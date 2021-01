Neue Ultra HD & HDR-Filme von ProSieben & Sat.1

News

ProSiebenSat.1 zeigt in den nächsten Wochen wieder mehrere Ultra HD-Filme. Dabei handelt es sich zum Teil um Wiederholungen von Filmen, die schon einmal zum Jahreswechsel in 4K zu sehen waren. Die Produktionen der Sender ProSieben und Sat.1 werden auf dem Kanal UHD1 von HD+ in Ultra HD und auch teilweise inklusive HDR im HLG-Format ausgestrahlt:

"Zerschunden - ein Fall für Dr. Abel" 17.01. ab 20:15 Uhr (HDR)

"Zerbrochen - ein Fall für Dr. Abel": 17.01. ab 21:45 Uhr (HDR)

"Aus Haut und Knochen": 24.01. ab 20:15 Uhr

"9 Tage wach": 24.01. ab 21:45 Uhr (HDR)

Voraussetzung für den Empfang des Ultra HD-Senders UHD1 via Satellit Astra 19.2° Ost ist eine Freischaltung für HD+.

