Media Markt & SATURN jetzt mit 90 Minuten-Lieferung

Der Media Markt und SATURN bieten ab sofort die Zustellung von Online-Bestellungen innerhalb von 90 Minuten an. Der Lieferservice wird in Zusammenarbeit mit Uber Direct realisiert. Kunden von Media Markt und SATURN aus zunächst rund 200 Märkten in allen größeren Städten in Deutschland, darunter unter anderem Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf, können ihre Technik-Bestellungen per "Sofort-Lieferung" nach Hause oder ins Büro liefern.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Märkte in Deutschland flächendeckend angebunden werden. Als "Sofort-Lieferung" werden Produkte bis 23 Kilogramm Gesamtgewicht oder mit den Maximalmaßen von 100 cm x 60 cm x 60 cm angeboten sofern die Bestellung mindestens 2 Stunden vor Ladenschluss aufgegeben wird. Für die Sofort-Lieferung werden 4,99 EUR berechnet.

