"Mark Knopfler: One Deep River" im April auf CD, LP und als Dolby Atmos-Blu-ray Disc

Mark Knopfler veröffentlicht am 12.04.2024 sein zehntes Studio-Album "One Deep River" auf CD, Doppel-LP und als Blu-ray Disc mit Dolby Atmos. Neben der Standard-Edition mit 12 Songs erscheint auch eine "Deluxe Edition" auf CD mit fünf weiteren Songs. Die Schallplatte wird auch als "Light Blue Vinyl"-Sonderedition angeboten.

Die Blu-ray Disc mit Dolby Atmos kommt nicht in den allgemeinen Handel sondern wird in einer limitierten Auflage von 2000 Exemplaren exklusiv über den Webshop von "Super Deluxe Edition" verkauft.

Von Mark Knopflers früherer Band "Dire Straits" erschienen zuletzt das CD & LP-Boxset "Dire Straits Live 1978-1992" mit allen Live-Alben sowie am 26. Januar MFSL-Sondereditionen von "On Every Street" auf SACD und LP.

Tracklisting "One Deep River"

Disc 1:

1. Two Pairs Of Hands

2. Ahead Of The Game

3. Smart Money

4. Scavengers Yard

5. Black Tie Jobs

6. Tunnel 13

7. Janine

8. Watch Me Gone

9. Sweeter Than The Rain

10. Before My Train Comes

11. This One’s Not Going To End Well

12. One Deep River

Disc 2:

1. The Living End

2. Fat Chance Dupree

3. Along A Foreign Coast

4. What I’m Gonna Need

5. Nothing But Rain

