News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Neues "Indiana Jones"-Special zur 4K Ultra HD Blu-ray online

Paramount hat auf YouTube ein neues Special zur "Indiana Jones" Ultra HD Blu-ray-Box veröffentlicht, die am 10.06.2021 veröffentlicht wird. In dem Mini-Featurette "The Sound Of Raiders Of The Lost Ark with Ben Burtt and John Roesch" demonstrieren die beiden Sound-Designer einige der Sound-Effekte aus "Der Jäger des verlorenen Schatzes". Für die Ultra HD Blu-rays erhielten alle vier "Indy"-Filme einen neuen englischen Dolby Atmos-Mix sowie erstmals eine deutsche Dolby TrueHD 5.1-Tonspur: