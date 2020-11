Angebot: Exklusives Advance Paris/Quadral Stereo-Paket zum Top-Preis bei den Sound Brothers

Auch bei den Sound Brothers lassen sich in der Woche des Black Fridays eine ganze Reihe besonders attraktiver Angebote ergattern. Kronjuwel ist hier das extrem klangstarke und sehr edle Paket aus dem kompakten Allround-Talent Advance Paris MyConnect 60 sowie den schönen und darüber hinaus sehr leistungsfähigen Chromium Style 8 Standsäulen des Traditionsherstellers Quadral. Trotz seiner geringfügigen Abmessungen bespielt die Advance Paris-Komponente die Quadral-Lautsprecher mit kräftigem Stereo-Sound und bringt neben konventioneller CD-Wiedergabe auch die Möglichkeit zum DAB+ sowie Internetradio-Empfang mit, auch Music-Apps können direkt mit dem MyConnect 60 verwendet werden. Die Kombi ist komplett in schwarz oder komplett in weiß zu haben - zum Black Friday-Preis von 2.222 Euro.

Auf dem YouTube-Kanal der Sound Brothers aus Kassel gibt es passend dazu ein Interview mit Stefan Eisenhardt von Quadral. Neben der "stärksten Aurum Serie aller Zeiten" geht es auch um die Chromium Style 8 und die kompakte Zauberkiste MyConnect 60 von Advance Paris: https://www.youtube.com/watch?v=70EARpsZPck

Chromium Style 8

Quadral Bändchen-Hochtöner

Exklusiv, chic, tadellos verarbeitet

Bis auf satte 32 Hz spielt die formschöne und exzellent verarbeitete Chromium Style 8 hinunter. Aber auch obenrum liefert er mit Spitzenwerten von 55.000 Hz überdurchschnittliche Performance und eignet sich perfekt für die Wiedergabe von hochauflösenden Audio-Dateien. Das Quadral-typische Aluminium-Bändchen ist verantwortlich für enorm präzisen, seidig angenehmen und sehr transparenten Sound, die Mitten und Tiefen werrden von Titanium-Polypropylen-Tönern realisiert.

Das Unibody-Gehäuse mit sorgfältig gerundeten Kanten wirkt makellos, passen werden bei der weißen Variante auch die Stoffgitter in Weiß mitgeliefert. Die Quadral Chromium Style 8 eignet sich für die Wiedergabe aller Genres und entfaltet bei Klassik, Jazzmusik und Pop ihr volles Potential, wir berichteten im Test. Wer einen feinen, erstklassig verarbeiteten und über alle Maßen kultivierten Standlautsprecher sucht, kann hier praktisch bedenkenlos zugreifen.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Advance Paris MyConnect 60

Kompakt, doch bärenstark

Der Advance Paris MyConnect 60 ist der ideale Spielpartner der exklusiven Chromium Style 8. Optisch ist er nicht weniger elegant und wirkt in Weiß ebenso edel wie in Schwarz, besonders chic ist die Glasfront mit passgenau integrierten Bedienelementen mit dezenter LED-Beleuchtung. An Bord: ein CD-Player, DAB+ Tuner, Bluetooth sowie Netzwerk- und Multimedia-Funktionen. Die All-in-One-Komponente kann komfortabel mit der Advance Playstream App bedient werden und ermöglicht Zugriff auf die Musikstreaming-Apps Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz und Deezer.

Advance Paris setzt hier trotz der kompakten Abmessungen auf analoge Class AB-Endstufen, die 2 x 70 Watt realisieren. Wirft man einen Blick ins Innere, gibt der große Ringkerntrafo Gewissheit bezüglich der kontinuierlichen Stromlieferfähigkeit. Für die D/A-Wandlung kommt der hochwertige und bewährte Wolfson WM8740 zum Einsatz. Im Test hat uns der kompakte Alleskönner überzeugt: Klanglich hervorragend abgestimmt, optisch edel und absolut vielseitig präsentiert sich die moderne Komponente aus Frankreich.

Text: Philipp Kind

Bilder: Sven Wunderlich

Datum: 24.11.2020

