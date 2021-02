News

Pixars "Soul" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Soul" bald auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Pixar-Animationsfilm war bislang nur bei Disney+ zu sehen und soll zumindest in den USA am 23.03.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden. Neben einem Audio-Kommentar gibt es auch "Deleted Scenes" und umfangreiches Making of-Bonus-Material.

In Deutschland wurde "Soul" bislang noch nicht offiziell fürs Heimkino angekündigt. Im europäischen Ausland werden bei einigen Händlern aber ebenfalls bereits verschiedene Blu-ray-Versionen mit Hinweisen auf deutschen Ton oder Untertitel gelistet.

Bei Disney+ kann "Soul" in 4K Ultra HD mit HDR in den Formanten HDR10 und Dolby Vision abgerufen werden. Den englischen Ton gibt es in Dolby Atmos, die deutsche Synchro in Dolby Digital 5.1.

www.disneyplus.com

