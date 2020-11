News

"Mulan" im November auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Mulan" im November auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Die Neuverfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers soll ab dem 26.11.2020 im Handel erhältlich sein.

Der englische Originalton wird auf der Ultra HD Blu-ray in Dolby Atmos und der deutsche Ton in Dolby Digital Plus 7.1 präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10.

Zum Bonus-Material der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray gehören verschiedene Making of-Featurettes und Deleted Scenes.

In den USA erscheint neben der 2020er-Realverfilmung von "Mulan" auch der Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1998 bereits am 10.11.2020 auf Ultra HD Blu-ray.

"Mulan" wurde von Disney nach der Streichung des Kinostarts zunächst ausschließlich bei Disney+ mit "VIP-Zugang" für 21,99 EUR zum Streaming angeboten, ist aber inzwischen auch in 4K bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich - bei Apple auch inklusive Dolby Atmos-Sound. Bei Disney+ wird "Mulan" ab dem 04.12. für alle Abonnenten von Disney+ ohne Aufpreis zum Streaming angeboten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.