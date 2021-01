News

Warner Film & Serien-Neuheiten bis März

Warner hat seine Film & Serien-Neuheiten der nächsten Monate vorgestellt. Nach den großen Ultra HD Blu-ray-Neuheiten wie "Tenet" und "Der Herr der Ringe" im Dezember beginnt das Jahr 2021 sehr ruhig. Für den Januar und Februar sind bis auf die sechste Staffel von "The Flash" aktuell nur zahlreiche Filme und Serien zur digitalen Veröffentlichung bei Streaming-Anbietern geplant.

Die Handelsinformationen gehen schon ein klein wenig weiter und stellen u.a. einfachere Ultra HD Blu-ray-Editionen von "300", "Blade" und "V wie Vendetta" in Aussicht. Im März wird außerdem ein "Pacific Rim" Ultra HD Blu-ray-Steelbook bei MediaMarkt und SATURN erscheinen.

Der Kinostart von "Wonder Woman 1984" ist in Deutschland weiterhin offen und somit auch die spätere Veröffentlichung auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray noch komplett in der Schwebe. Während der Film in den USA auch parallel beim Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht wurde, hält Warner bislang an einem internationalen Kinostart fest und in vielen Ländern außerhalb der USA kam "Wonder Woman 1984" sogar bereits ins Kino.

05.01.2021

His Dark Materials - Staffel 2 (Digital)

Industry - Staffel 2 (Digital)

You - Staffel 2 (Digital)

08.01.2021

The 100 - Staffel 7 (Digital)

19.01.2021

Batwoman - Staffel 2 (Digital)

Victor & Valentino - Staffel 2, Vol.1 (Digital)

20.01.2021

All American - Staffel 3 (Digital)

23.01.2021

Legacies - Staffel 3 (Digital)

11.02.2021

The Flash - Staffel 6 [Blu-ray] bei Amazon.de

Batman: Soul of the Dragon (Digital UHD)

Mila meets Moses (Digital)

16.02.2021

Die Fungies - Staffel 1, Teil 2 (Digital)

18.02.2021

Der Göttliche Andere (Digital)

Hello Again: Ein Tag für immer (Digital)

25.02.2021

Superman & Lois (OV) Staffel 1 (Digital)

The Flash (OV) Staffel 2 (Digital)

04.03.2021

25.03.2021

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.