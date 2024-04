News

Samsung startet Web3-TV-Bundle und NFT Gallery App

Zusammen mit Partnern aus den Web3 Segmenten, Metaverse, Gaming, NFT-PFP, Marktplatz, Blockchain und traditioneller Kunst startet Samsung ab dem 24.04.2024 auf samsung.com/de ein limitiertes Web3-TV-Bundle. Das Paket besteht aus einem The Frame in 32 bis 65 Zoll oder The Sero, einem von Ledger exklusiv gebrandeten Hardware Wallet sowie verschiedenen NFTs.

Außerdem kommt die NFT-App "Samsung NFT Gallery" für Samsung Smart TVs (ab Generation 2021), mit der man seine NFT-Assets auf dem großen Screen darstellen kann. Lädt man sich die App im Zeitraum von 11.04. bis 24.04. herunter, erhält man ein kostenloses digitales Kunstwerk des Designers Paul Milinski.

Zum Samsung Web3-Partnernetzwerk zählen Ledger, Illuvium, Wilder World und das NFT PFP Projekt von World of Women.

„Unser Ansatz soll den Zugang zu diversen Web3 Experiences für alle leicht zugänglich machen. Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern bieten wir für unsere Kund*innen einen Weg, auf unkomplizierte Art und Weise an diversen Web3 Erlebnissen teilzuhaben. Gleichzeitig bieten wir kreativen NFT Artists durch unsere herausragenden Displaytechnologien einen Zugang zu einem weltweiten Publikum,“ sagt Sven Greier, Vice President TV/AV, Samsung Electronics GmbH.

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit Ledger und unserer neuesten Smartphone-Generation den ersten Schritt in die Web3 Welt mit dem Samsung MX1 Projekt ermöglicht. MX1 war der Grundstein für den nachhaltigen Aufbau der Samsung Web3 Community. Hier erhielten teilnehmende Kund*innnen im Web3-Starter-Bundle kostenfreie hochwertige digitale Kunstwerke, einen vergünstigten Ledger Nano X sowie eine Web3 Education Journey. Mit TX1 und der Einbindung von TV-Geräten geht die Web3 Reise nun weiter. Nun haben Kund*innen auch die Möglichkeit, ihre NFT Kunstwerke im Rahmen des aktuellen Samsung TX1-Projekts auf ihren Fernsehbildschirm zu präsentieren.“

