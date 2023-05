News

"Transformers 6 Movie Collection": Bilder der 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks online

Paramount veröffentlicht im Juni noch vor dem Kinostart von "Transformers: Aufstieg der Bestien" eine "Transformers 6-Movie Collection" als limitierte Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Sonderedition und hat zu dem Set jetzt auch eine Abbildung veröffentlicht. Die 4K-Box soll ab dem 01.06.2023 im Handel erhältlich sein und enthält Ultra HD Blu-ray-Steelbooks der Filme "Transformers", "Transformers – Die Rache", "Transformers – Die dunkle Seite des Mondes", "Transformers – Ära des Untergangs", "Transformers – The Last Knight", sowie "Bumblebee" in einer Schuber-Box mit Magnetverschluss und Sticker.

Darüber hinaus erscheinen im Juli auch die "Mission: Impossible"-Filme als neue Ultra HD Blu-ray-Steelbooks:

