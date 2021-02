Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: Exklusives Denon/Quadral Heimkino-Paket zum Spitzenpreis bei den Sound Brothers

Hochwertige Verarbeitungsqualität, umfangreiche Ausstattung und eine exzellente akustische Performance liefern die Sound Brothers aus Kassel mit dem Denon/Quadral-Heimkinopaket für audiophile Schnäppchenjäger nach Hause. Der Denon 7.2 AV-Receiver DRA-S960H in Kombination mit den Quadral Ascent 80 LE, Ascent 20 Rears und Center 10 plus Qube S8 sind zum Top-Preis von nur 2.500 Euro erhältlich. Wer sich statt für den brandneuen QUBE S8 lieber für den größeren QUBE CS-10 entscheiden möchte, zahlt lediglich 200 Euro Aufpreis. Und wer die Rücklautsprecher nicht stellen kann, kann alternativ auf die wandhängenden Dipol-Lautsprecher Phase 16 zurückgreifen - ohne Aufpreis! Alle Boxens sind in schwarz und weiß erhältlich, 5 Jahre Garantie und auch 0%-Finanzierung ist möglich.

Denon DRA-S960H

Der Denon DRA-S960H bringt ein volles Ausstattungspaket mit und verfügt, wie die größeren Denons, über 8K-Scaling, 4K/120Hz-Passthrough inklusive zahlreicher HDMI 2.1-Features wie VRR, QFT und ALLM und eignet sich exzellent für die Befeuerung der hochwertigen Ascent-Serie aus Hannover. Modernste Videoformate, darunter HDR10, HLG, HDR10+ und Dolby Vision werden unterstützt und auch der erweiterte Audio Return Channel eARC ist an Bord.

Dolby Atmos, DTS:X sind für spätere Erweiterungsmöglichkeiten des Ascent Lautsprecher-Sets integriert und auch die Dolby Atmos Height Virtualization und DTS Virtual:X bringt der 7 x 145 Watt starke Denon AV-Receiver mit.

Innenleben des AV-Receivers

Multimedial ist man mit HEOS hervorragend aufgestellt: Spotify und Spotify Free, Napster, Amazon Music HD, TIDAL, SoundCloud, Deezer und TuneIn sind neben AirPlay 2 und Bluetooth Teil der opulenten Ausstattung. Der AVR-S960H ist "Roon Tested" und wird über AirPlay 2 automatisch von Roon identifiziert.

Die Integration des neuen Bluetooth-Moduls bringt auch eine Sendefunktion mit, so kann man problemlos Bluetooth-Kopfhörer mit dem AVR verbinden und mit Familienmitgliedern oder Freunden mit Hörbeeinträchtigung Filme genießen, da eine individuelle Lautstärkeregelung sowie eine gleichzeitige Signalausgabe über die Lautsprecher und Bluetooth möglich ist.

Rückseite

WAV, FLAC, ALAC mit bis zu 192 kHz/24-Bit werden dekodiert, auch DSD 2.8/5.6 MHz, sowohl via Netzwerk als auch vom USB-Eingang an der Vorderseite des Gerätes. Für die D/A-Wandlung kommt ein 32-Bit-D/A-Wandler von AKM zum Einsatz.

Natürlich ist der kinderleichte Einrichtungsassistent von Denon integriert, die Anpassung der Lautsprecher an die räumlichen Gegebenheiten kann automatisch per Audyssey erfolgen.

Ascent-Set in Weiß

Die Brothers kombinieren den Denon DRA-S960H 7.2 Kanal AV-Receiver mit den Ascent 80 LE Standlautsprechern, Ascent 20 Regallautsprechern, dem Ascent 10 LE Base Center sowie dem neuen Subwoofer Qube S8 von Quadral.

Ascent 80 LE

Die großen Fronts sind 3-Wege-Bassreflexlautsprecher mit einer maximalen Belastbarkeit von satten 200 Watt. Dank einem Frequenzbereich von 29 bis 46.000 Hz eignen sich die Standboxen hervorragend für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio-Material, für dass auch der Yamaha AVR exzellent geeignet ist. Die Ascent 80 LE sind mit zwei 170mm Titanium-Polyporpylen Tieftönern, einem 135mm Titanium-PP-Mitteltöner sowie einer 25mm Alu-Kalotte im Hochtonbereich ausgestattet.

Quadral Ascent 10 LE Base

Der Center arbeitet geschlossen, bietet aber immer noch einen Wirkungsgrad von guten 88 dB und ist ebenfalls als 3-Wege-Konstruktion ausgeführt. Die identische Alu-Kalotte sorgt auch hier für Frequenzen bis zu 46 kHz, darunter agieren zwei 135mm Titanium-PP-Töner. Insbesondere die Übergänge zwischen Tiefen und Höhen werden vom Alu-Hochtöner gleichmäßig und nahtlos realisiert, wodurch ein deutliches und optimal homogenes Klangbild entsteht.

Ascent 20 von Quadral

Die Ascent 20 Regallautsprecher arbeiten als 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher und sind ebenfalls mit der Alu-Kalotte in 25mm sowie einem 135 mm Titanium-PP Tiefmitteltöner ausgestattet. Trotz des geringen Platzbedarfes von 309 x 176.5 x 270 mm (HxBxT) liefern sie eine dichte Atmosphäre und tolle Gesamtkulisse im Surround-Setup.

Quadral Qube S8

Der brandneue Qube S8 ist eine optimierte Version des bewährten Qube 8 und bringt trotz seiner kompakten Abmessungen ein sattes Tiefton-Spektakel ins Wohnzimmer-Heimkino. Mit einem 220 mm großen Langhub-Woofer und einer leistungsfähigen Endstufe mit 150 Watt Nennleistung sind harte Kickbässe und ein tiefes Fundament garantiert.

Text: Philipp Kind

Bilder: Quadral, Denon, Sound Brothers

Datum: 25.02.2021