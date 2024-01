News

Lautsprecher Teufel stellt neue CONCEPT Subwoofer mit integriertem AV-Receiver vor

Teufel Concept 12 (Bildquelle: Lautsprecher Teufel)

Ab sofort gibt es bei Lautsprecher Teufel die neuen CONCEPT 8 und CONCEPT 12 Subwoofer mit integriertem AV-Receiver. Die 5.1-Mehrkanal-Subwoofer müssen lediglich mit entsprechenden Satelliten für ein Surround-Setup kombiniert werden. Passend sind die Geräte zum Beispiel für die Serien CONSONO, CUBYCON, ULTIMA 20.

Der CONCEPT 8 ist mit einer 200mm großen Membran ausgestattet und spielt bis 33Hz hinunter. Laut Teufel eignet er sich für Räume bis 25m2. An Bord ist außerdem Bluetooth 5.0 mit Support für aptX und AAC, HDMI mit ARC und Dynamore-Technologie. Darüber hinaus gibt es eine USB-C-Soundkartenfunktion, AUX In sowie Optical In. Dolby Digital und DTS wird unterstützt und Stereoklang kann auf 5.1 skaliert werden.

Der CONCEPT 8 ist ein Downfire-Woofer, der CONCEPT 12 hingegen ist mit einem Frontfire-Tieftöner in 300mm ausgestattet. Außerdem, ebenso wie das kleinere Modell, mit einem Class D-Verstärker von Texas Instruments und bietet Klangeinstellungen für unterschiedliche Aufstellungen und kommt mit einer Fernbedienung daher. Im CONCEPT 12 arbeitet eine 300mm große Membran, die untere Grenzfrequenz soll bei 22Hz liegen.

Der CONCEPT 12 Subwoofer ist für 649,99 Euro und der CONCEPT 8 Subwoofer für 419,99 Euro erhältlich. Beide Modelle gibt es in Schwarz.

Außerdem hat Lautsprecher Teufel folgende passende Bundles zusammengestellt:

