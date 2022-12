News

Dolby präsentiert Live-Konzerte mit Dolby Atmos-Sound

Dolby präsentiert in Las Vegas zahlreiche Live-Konzerte mit Dolby Atmos-Sound. Bereits im Herbst 2021 hatte Dolby zusammen mit den MGM Resorts die Einrichtung des Dolby Live-Konzertgebäudes am Rande des Park MGM-Hotels in Las Vegas angekündigt.

Im ehemaligen "Park Theater" wird u.a. zur Eröffnung der CES am 5. Januar ein privates Live-Konzert mit "Imagine Dragons" in Dolby Atmos präsentiert. Die Tickets sollen an Mitarbeiter einer von der Band unterstützten Hilfsorganisation gehen werden aber auch über Social Media oder Radio-Aktionen vergeben. Neben "Imagine Dragons" finden bei Dolby Live derzeit regelmäßige Konzerte von Bruno Mars statt. Im kommenden Jahr sollen dort auch Konzerte von den "Jonas Brothers", "Usher" und "Maroon 5" in Dolby Atmos stattfinden.

Das "Dolby Live"-Konzert-Theater ist mit rund 5200 Sitzplätzen ausgestattet und kann neben Konzerten auch für andere Events mit Dolby Atmos-Sound wie Musicals oder eSports-Veranstaltungen genutzt werden.

