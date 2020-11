Erste offizielle "Tenet" Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Infos

News

Warner hat in den USA "Tenet" offiziell für den 15.12.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt. Der Sci-Fi-Thriller von Christopher Nolan wird inklusive dem einstündigen Special "Looking at the World in a New Way: The Making of "Tenet" fürs Heimkino erscheinen.

"Tenet" war einer der wenigen großen Kinofilme in diesem Jahr und spielte weltweit immerhin rund 350 Millionen USD ein. In den USA war das Einspielergebnis aber mit 53.8 Millionen USD im Spätsommer so enttäuschend, dass danach fast alle großen Studios ihre Kino-Neuveröffentlichungen in diesem Jahr begraben haben.

Eine VÖ-Termin für Deutschland gibt es bislang noch nicht. Nach dem typischen Auswertungsfenster wäre mit einer Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung im Dezember/Januar zu rechnen und es gab auch bereits Prüfungen für den Film und das Making of bei der FSK, so dass eine Veröffentlichung um den Jahreswechsel sehr wahrscheinlich sein dürfte.

