Details zu "The Crow" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "The Crow - Die Krähe" im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Alex Proyas Fantasy-Thriller mit Brandon Lee aus dem Jahr 1994 soll am 23.05.2024 als Ultra HD Blu-ray-Premiere im Steelbook erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem DTS HD MA 5.1- und Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. zwei Audio-Kommentare sowie mehrere Making of Featurettes und "Deleted Scenes" geplant.

Neben dem einfachen 4K-Steelbook erscheint auch noch eine "Limited Collector's Edition" mit zusätzlichen zusätzlichem Poster und Artcards exklusiv bei Amazon.de.

The Crow (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch (DTS HD MA 5.1) Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Schatten und Schmerz: Die Gestaltung von THE CROW – NEU! Engel aus Feuer: Die Geburt der Legende Auf geheiligtem Boden: Das Außenreich Verdrehtes Wrack: Die Innenräume

Sideshow Collectibles: Ein Interview mit Edward R. Pressman – NEU AUF DISC!

Audiokommentar mit Regisseur Alex Proyas

Audiokommentar mit Produzent Jeff Most und Drehbuchautor John Shirley

Making of – Hinter den Kulissen

Porträt des Schöpfers von THE CROW – James O'Barr

Ungeschnittene Szenen: Explosion des Ladens Funboys letzter Kampf Das Gang-Massaker

Zusätzliche Szenen

Trailer

