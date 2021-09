News

Paramount veröffentlicht weitere Miramax-Klassiker auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht weitere Miramax-Klassiker auf Blu-ray Disc. Nachdem bereits seit dem 02.09.2021 unter anderem "Chicago", "Das Leben ist schön", "Good Will Hunting" und "There Will Be Blood" als Neuauflage erhältlich sind, erscheinen im Oktober neben Quentin Tarantinos "Pulp Fiction", "Jackie Brown" und "Kill Bill Vol. I & II" auch noch "Sin City", "Aviator", "Der Junge im gestreiften Pyjama" und "Frida" neu auf Blu-ray Disc. Die einzelnen Filme sollen ab dem 07.10.2021 im Handel erhältlich sein.

Am 21.10. erscheint außerdem auch noch Wes Cravens "Scream" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

