News

"Der Super Mario Bros. Film" gelingt erfolgreichster Animations-Kinostart aller Zeiten

Universal hat mit "Der Super Mario Bros. Film" (The Super Mario Bros. Movie) den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten für einen Animations-Film hingelegt. Am ersten Wochenende spielte das Super Mario-Abenteuer von Universals "Illumination"-Studios über 375 Millionen USD ein. Davon entfallen 204 Millionen USD auf die USA und 171 Millionen USD auf den Rest der Welt. Im globalen Jahres-Ranking 2023 zieht "Der Super Mario Bros. Film" damit an "John Wick: Kapitel 4" vorbei und landet hinter "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" auf dem zweiten Platz.

Der Animationsfilm über den Nintendo-Helden läuft seit dem 05.04.2023 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Sommer fürs Heimkino. jpc.de nennt den 22.06.2023 als VÖ-Termin.

Ersten Handelsinformationen zufolge werden beide Blu-ray-Varianten voraussichtlich mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Weitere Details zur Ausstattung liegen bislang noch nicht vor.

bereits erhältlich:

