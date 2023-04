News

Warner plant "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight"

Warner hat eine neue Prequel-Serie zu "Game of Thrones" angekündigt. Diese ist unter dem Namen "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" geplant und wird von George R.R. Martin und Ira Parker entwickelt. Den Inhalt der Serie teasert Warner folgendermaßen an:

Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ wanderten zwei unwahrscheinliche Helden durch Westeros… ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Große, und sein kleiner Knappe Egg. In einem Zeitalter, in dem die Targaryen-Linie noch immer den Eisernen Thron hält und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus der Erinnerung gestorben ist, erwarten diese unwahrscheinlichen und unvergleichlichen Freunde große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten.

Ab wann die Serie voraussichtlich zu sehen sein wird, ist noch offen. Aber es wird sicherlich noch ein wenig dauern. Gerade haben die Dreharbeiten zur zweiten "House of the Dragon"-Staffel begonnen, die voraussichtlich im Sommer/Herbst 2024 starten wird.

Die Ankündigung von "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" erfolgte im Rahmen der Vorstellung des neuen Streaming-Dienstes "Max", unter dem ab dem 23.05.2023 in den USA die Angebote von "HBO Max" und "Discovery+" zusammengefasst werden.

www.sky.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.