News

Sony: Neuer "Spider-Man: No Way Home"-Trailer online

Sony hat einen neuen Trailer für "Spider-Man: No Way Home" veröffentlicht:

Der neue Spider-Man-Film von „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“-Regisseur Jon Watts mit Tom Holland als Peter Parker und Benedict Cumberbatch als Doctor Strange soll am 15.12.2021 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Zum ersten Mal in der Filmgeschichte von Spider-Man ist unser freundlicher Held aus der Nachbarschaft unmaskiert und es ist ihm nicht mehr möglich, sein normales Leben von seinen Einsätzen als Superheld zu trennen. Als er Doctor Strange um Hilfe bittet, wird die Lage nur noch gefährlicher und er muss erkennen, was es wirklich bedeutet, Spider-Man zu sein.

Spider-Man-Filme bei Amazon.de:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.