DAB+: Neue Digitalradio-Programme gehen landesweit in NRW auf Sendung

In Nordrhein-Westfalen startet am 29.10.2021 ein neuer Digitalradio-Multiplex auf Kanal 9D. Über 15 Senderstandorte sollen rund 89% der Bevölkerung erreicht werden. Der neue DAB+ Multiplex der audio.digital NRW GmbH bietet eine Kapazität für 16 Sender. Direkt zum Start am 29.10. sollen die folgenden Digitalradioprogramme in Nordrhein-Westfalen über DAB+ ausgestrahlt werden:

ANTENNE NRW (ANTENNE NRW GmbH & Co. KG)

egoFM (RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co. KG)

ENERGY NRW (Radio ENERGY NRW GmbH)

KISS FM (KISS FM Radio GmbH & Co. KG)

kulthitRADIO (Studio Gong NRW GmbH & Co. Studiobetriebs KG)

NOXX (radio NRW GmbH)

RADIO 21 – NRWs bester ROCK´N POP (NiedersachsenRock21 GmbH & Co. KG)

Radio Bollerwagen (ffn-mediengruppe / Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG)

Radio TEDDY NRW (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

Schlager Radio (radio B2 GmbH)

In den nächsten Monaten ist im NRW-Multiplex außerdem noch die DAB+ Ausstrahlung der folgenden Programme sowie ein weiteres bislang noch nicht bekanntest Programm geplant:

Feelgood Radio NRW (touricast GmbH)

OLDIE ANTENNE (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

Radio Holiday (The Radio Group Holding GmbH)

Radio Paradiso (Radio Paradiso NRW gGmbH)

Sportradio NRW (SPORTRADIO NRW GmbH)

