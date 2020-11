News

Sony: PlayStation 5-Bestellungen zum Verkaufsstart nur online

Sony kündigt an, dass am Veröffentlichungstag der PlayStation 5 alle Verkäufe ausschließlich über die Online-Shops der Handelspartner laufen werden. Wer bislang noch keine PS5 vorbestellen konnte, wird somit am 19. November keine Möglichkeit haben, diese im Handel vor Ort zu erwerben:

Es werden keine Konsolen direkt im Handel am Veröffentlichungstag (19. November) verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online.

Vorbesteller sollen aber die Möglichkeit haben, ihre reservierte PlayStation 5 bei Händlern vor Ort abzuholen. Sony macht keine Angaben dazu, in welchem Umfang weitere PlayStation 5-Bestellungen zum Verkaufsstart möglich sein werden.

Die PlayStation 5 wird ab dem 19.11.2020 inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk für 499,99 EUR sowie als PlayStation 5 Digital Edition ohne Disc-Funktionen für 399,99 EUR erhältlich sein.

