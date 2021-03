Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: Ultra HD Blu-ray-Player Sony UBP-X800MK2 zum Spitzenpreis bei den Sound Brothers

Der flexibe Allround-Player UBP-X800MK2 von Sony ist bei den Sound Brothers aus Kassel zum absoluten Spitzenpreis erhältlich. Lediglich 249 Euro werden für den Universalisten mit überragenden Bildeigenschaften fällig - solange der Vorrat reicht!

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Sony UBP-X800MK2

Rückseite

Der Sony UBP-X800MK2 hat sich optisch gegenüber der ersten Generation kaum verändert, allerdings wurde die grafische Benutzeroberfläche aufgefrischt und das massive Metallgehäuse trägt zu Solidität und Klasse bei. Der kantige Auftritt hebt den Player von der Masse an UHD-Playern am Markt ab und auch die Kombination aus mattschwarzer Oberseite und den Seitenpanelen sowie der Geräte-Front in Hochglanz gefällt.

Klares Highlight des Players ist seine Vielseitigkeit, der Sony UBP-X800MK2 gibt neben Ultra HD Blu-rays, Blu-rays, DVDs und CDs auch SACD und sogar DVD-Audio wieder. Überdies ist der UBP-X800MK2 kompatibel zu HDR10, Dolby Vision und HLG. Verfügt der angeschlossene TV nicht über HDR, dann bietet Sony mit der HDR-zu-SDR-Konvertierung das richtige Werkzeug an. Sony verspricht, selbst auf einem konventionellen SDR-TV sieht das konvertierte Bild besser aus als ein klassisches SDR-Bild. Natürlich ist der UBP-X800MK2 zu Dolby Atmos und DTS:X kompatibel.

Das Universal-Laufwerk arbeitet geräuscharm und zuverlässig

Vielseitig und flexibel einsetzbar

Der Sony UBP-X800MK2 bringt zwei HDMI-Anschlüsse mit

Zwei HDMI-Schnittstellen stehen bereit, der zweite Ausgang dient lediglich der Ausgabe von Audiosignalen. Der Hauptausgang kann so eingestellt werden, dass er nur Videosignale ausgibt, die beiden Signale können dann unabhängig und unbeeinflusst voneinander ausgegeben werden. Analoge Ausgänge bietet der Player nicht, dafür einen zusätzlichen koaxialen Digitalausgang und eine Ethernet-Schnittstelle - natürlich kann man den Sony-Player auch drahtlos ins Netzwerk einbinden.

Bluetooth ist beim UBP-X800MK2 ebenfalls an Bord und bietet besonders praktische Features. Der Zuspieler kann direkt mit einem Bluetooth-Kopfhörer oder auch einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden werden und das Audiosignal wird über die drahtlos verbundenen Komponenten wiedergeben. Dies haben wir in unserem Testbericht überprüft und es hat auf Anhieb problemlos funktioniert.

Home-Menü des Sony UBP-X800MK2

Das Home-Menü kommt nun in einem schicken und übersichtlichen Kachel-Design daher. Neben grafisch neu gestalteten Symbolen beherbergt der Home-Screen auch direkten Zugriff auf Netflix, Prime Video und YouTube. Ein Einrichtungsassistent hilft bei der Installation des Players und der Eindindung ins Netzwerk.

Visuell präsentiert der Sony UBP-X800M2 eine überragende Vorstellung, sowohl was die Wiedergabe von nativem Ultra HD-Material als auch das von konventionellen Blu-ray-Discs in 1080p betrifft. Genaue Infos im Test!

Text: Philipp Kind

Fotos: Sven Wunderlich, Sound Brothers

Datum: 13.03.2021