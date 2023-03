News

Neuer Yamaha Bluetooth-Lautsprecher WS-B1A

Der neue Yamaha WS-B1A Bluetooth-Lautsprecher ist mit der Schutzklasse IP67 vor Staub und Feuchtigkeit sicher und will nicht nur zuhause, sondern auch am Strand oder beim Picknick eine ausgezeichnete Figur machen. Mit einem Gewinde kann er außerdem an der Wand montiert werden, optional kann man ihn auch auf einer separat erhältlichen Ladestation (Yamaha CC-T1A) platzieren. Im Inneren stecken Bluetooth 5.0 sowie ein 55 mm großer Treiber plus zwei Passivmembranen. Auch die Clear-Voice-Funktion, bekannt aus Soundbars und anderen Yamaha AV-Geräten, ist für eine optimierte Stimmwiedergabe bei Podcasts und Hörbüchern integriert.

Der WS-B1A ist 10,5 x 8,8 x 8,8 cm groß und bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit von zwölf Stunden. Aufgeladen wird er per USB-C, die Ladezeit beträgt drei Stunden. Erhältlich ist er in Schwarz, Karbongrau und Hellgrau und jeweils mit einer Stoffabdeckung versehen. Der Yamaha WS-B1A kostet UVP 119 Euro, die optionale Ladestation CC-T1A liegt bei 29 Euro.

Ein Testbericht zum neuen Yamaha Bluetooth-Lautsprecher ist bereits in Vorbereitung.

