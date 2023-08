News

"The Orb & David Gilmour: Metallic Spheres In Colour" mit neuem Remix auf CD & LP

The Orb & David Gilmour veröffentlichen im September "Metallic Spheres In Colour" auf CD & LP. Dabei handelt es sich um eine neue Abmischung des bereits 2010 veröffentlichten Albums "Metallic Spheres", welches jetzt einen neuen Remix erhalten hat, der der Musik einen ganz anderen Sound geben soll.

"The Orb & David Gilmour: Metallic Spheres In Colour" wird ab dem 29.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Von Roger Waters erscheint außerdem am 06.10.2023 mit "The Dark Side Of The Moon Redux" eine Neuaufnahme des großen Pink Floyd-Klassikers.

