"Die Kanonen von Navarone" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Die Kanonen von Navarone" (The Guns of Navarone) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Das Kriegsdrama von J. Lee Thompson mit Gregory Peck, David Niven und Anthony Quinn aus dem Jahr 1961 erscheint am 14.10.2021 inklusive englischem Dolby Atmos-Sound und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Dabei handelt es sich um eine 1 Disc-Edition ohne zusätzliche Blu-ray Disc. Entsprechend ist auch das Bonus-Material der Blu-ray Disc nicht dabei.

Bereits jetzt ist "Die Kanonen von Navarone" bei Amazon Prime Video in 4K UHD zum Kauf und Verleih erhältlich.

Bereits am 23.09. erscheint außerdem die "Columbia Classics Vol. 2"-Box mit weiteren Sony-Klassikern auf Ultra HD Blu-ray.

Die Kanonen von Navarone (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Entwicklung des Vorspanns

Kinotrailer

