels diesem Feature sollen 99,99 Prozent der bei DLP-basierten Beamern störenden "Regenbogeneffekte" eliminiert werden. Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und auch IMAX Enhanced werden vom VisionMaster Max unterstützt. Die Bildqualität punktet mit enormer Schärfe, sogar dann, wenn die Quelle nicht in 4K vorliegt. Auch bei Farbwiedergabe und Kontrast wird auf Anhieb ein beachtliches Niveau erreicht.

Google TV-Betriebssystem

Klares Fazit: Enorm einfache Inbetriebnahme, komfortabler Betrieb, starkes Bild, praktisch alle relevanten Features an Bord und eine hervorragende Verarbeitung, kombiniert mit nobler Optik: Die Trümpfe des VisionMaster Max stechen mit kompromissloser Präzision.

Hier geht es zum VisionMaster Max bei Valerion

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Wharfedale Elysian 3

Die Wharfedale Elysian 3 beeindrucken durch ihre feinnervige Spielfreude - auch ein Verdienst der aufwändige Gesamtkonstruktion, das Gehäuse und die Treiber betreffend. So zum Beispiel bietet der AMT (Air Motion Transformer) durch sein unfassbar geringes Gewicht eine vorbildliche Impulstreue im Hochtonbereich. Ergänzt wird er von einem 150 mm messenden Mitteltöner mit beschichteter Fiberglas-Membran und von zwei jeweils 180 mm großen Tieftönern, ebenfalls mit beschichteter Fiberglas-Membran.

AMT-Hochtöner

Mitteltöner

Knapp 7.000 EUR kostet das Paar der optisch sehr gelungenen Standlautsprecher, und die hochwertige Verarbeitung mit im Mherschichtverfahren hergestellten Holzkprpus sowie der enorme Wiederereknnungswert sprechen für die Dreiwege-Box, die auch eine der Preisklasse mehr als angemessene Sockelkonstruktion offeriert.

Zur Wharfedale-Infoseite über die Elysian 3

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Hegel H400 "Streamliner"

Richtig gradliniger norwegischer HiFi-Klang, das Ganze garniert mit einer extrem hoch liegenden Pegelfestigkeit dank seiner 250 Watt pro Kanal an 8 Ohm (stabil bis hinunter auf 2 Ohm): Der Hegel H400 "Streamliner" beeindruckt durch seinen gesamten Auftrtt, zu dem auch das minimalistisch-elegante Design des Gehäuses exzellent passt. 6.995 EUR wechseln den Besitzer, und fürs investierte Geld bekommt man auch Hegels hauseigene, sehr gut funktionierende Streaming-Plattform, unter anderem mit Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und dem Roon ready-Zertifikat.

Hegel-App

Auch MQA-Files können decodiert werden. Im Sinne des reinen Klangs ist allerdings kein WLAN-Modul an Bord, das durch negative Beeinflussung die Klanggüte harbsetzen könnte. Nur einen LAN (RJ45) Anschluss findet man auf der Rückseite. Für akustische Präzision und Klarheit sorgt auch der Highend-D/A-Konverter und Hegels SoundEngine 2-Technologie.

Rückseite

Anschlussseitig ist der H400 sehr gut bestückt, nur HDMI-ARC fehlt leider in der Selektion. Mehr als dies lässt sich der bärenstarke Sound-Wikinger aber nicht vorwerfen.

Zum H400 "Streamliner" bei Hegel

PIEGA COAX 411 Gen2

Ab 7.990 EUR (in Aluminium Natur) gibt es den äußerst talentierten PIEGA COAX 411 Gen 2. In Alu-Schwarz oder Weiiß liegt der Paarpreis bei 8.500 EUR, und für zusätzliche 700 EUR pro Lautsprecher kann man sich einen der acht exklusiven Farbtöne der Excellence Line gönnen. Mit dem bei PIEGA entwickelten sowie von Hand gefertigten Koax-Hochtöner ist ein grandioser, detallierter und feiner sowie sehr dynamischer Klang möglich. Obwohl der Basstreiber hinsichtlich seiner Größe eher zurückhaltend aussieht, meistert er seine Aufgabe ebenfalls mit Bravour. Die handwerklich erstklassige Verarbeitung nebst der überragenden Materialqualität sprechen ebenfalls fürs Schweizer Lautsprecher-Kunstwerk.

Mehr zur COAX 411 Gen2 direkt bei PIEGA

AVM Evolution AS 3.3

Klar ist er teuer (erhältlich ab knapp 8.000 EUR), aber auch unfassbar gut. Die Rede ist vom Premium-Streamingverstärker AVM Evolution AS 3.3. Ein extrem angenehmer, kultivierter, zugleich aber nachdrücklich-dynamischer Klang - damit schlägt der sehr nobel aussehende Streaming-Verstärker sogar teurere Kontrahenten deutlich. Und Leistung ist mehr als genug da, denn 2 x 350 Watt garantieren einen sorgenfreien Einsatz auch im großen Hörraum, und die Zusammenarbeit mit Lautsprechern, die nach kraftvoller Zuspielung verlangen, funktioniert mit enormer Souveränität. I

Detaileinstellungen an der Phonovorstufe sind über die App möglich

m Ausstattungsumfang befindet sich AVMs selbst entwickelte X-Stream Engine, die zum Beispiel Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 und Roon (Roon ready) unterstützt. Da fehlt es an nichts, und die Steuerung erfolgt bequem übers Smartphone, auf dem die RC X App installiert ist.

Rückseite

Eine - man höre! - über die App hinsichtlich ihrer Funktionen bedienbare hervorragende Phono MM/MC-Vorstufe und ein Kopfhörerverstärker mit feinem und substanzreichen Sound vervollständigen dieses unwiderstehliche Gesampaket der Manufaktur aus Malsch/Baden.

Hier geht es zum Evolution CS 3.3 bei AVM (unser AS 3.3 - das identische Modell nur ohne CD-Laufwerk - fehlt noch beim Hersteller)

Yamaha YH-5000SE und Kopfhörerverstärker HA-L7A

YH-5000SE

Der Highend-Kopfhörer Yamaha YH-5000SE kommt allein auf 5.499 EUR, als optimal geeigneter Spielpartner aus gleichem Hause gesellt sich der mit enormem Aufwand entwickelte Kopfhörerverstärker HA-L7A für 3.999 EUR dazu - das führt zu einem Gesamtpreis für diese Traum-Kombination von 9.498 EUR. Kernstück des YH-5000SE, der so fein und sauber klingt, dass man immer weiter hören möchte, sind die sogenannten "orthodynamischen Treiber" (extrem dünne, höchst impulstreue Membran mit aufgebrachter Leiterbahn), die mit kompromisslosesm Leichtbau (nur 320 Gramm Gewicht) aus besten Materialien kombiniert werden. Der ganze YH-5000SE wird mit größtmöglicher Sorgfalt in Japan von Hand zusammengesetzt, und zwar im Yamaha-Werk Kakegawa. Dort werden auch Yamahas hochklassige Flügel und edle Klaviere produziert.

HA-L7A

Dass der Kopfhörer auch ein überaus hochwertiges Signal zur Verfügung gestellt bekommt, dafür ist der Kopfhörerverstärker HA-L7A, schon optisch extravagant, da. Kennzeichen sind hier ein im einen Gehäuseteil enthaltenes überdimensioniertes Netzteil (mit 2 Ringkerntransformatoren) und die Floating & Balanced" Verstärkertechnologie. Ein 32-Bit-DAC (ES9038PRO) von ESS übernimmt die digital-analoge Wandlung, und wie es sich für ein Yamaha-Device gehört, verfügt der HA-L7A auch über sehr gelungen abgestimmte DSP-Modi, die den Klang nicht verbiegen, sondern im Gegenteil noch mehr akkurat ausbalancierte Intensität erzeugen.

Kopfhörerverstärker mit DSP-Modi

An Anschlüssen steht eine breite Auswahl bereit, ein hervorragendes Display und eine Fernbedienung ergänzen die umfangreiche, hochwertige Ausstattung.

Informationen direkt bei Yamaha zum YH-5000SE und zum HA-L7A

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