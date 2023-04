News

Sky: Drehstart für zweite "House Of The Dragon"-Staffel

Sky kündigt den Drehbeginn für die zweite Staffel von "House of Dragon" an. Die Produktion der HBO-Serie hat in den britischen Leavesden Studios begonnen. Zur Besetzung gehören Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

Sky macht keine Angaben zum Umfang und Inhalt der neuen Staffel, die voraussichtlich kürzer ausfallen wird als ursprünglich geplant. Laut Informationen von Deadline sollen die ursprünglich zehn geplanten Episoden auf nur noch acht reduziert werden. Das soll mit den Inhalten zu tun haben, da eine größere Schlacht statt der zweiten Staffel erst in der dritten Staffel stattfinden soll, die somit zumindest inoffiziell bereits grünes Licht bekommen haben sollte.

Mit dem Start der zweiten Staffel bei Sky ist im Sommer/Herbst 2024 zu rechnen. Die erste Staffel von "House of the Dragon" wurde ab Ende August 2022 gezeigt und im Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

www.sky.de

