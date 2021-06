News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Godzilla vs. Kong" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc bei Amazon.de als Import-Bestellung

Amazon.de bietet "Godzilla vs. Kong" jetzt bereits auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc an. Dabei handelt es sich um die ab heute offiziell erhältlichen UK-Import-Versionen. Die Ultra HD Blu-ray soll laut den offiziellen Angaben von Warner in Großbritannien über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen während die Blu-ray Disc keine deutsche Synchro erhält. Die Ultra HD Blu-ray ist auch als Steelbook erhältlich.

Die Bestellung der Import-Discs erfolgt auf der Website von Amazon.de. Der tatsächliche Versand und Verkauf erfolgt aber über Amazon UK inklusive direkt im Preis ausgewiesenen Importgebühren. Der Versand ist aber kostenfrei.

In Deutschland ist der Kinostart von "Godzilla vs. Kong" für den 01.07.2021 geplant.

bereits erhältlich: