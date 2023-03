News

"Apple Music Classical" mit Hi Res Audio & Dolby Atmos startet noch diesen Monat

Apple startet noch in diesem Monat seinen eigenen Klassik Streaming-Dienst "Apple Music Classical". Das Klassik-Streaming-Angebot wird ab dem 28.03.2023 für Apple Music-Abonnenten ohne Aufpreis erhältlich sein und bietet klassische Musik auch Lossless in "Hi Res Audio" mit bis zu 192 kHz/24 Bit sowie vereinzelt auch in Dolby Atmos. "Apple Music Classical" erhält eine eigene App, die zunächst für iPhones ab iOS 15.4 erhältlich sein soll und auch AirPlay unterstützt.

Zum Start von "Apple Music Classical" sollen laut Apple rund fünf Millionen Titel im Angebot sein, darunter neben Neuerscheinungen bis hin zu berühmten Meisterwerken auch Tausende von exklusiven Alben.

"Apple Music Classical" hat seinen Ursprung in dem bereits im August 2021 von Apple übernommenem Klassik-Streaming-Dienst "Primephonic", für den eigentlich bereits für 2022 eine eigene App für klassische Musik mit zusätzlichen Funktionen angekündigt worden war. Schon kurz nach der Ankündigung der "Primephonic"-Übernahme hatte Apple den Streaming-Dienst vom Netz genommen und vorhandene Abonnenten mit einem Sechs Monats-Abo für Apple Music "entschädigt".

Die Konkurrenz hat in der Zwischenzeit aber nicht geschlafen: Bereits seit November bietet die Deutsche Grammophon mit Stage+ einen eigenen Klassik-Streaming-Dienst an, der sowohl Musik als auch Videos bietet und neben 4K auch Dolby Atmos unterstützt.

